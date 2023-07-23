«Там сидят отбросы общества? Это стереотип». Как Tinder заставил пожениться людей, не веривших в знакомства в Сети
Многие пользователи приложений для знакомств не верят, что могут встретить там настоящую любовь или построить серьезные отношения. Они регистрируются там ради забавы или просто от скуки. Так в свое время поступили и Маша с Андреем, но теперь они — муж и жена. «Мослента» продолжает исследовать столичный интернет-дейтинг. В этот раз еще одна счастливая пара рассказала нам, как долго им пришлось искать друг друга, на какие анкеты обращают внимание люди, готовые к серьезным отношениям, при чем тут воспитание и как сделать первое свидание максимально комфортным и безопасным. Ниже — история Маши и Андрея.
О том, почему скачали Tinder
Маша: Я впервые скачала приложение для знакомств еще лет восемь назад. Наверное, сыграли любопытство и скука. Не могу сказать, что я искала там каких-то серьезных отношений, но я была не против с кем-то познакомиться и пообщаться. А почему нет? Но представить, что какое-то общение, завязанное в Tinder, может закончиться чем-то серьезным и тем более браком не могла. Наоборот, я всем друзьям говорила: «Нет! Никогда в жизни я не буду ничего строить с человеком из Tinder». Несмотря на то, что я и сама там сидела, большинство парней, с которыми я там общалась, не вызывали доверия. Они либо начинали диалог с каких-то дурацких, заезженных подкатов, ну или классическое: «В душ и без меня?» А еще были персонажи, которые с ходу начинали жаловаться на девушек в целом: типа все мы ужасно корыстные и общаться не умеем. Естественно, такой негатив отталкивал.
При всем этом я не испытывала никакого стеснения, рассказывая друзьям и знакомым, что я общаюсь с парнями в Tinder. Наверное, потому что я никогда не воспринимала этот сервис, как что-то серьезное. Это все было больше в шутку.
Андрей: В Tinder меня привел обычный интерес, но подсоленный немного тем фактом, что до этого я состоял в долгих отношениях, которые длились шесть лет. Когда они кончились, я вдруг понял, что разучился нормально знакомиться.
Думал ли я, что все это кончится серьезными отношениями или браком? В принципе, а почему нет? Я не считаю, что в Tinder сидят отбросы общества. Там просто зарегистрированы люди, которые волнуются и стесняются личного контакта. Возможно, кому-то проще сначала пообщаться какое-то время с человеком, узнать его, а уже потом встретиться.
Предрассудки с одной стороны были, но с другой, я их сам быстро вытащил из своей головы. Первый — там сидят отбросы общества, которые не умеют общаться вне интернета. Это не отображает реальную картину.
Повторюсь, там сидят люди, которым сам процесс общения куда более важен, чем его результат. Будем откровенны, парни, которые идут в клубы и бары знакомиться с девушками, вряд ли идут туда целенаправленно на поиски жены. Не исключено, что они их там находят, но изначально мужчины идут в такие места для поиска чего-то мимолетного. В Tinder такого тоже полно, но процент людей, которые ищут чего-то адекватного там куда больше, чем в барах.
У меня не было проблем с тем, чтобы рассказать друзьям об общении с кем-то в Tinder. Мы вместе сидели могли сидеть с парнями и по приколу свайпать девчонок то вправо, то влево. Прикольный период в жизни был. Мы и смеялись, и подкалывали друг друга.
О том, как заполняли свои анкеты и какие профили свайпали вправо
Маша: Поскольку я заполняла свою анкету в Tinder абсолютно несерьезно, я не написала там практически ничего кроме возраста и образования. По-моему, даже имя я указала ненастоящее. Выложила три фотографии, которые мне больше всего нравились и на этом все. В описании тоже было пусто. То есть я рассчитывала на то, что уже при знакомстве с человеком я буду узнавать информацию, которая меня интересует и выдавать какие-то факты о себе.
Фотографии — это первое, на что я обращала внимание в профилях парней. Будем честны, на первом этапе знакомства так или иначе все смотрят на внешность. Если человек оказывался для меня привлекателен внешне, то я уже ближе знакомилась с его описанием и анкетой. Красным флажком для меня был тот факт, что у человека могло быть указано: «Состою в отношениях». При этом мужчина искал какую-то связь на стороне. Никого не осуждаю, но этот момент для меня непонятен. Сразу «нет» я говорила мужчинам, у которых уже были дети и людям, которые откровенно неграмотно заполняли свои анкеты. До фанатизма не доходило и каждую запятую я не выискивала, но если человек пишет «пазнакомица», то для меня это показатель. Ну и если от анкеты исходило какое-то агрессивно-негативное настроение, то общения не было.
Мне очень нравились профили ребят, где были фотографии, которые как-то отражали их интересы. Например, если парень музыкант, то на фото он играет на гитаре. Если художник, то пишет картину. В случае с Андреем, кстати, я сразу поняла, что с ним может случиться match (совпадение, соответствие, пара — прим. «Мосленты»).
