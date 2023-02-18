«Рюмочная с пельменями в меню — новый московский тренд». Какими были и почему стали исчезать московские пельменные
В субботу 18 февраля отмечается Всемирный день пельменей. Блюдо это давно стало знаковым и для москвичей, и для россиян вообще. В столице в советское время существовало множество пельменных. Народ туда, можно сказать, валом валил. Но в последние годы о пельменных в Москве почти ничего не слышно. Чем они были для москвичей, почему потеряли былую популярность и где сегодня можно поесть настоящих пельменей — об этом и многом другом рассказал в беседе с «Мослентой» ресторанный критик Михаил Костин. Ниже — его монолог.
«Достойных пельменных в Москве не так уж много»
Гуляющим по городу москвичам и гостям столицы может показаться, что в Москве десятки пельменных. На самом деле достойных заведений не так уж много.
Есть сеть «Лепим Варим», у них несколько точек и собственное производство. До недавнего времени была еще сеть «Вареничная 1», но в прошлом году, как и у некоторых других заведений, у них появились проблемы. Есть еще отдельные корнеры на фудкортах и в фудмоллах, но, как правило, это истории скоротечные и одноразовые. Так что конкретную пельменную, куда точно стоит зайти, назвать сложно.
Пельмени со сметаной, маслом и свежей кинзой
Фото: Марина Володько / Фотобанк Лори
«Если еда вызывает сомнение, то это плохое заведение»
Отличить хорошую пельменную от плохой проще простого. Стандарт одинаков для всех точек общественного питания. Нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормы, пункты Закона о защите прав потребителей, и предлагать качественную вкусную еду.
Если в зале грязь и неприятный запах, если сотрудники выглядят так, что хочется сбежать, а еда вызывает сомнение, то это плохое заведение.
Фото: из личного архива Михаила Костина
«В пельменную на Красина наведывался сам Бродский»
В советское время в Москве пельменных существовало много. Это была районная история, особенно популярная в центре города. Из тех, что были у москвичей на слуху в те времена, я могу назвать пельменную на улице Красина, куда, по легенде, наведывался сам Бродский. Мне даже удалось застать эту точку.
Популярные пельменные также были на Арбате, в Лубянском проезде, где принимали гостей аж до двух часов ночи, рядом с Якиманкой и на Таганке.
Закрылись они по разным причинам, но в основном из-за того, что там было банально невкусно. Просто в Советском Союзе нам особо не с чем было сравнивать, а после 1991 года все изменилось, включая познания в кулинарии и вкусы людей. Как раз в той самой пельменной на Красина я был в последний раз в марте 2018-го. Еда там оказалась практически несъедобной.
Изготовление пельменей вручную
Фото: А. Гершберг / РИА Новости
«Рюмочная с пельменями в меню — нынешний тренд»
Секрет успеха пельменных во времена СССР в том, что ничего другого особо не было. С общепитом в те времена было, мягко скажем, туго. Выбирать не приходилось, а есть, как вы понимаете, хотелось.
Что касается концепции заведения, созданной исключительно вокруг пельменей, чаще всего она не срабатывает, потому что в Москве в принципе плохо заходит формат моно-блюд или моно-продукта. Москвичам и гостям столицы нравится разнообразие и выбор, так что к самим пельменям это никак не относится. Так, рюмочная с пельменями в меню — это нынешний тренд и отлично работающая история, а вот пельменная с настойками — заведомый проигрыш.
«Пельмени стали чаще появляться в меню ресторанов»
Московские пельменные сильно изменились за последние 20 лет. Исчезли остатки старых советских заведений, появились сети со своим производством, как те же «Лепим Варим». Появились «темные» цеха, которые работают на доставку населению, ресторанам и кафе.
Производство пельменей в пищевом производственном объединении «Никольск» в Уссурийске
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Пельмени стали чаще появляться в меню ресторанов. Помнится, еще лет пять назад захотелось мне вечером пельменей, и я отправился на их поиски, проштудировал десятки меню, обошел несколько улиц, в итоге нашел только одну точку на Новом Арбате. Сейчас пельмени присутствуют почти в каждом смешанном меню, и этому есть объяснение: те самые «темные» цеха по лепке пельменей.
Интересный вопрос: можно ли считать пельменными заведения, где подают манты или японские гедза? Скажем так, считать можно, и по сути это все схожие блюда с едиными корнями, уходящими в Древний Китай, но обычный среднестатистический потребитель с этим вряд ли согласится.
Также я не уверен, что это целесообразно для самих заведений, потому что процесс приготовления, состав начинок и теста разнятся, а это значит, что требуется больше заготовок, больше рук на кухне и больше продуктов в закупке.
«Пельмени подавали и подают в бульоне»
Не существует правильной или неправильной подачи пельменей. Здесь, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. В дореволюционные времена пельмени подавали в бульоне, со сметаной, с английским черным перцем. Были даже изыски в виде фруктовых пельменей в розовом шампанском.
В 70-80-х годах прошлого века на столах в пельменных стояли уксус и горчица, иногда хрен. В домашних условиях я встречал сливочное масло, укроп, чеснок, уксус с чесноком и водой от варки, сметану, майонез, кетчуп, соус «Южный», черный перец и даже стакан молока для запивки.
Пельмени подавали и подают в бульоне, просто отваривают, обжаривают. К слову, пельмени попали на сковороду в поздние 70-е, когда качество магазинных пельменей оставляло желать лучшего. Они часто слипались, разваливались, рвались при варке, и чтобы хоть как-то их спасти, домохозяйки пускали в ход сковородку.
Замороженные пельмени в супермаркете
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
«Пельмени попадали даже на царский стол»
За пельменями прочно закрепилась репутация еды для бедных и занятых людей. Еще в конце XIX века пельмени считались массовым, уличным, простым блюдом, но это не означало, что оно было исключительно дешевым. Пельмени попадали даже на царский стол.
В советские времена, в 20-е — 30-е годы в стране стало налаживаться массовое производство полуфабрикатов, что сделало это блюдо еще более доступным. Ну, а после 50-х масштабы производства достигли такого уровня, что пельменями обеспечивалась вся страна.
Говоря о том, как зарабатывают на пельменях рестораны, я рискую быть закиданным камнями. Пельмени — блюдо очень простое и недорогое в своем базовом производстве. Зато цена на них в ресторанах — как за основное блюдо. Чем дороже ресторан, тем выше ценник на порцию пельменей. И никто не отменял популярность данного блюда в Москве и во всей России.
«Любая начинка хороша, если приготовлена правильно»
Что касается денег, порция хороших пельменей с мясом в ресторане должна стоить 450-550 рублей. Но, конечно, все зависит от размера порции.
Сейчас все чаще вижу в меню пельмени с морепродуктами или грибами. Кому-то это может показаться странным нововведением, но это совсем не ново.
Достаточно открыть книгу Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». В советских кулинарных книгах рецепты поскуднее, но рыба и грибы встречаются.
К любой начинке я отношусь одинаково хорошо, если она приготовлена правильно и из качественных продуктов.