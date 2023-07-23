«Там сидят отбросы общества? Это стереотип». Как Tinder заставил пожениться людей, не веривших в знакомства в Сети

При всем этом я не испытывала никакого стеснения, рассказывая друзьям и знакомым, что я общаюсь с парнями в Tinder. Наверное, потому что я никогда не воспринимала этот сервис, как что-то серьезное. Это все было больше в шутку.

Андрей: В Tinder меня привел обычный интерес, но подсоленный немного тем фактом, что до этого я состоял в долгих отношениях, которые длились шесть лет. Когда они кончились, я вдруг понял, что разучился нормально знакомиться.

Думал ли я, что все это кончится серьезными отношениями или браком? В принципе, а почему нет? Я не считаю, что в Tinder сидят отбросы общества. Там просто зарегистрированы люди, которые волнуются и стесняются личного контакта. Возможно, кому-то проще сначала пообщаться какое-то время с человеком, узнать его, а уже потом встретиться.