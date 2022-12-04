«У кого-то я до сих пор записан как Дима Уфа» Кто сделал баскетбол народным видом спорта в одном из районов Москвы
В 2000-м году Диме Миронову было 15 лет, он не умел играть в баскетбол и даже не подозревал, что в будущем он будет выступать на чемпионатах Москвы, приложит руку к созданию одной из лучших уличных площадок в городе, фактически создаст и возглавит сообщество «ЧертановоБаскет» и при этом станет муниципальным депутатом района Чертаново Центральное. Виной всему — искренняя любовь к баскетболу и уверенность, что человек может в этой жизни все, только бы найти единомышленников. Как возник и во что превратился чертановский народный баскетбол и чьими руками он поддерживается уже 20 лет, Дмитрий рассказал в беседе с «Мослентой».
«Я никогда не играл в баскетбол»
Вместе с семьей я приехал в Москву в 2000-м году. До этого мы жили в Уфе. Тогда мне было всего 15 лет. Я пришел в местную школу, и выяснилось, что некоторые мои одноклассники играют в баскетбол на одной из районных площадок.
Они меня и познакомили с местом, которое стало для меня и многих моих друзей, приятелей и знакомых точкой притяжения и фактически домом на много лет. Это была баскетбольная площадка по адресу: улица Чертановская 23, корпус 1 в районе Чертаново Центральное.
До того, как попасть сюда, я никогда не играл в баскетбол. Я любил спорт с раннего детства, но в то время занимался футболом. Первое время я приходил на площадку просто посмотреть, как играют другие, и пообщаться. Я сам тогда даже мяч бросать не умел.
Фото: Предоставлено героем материала
«К нам пришла команда финнов»
Начало 2000-х для меня, конечно, — особое время. На площадке играли самые разные люди. Были там и школьники, и ребята постарше, были и такие, парни с района. Я никогда не знал, кого там встречу в следующий раз.
Уже в то время к нам приходили совершенно неожиданные гости. Например, с нами играли чернокожие ребята. Мы на них смотрели во все глаза — они были модные, стильные, в крутых кроссовках, о которых нам можно было только мечтать. Мы им завидовали.
А как-то раз к нам пришла целая команда финнов. Я понятия не имею, как они там оказались и что делали в Чертаново. Могу только предположить, что они у нас в районе то ли учились, то ли работали. Но точно не знаю.
Я в то время не то что ничем не рулил, я вообще был, как у нас говорят, пассажиром. Ну, почти мимо пробегал. Приходил на площадку в ботинках вместо кроссовок.
«Обидно было — жуть!»
Но у нас там все равно была своя атмосфера. Помните, в американских фильмах про баскетбол каждая команда — какой-то отдельный мир, банда, клан? Вот у нас ничего похожего не было. Все как-то между собой общались, не было напряжения, разобщенности, конфликтов.
Правда, подкалывали мы друг друга тогда довольно жестко. Меня первое время если и звали поиграть, то в одну игру из десяти, когда в какой-то команде игрока не хватало. Ну, конечно, у меня сначала ничего не получалось, а еще ботинки эти… Ну и все. После игры только и слышишь: «Уберите этого отсюда! Пусть не позорится!» И еще пару эпитетов — в нагрузку. Обидно было — жуть!
Фото: Страница «ЧертановоБаскет» во «ВКонтакте»
Играть нормально я начал только года через три или четыре. Потом еще какое-то время прошло, и те люди, что когда-то проходились по мне катком, приняли меня за своего. Как-то я спросил у одного парня: «Ты меня почему обижал всегда?» А он мне в ответ: «Ой, да ладно тебе! Я ж по-доброму!» Мы его называли Мутабор.
А я для всех был Дима Уфа. До сих пор, насколько мне известно, я у кого-то так в контактах записан. Стандартная история — откуда приехал, так и назовут
Уже потом, когда я видел, что у молодых парней возникают какие-то конфликты, всегда вставал на сторону новичков. Если видел, что в их сторону какая-то агрессия начинается, останавливал игру. Не надо так с новенькими. Во-первых, могут уйти и больше не вернуться — людей потеряем, а во-вторых, у них о нас плохое мнение останется. Не люблю я этого. Сам прошел через подобное. Опыт есть.
«Иногда мне нужно разгрузить голову»
В 2000-х я все еще продолжал играть в футбол, но все больше тянулся к баскетболу. Бывало, что я прибегал из университета, быстро переодевался и успевал на поле сходить, мяч попинать и на площадку попасть. У меня было две спортивные тусовки — футбольная и баскетбольная, разные, очень интересные.