**Андрей:**В профиле у меня были самые обычные фотографии, какое-то минимальное количество. Пару штук мне нравились, их и выложил. Фотки были довольно простые, не показывающие особо мою социальную жизнь и социальный статус. И, к слову, именно на такие же профили я и обращал внимание. Есть анкеты, на которые ты смотришь и сразу думаешь: «Ага, это какой-то выпендреж». Такое мне не интересно. Если человек пытается показать себя лучше, чем он есть, хочет возвыситься искусственным образом, то сразу до свидания.
В описании я указал какие-то базовые вещи, особо не тратил на него время. Хочу пояснить, что в моем случае Tinder не был каким-то сервисом, на который я делал большую ставку. Как правило, я заходил туда раз в день от нечего делать минут на 15. Посижу там, потыкаю, отвечу на пару сообщений и все на этом. Я просто понял, что у большинства девушек в Tinder расхожие с моими ценности. Некоторые целенаправленно писали, сразу приглашали к себе в гости. Это не мой формат, не мой выбор. С таким человеком мне не хотелось связываться. Фраза «Приходи ко мне, выпьем» меня сразу отталкивала.
Об опыте Tinder-свиданий
Маша: У меня как таковых Tinder-дейтов практически и не было до встречи с мужем. Бывало так, что в какой-то компании я случайно встречала ребят из приложения, так как у нас были общие знакомые. Но это даже в какие-то приятельские отношения потом не перерастало. Фактически моим первым Tinder-свиданием была встреча с будущим супругом. Не скажу, что на эту встречу было как-то страшно идти, потому что Андрей сразу произвел на меня впечатление очень адекватного и психологически здорового человека.
Нам потребовалось довольно много времени, чтобы найти друг друга в Tinder. Знаю, что Андрей до меня несколько раз лично знакомился с девочками и у них это позже переросло в приятельские отношения. У меня такого не было. Не получалось, наверное, потому что не было той самой искры.
Андрей: Помню свой первый Tinder-дейт. Страшно и волнительно не было. Я просто хотел посидеть в баре, выпить пива, а было не с кем. Была какая-то девушка, с которой я общался, у нас были общие интересы, но как потенциальный партнер этот человек мне не был интересен. Пользоваться кем-то одноразово — не мое воспитание. Мы просто договорились пойти выпить, пообщаться. Так и случилось. В целом, просто хорошо провели время и разошлись.
Точно помню, что я ходил всего раза два на свидания с девушками, с которыми я познакомился в приложении. Первый раз я не считаю свиданием, а второй тоже сложно назвать романтической встречей. Я всегда очень скрупулезно относился к своему выбору. Мне нужно было какое-то время пообщаться с человеком прежде, чем встретиться и провести время вместе. Ну а зачем я буду вытаскивать себя и другого человека куда-то, если у нас нет общих интересов? Если мы не можем насытить друг друга ментально, то для меня в этом нет смысла. Наверное, полгода я провел в Tinder прежде, чем встретить Машу.
О том, какое впечатление произвели анкеты друг друга
Маша: Когда мне попалась анкета Андрея, первое, на что я обратила внимание – конечно, фотографии. В анкете у него тоже не было написано практически ничего. Возраст, образование, рост. Помню, что на двух фотографиях он был один. Я сразу заметила его добрую, приятную улыбку и открытый, искренний взгляд. На третьей фотографии он был с друзьями. И, что интересно, все парни на фото произвели на меня очень положительное впечатление. Я подумала, что если у него такие классные друзья, то и сам он должен быть приятным человеком.
Андрей: Я сразу клюнул на Машины фотографии. Она сама по себе очень симпатичная девушка. Было видно, что она не лезет из кожи вон, чтобы показать себя и как-то проявить.
Приятный глазу профиль с приятным описанием. Свайп, мэтч, началась переписка. Общались сначала на нейтральные темы: «Чем занимаешься? Где работаешь? А расскажи поподробнее». Потом поняли, что нам интересно друг с другом. Я предложил встретиться, посидеть, пообщаться в реальной жизни.
О первом свидании
Маша: Очень долго я не решалась написать первая, поэтому я просто заходила периодически на его страницу, чтобы как-то привлечь его внимание. Помню, как показывала анкету Андрея подруге и говорила: «Блин, было бы здорово, если бы он мне написал». В итоге приходит банальное сообщение: «Привет. Как дела?» Он не стал использовать какие-то шутки и приколы, как это обычно бывает. Мы плавно перешли к теме музыки, я похвасталась своей коллекцией виниловых пластинок… В общем, недели две мы просто общались онлайн. Андрей тогда находился в другом городе по работе. Когда он вернулся, сразу написал, что снова в городе и предложил встретиться.
Когда мы с Андреем договаривались о первой встрече, мы сразу условились, что это будет не свидание. Он так и написал: «Я не ищу one love на данном этапе жизни». Меня это более, чем устраивало, так как и я не была в поиске чего-то серьезного. Дружеский формат встречи снимал с нас обоих какую-то ответственность и психологическое напряжение, которое обычно присутствует на свиданиях.
