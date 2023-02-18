«Рюмочная с пельменями в меню — новый московский тренд». Какими были и почему стали исчезать московские пельменные

«Достойных пельменных в Москве не так уж много»

Гуляющим по городу москвичам и гостям столицы может показаться, что в Москве десятки пельменных. На самом деле достойных заведений не так уж много.

Есть сеть «Лепим Варим», у них несколько точек и собственное производство. До недавнего времени была еще сеть «Вареничная 1», но в прошлом году, как и у некоторых других заведений, у них появились проблемы. Есть еще отдельные корнеры на фудкортах и в фудмоллах, но, как правило, это истории скоротечные и одноразовые. Так что конкретную пельменную, куда точно стоит зайти, назвать сложно.