Но я сам по себе — интроверт. Иногда мне очень нужно разгрузить голову, чтобы какие-то проблемы не давили изнутри. Для этого хорошо попрыгать, побегать, мяч попинать и побросать, но лучше всего — одному. В футбол ты так не поиграешь, а в баскетбол — пожалуйста.
С его помощью я отключался от всего, выбрасывал из головы все лишнее и уравновешивался. Это же такой вид спорта, где и ногами, и руками, и головой работать приходится. Все остальное просто выключается.
Фото: МЛБЛ
«Поколенческая история»
С 2005 года мы начали играть на общегородских турнирах. Все было отлично. Но уже в 2008 году люди просто перестали собираться на нашей площадке. Осталось буквально несколько человек. По пальцам одной руки пересчитать можно.
Это история поколенческая. От нас, от площадки или от самого баскетбола она вообще никак не зависела. Так вообще часто происходит в любой тусовке.
Парни, которым было 15 или 17 лет, когда я только пришел на площадку, за это время выросли. У них появились работы, жены, дети, кредиты, ипотеки и куча других дел и обязанностей. Им просто стало не до баскетбола. А те, кому в 2000-м было около 30 или даже побольше, просто устали, тоже ушли в свои дела с головой или не могли уже играть по состоянию здоровья
Те, что остались, людьми оказались особенно упертыми и преданными. Их и сейчас можно увидеть на нашей площадке.
Для меня 2008 год стал одним из знаковых, потому что разваливалась и моя футбольная компания. К тому моменту я уже сам был больше сосредоточен на баскетболе. Мы с оставшимися парнями решили не сидеть и не ждать у моря погоды. Нам нужны были люди, и мы отправились их искать.
«Исторические площадки»
Мы начали ездить по всем известным площадкам в Чертаново. Приезжали сначала просто поиграть, а потом начали рассказывать про свою площадку и предлагать людям приезжать еще и туда.
Тогда не было еще такого развитого интернета, но уже существовали какие-то приложения, где можно было поставить геолокацию, показать какую-то точку. Но сарафанное радио было главным источником информации, так что мы гастролировали в первую очередь по тем площадкам, о которых слышали.
У нас есть такие исторические места, где всегда собирались люди. Такой была, например, площадка у школы №1158 в Северном Чертаново. Она находится прямо рядом с Битцевским парком. Наши ребята там давным-давно играли. Ну, и мы стали туда ездить.
Еще одной такой площадкой было место у спортивного педагогического колледжа в Чертаново Южном. Там тоже была своя тусовка, к которой мы также приезжали «на гастроли».
Фото: Страница «ЧертановоБаскет» во «ВКонтакте»
«Людям было интересно все новое»
Но надо было не только заявить о себе, не просто поиграть. На нас должны были обратить внимание. В общем, приезжали мы туда заряженными, играли и выигрывали. В этом был особый смысл. Мы появлялись в каких-то культовых местах, обыгрывали местных, потому что, без ложной скромности, мы были хороши, а потом рассказывали, что можно приехать уже к нам. Это выглядело примерно так: «Парни, хотите уровень поинтереснее? Вам — туда!»
Так что довольно быстро все узнали, что в Чертаново Центральном есть своя площадка, где можно хорошо поиграть. Наша миссия была практически выполнена.
При этом реагировали на нас люди спокойно и с интересом. К тому времени 90-е остались позади, люди были новыми, по-другому устроенными. Не было какой-то подозрительности, территориальности, настороженности и недоверия к тем, кто не местный, не свой в доску
Тем, кого мы там встречали, было интересно все новое. Они с удовольствием соглашались сыграть с нами, помериться силами и с интересом слушали, когда мы говорили про свою площадку. Мы как-то нормально со всеми общались, даже сдружились.
Так мы гастролировали по трем частям Чертаново с 2008 по 2011 год. Но к серьезным успехам и потоку желающих играть у нас это, увы, не привело.
«Для игры должны быть условия»
Мы, конечно, сумели заработать себе определенную репутацию и привлечь несколько новых людей к себе. Но к нам приходили штучно. Какого-то взрывного эффекта все эти наши разъезды не вызвали.
Но в 2011 году переломный момент все же случился, причем как на площадке, так и в моей жизни вообще.
Баскетбольная площадка накануне ремонта
Фото: Страница «ЧертановоБаскет» во «ВКонтакте»
Долгое время нашей площадкой занимались мы сами. У нее были деревянные борта, как у хоккейной, там были старые баскетбольные конструкции, а еще она была заасфальтированной, так что всем нам было известно, что такое «асфальтовая болезнь».
Собирать народ — дело хорошее, но для игры должны быть условия. Площадка должна быть хорошей, атмосферной. И мы старались ее сделать именно такой своими руками.