Мы пошли в бар, в котором потом, к слову, отметили нашу свадьбу. Все места оказались заняты и первое, что он мне сказал при встрече: «Сейчас мы с тобой будем драться за столик с другими ребятами». Когда он увидел, что я растерялась, он сказал, чтобы я не переживала. «Просто к нам сейчас подойдут мои друзья». Этого я не ожидала… Рассчитывала все-таки на встречу тет-а-тет. На самом деле вечер был потрясающий, я замечательно провела время. Кстати, к нам пришли те самые друзья, которых я видела у него на фотографии в Tinder.
Не знаю почему, но после этой встречи у меня в голове промелькнула мысль: «Забавно, если именно этот парень окажется моим будущим мужем». Но воздушных замков я не строила и не рассчитывала, что со стопроцентной вероятностью с ним что-то получится.
Пару месяцев мы общались просто в дружеском ключе. Он звал меня выпить кофе, прогуляться по городу, мы ходили в бары, иногда ходили в кино. Периодически Андрей давал мне почитать какие-то книги. Все шло очень плавно и естественно. Он никогда не делал никаких намеков на романтические отношения, не было никаких дурацких подкатов и неловких разговоров. Андрей был максимально галантен, что меня всегда приятно удивляло.
**Андрей:**Первое свидание… Я позвал ее в бар, сам пришел минут за 20 раньше. Пришел и понял, что свободных мест нет. Но бар был мне хорошо знаком, я много раз бывал там и даже завел друзей среди персонала. Так я случайно узнал, что мои товарищи забронировали стол в этом же баре и придут через час. Договорился, чтобы этот стол на час отдали мне, а потом друзья придут и к нам присоединяться.
Приехала Маша и я пошел ее встречать ко входу. Что я чувствовал в этот момент? А что можно чувствовать, когда перед тобой девочка в зеленой шубе и с оранжевой сумкой?! Мы поздоровались, поулыбались друг другу, сели за столик. Я заказал себе пиво и что-то покушать, а она сразу взяла три шота настойки. Я сижу и думаю: «Ага, так вот почему она в Tinder. Алкашка…» Но оказалось все наоборот.
Я сразу предупредил, что придут мои друзья, так как не было свободных столиков. Получилось, что убили сразу двух зайцев. Она познакомилась со мной, а я сразу познакомил ее со своими друзьями. Мы отлично провели время. Но мне моя будущая жена сначала показалась какой-то странной: пришла в зеленой шубе, заказала сразу три шота, рассказывала мне и моим друзьям о том, какие невероятные создания – грибы. Как будто человек не от мира сего. Какое-то время меня это беспокоило, но потом я понял, что это не больные фантазии и идеи. Просто она другая, свободная.
О предложении руки и сердца
Маша: Мы поженились 24 декабря 2022 года. Обожаю рассказывать историю, как Андрей делал мне предложение. Это было очень красиво и романтично. В том году мы впервые поехали вдвоем на море. В один из дней у нас была запланирована поездка на озеро. Дальше мы должны были подняться к другому озеру, которое находится на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. На джипах нас довезли до определенной точки в горах, а дальше мы должны были идти пешком еще часа два через лес.
Во время поездки мы познакомились с девушкой из группы, и Андрей попросил ее сфотографировать нас на полароид. Мы встали на фоне озера и как только та девушка приготовилась сделать фотографию, Андрей встал на одно колено прямо в болото, протянул мне кольцо и спросил, выйду ли я за него. Все это настолько напоминало сцену из фильма, что я сначала даже не поверила, что он все это делает на полном серьезе. Бедный Андрей еще пару минут так стоял, пока я спрашивала: «Ты что, серьезно? Нет, ты же прикалываешься?» Когда я, наконец, поняла, что мне действительно делают предложение, я протянула ему руку и сказала: «Да». Уже поздно вечером, когда мы возвращались на джипах с горы, я по-настоящему поняла… Я выхожу замуж!
Я абсолютно точно счастлива с Андреем. Мне очень повезло встретить с человека, с которым совпадают все наши взгляды на отношения и семью.
При этом Андрей не только ответственный и серьезный, но и безумно интересный. Мне всегда классно рядом с ним. Конечно, меня до сих пор забавляет тот факт, что своего мужа я нашла именно в Tinder. Я просто не верила, что такое бывает.
Андрей: Я сделал Маше предложение спустя год после начала отношений. Мы поехали в отпуск в Абхазию. На берегу озера, встав коленом в болото, я попросил Машу стать моей женой. Колено все мокло, а Маша все не верила, что это реально. Пока я дождался ответа «да» прошло довольно много времени. Конечно, она согласилась. Мы не стали долго тянуть. Как только вернулись из отпуска, подали документы в ЗАГС. В конце июля я сделал предложение, а уже в декабре мы расписались.
Конечно, мы очень счастливы друг с другом. А иначе, зачем это все?