В этом нам очень помогал один человек, его зовут Станислав Тоноян. Его дети — сын и дочь — выросли на нашей площадке и в итоге стали профессиональными баскетболистами. Сам Станислав — строитель. Он постоянно что-то придумывал. Еще одним важным для нас человеком стал Борис Карпухин. Это тренер команды «ЧертановоБаскет», которая играет в любительском чемпионате Москвы.
Вот эти люди, как и многие другие, помогали нашу площадку содержать. Все делалось на наши личные средства. Мы даже своего рода субботники там проводили.
Станислав краску, например, приносил, и мы так площадку красили, что ее на снимке со спутника в Яндексе видно было. Стояла такая — красивая, синяя с белым. Мы ее в разные потом цвета перекрашивали. Вообще Станислав что-то делал каждую весну — доски заколачивал, кольца ремонтировал. Уютно у нас было.
Но в 2011 году к нам пришел капитальный ремонт…
«Скажу честно, было плохо»
Мы, если честно, испугались. Не знали, чем все это закончится. Но сразу же решили не шуметь, а подождать результата. На время ремонта мы перебрались на ту самую площадку у школы рядом с Битцевским парком.
В августе работы закончились, мы пришли, посмотрели на то, что получилось… и больше несколько недель на нашей родной площадке никого не было.
Фото: Страница «ЧертановоБаскет» во «ВКонтакте»
Скажу честно, было плохо. Нам снова поставили хоккейные борты, хотя в хоккей там давно никто не играл. Но это не главное. Тогда мы увидели новое резиновое покрытие — тонкое и уже волнообразное. Но самое главное — баскетбольные стойки были расположены прямо у бортов. Играть невозможно: сразу в борт врезаешься. Щиты были маленькими… А до ремонта у нас был свой, хороший, стандартный, самодельный щит. Кольца нам тоже прикрутили неправильно, низко и слабо. Они постоянно расшатывались.
Мы пошли писать жалобное письмо в управу и муниципалитет. Так я впервые и встретился с властями нашего района.
«И в эту минуту вышел Станислав…»
Момент был запоминающийся. После нашей жалобы собрали целую комиссию. Мы с ней встретились на площадке. Я начал как-то очень вежливо и дипломатично объяснять, что тут не так и почему.
И в эту минуту просто вышел наш Станислав, отодвинул меня и так там всем выдал, что люди просто опешили. Армянин, горячий человек
Зато тут же всем стало все понятно. Я со своей дипломатией такого успеха вряд ли добился бы. В общем, нам все переделали, как надо. На нашей площадке появились сдвоенные крепкие стойки, профессиональные щиты и кольца. И самое главное — появилось новое качественное покрытие, которое продержалось десять лет.
А Станислав своими руками сплел прочную металлическую сетку. Правда, как ее повесить на кольцо, знали только мы с ним, так что иногда другим приходилось нас ждать, чтобы начать игру, — тросик, которым она крепилась к кольцу, все же иногда перетирался.
«Пространство, которое можно назвать третьим домом»
В том же году мы создали свое сообщество «ЧертановоБаскет» во «ВКонтакте». И оно появилось, можно сказать, уже официально. В первые пару месяцев туда пришло около 150 человек. Но нам было важно подогреть интерес, так что мы снова обратились в муниципалитет с предложением провести районный турнир на нашей площадке.
Фото: МЛБЛ
В итоге каждое лето мы проводили кубок Чертаново по баскетболу, и к нам приезжали со всей Москвы и даже из области. Людей было очень много.
В 2016 году к нам и депутат Анатолий Выборный приходил. Там как раз был предвыборный ажиотаж, так что уговорить его прийти к нам и сказать какое-то приветственное слово оказалось несложно. Я просто поговорил с его пиарщиками. И на площадке появился он, представители нашей управы, активные граждане, телевидение… С ума сойти.
Наша площадка стала тем самым общественным пространством, которое можно называть нашим третьим домом. Это место для конструктивного общения, для спорта. В общем, крутая штука у нас получилась, хоть и неожиданно.
«Два фестиваля»
В 2018 году мы уже смотрели шире, амбиции у нас были покруче. Нам хотелось провести фестиваль субкультур. В нашем баскетбольном сообществе, как выяснилось, были и музыканты, и брейк-дансеры, и много еще кто.
В итоге провели целых два фестиваля — в парке 30-летия Победы и в крытом помещении. Народу было — толпа. У нас были живой звук, геймзона, диджеи и, конечно, баскетбольный турнир.
В первый раз нам помогали спонсоры, которых удалось найти и привлечь, во второй — уже муниципалитет, но большей частью оба фестиваля были организованы нашими силами и на наши деньги. И мы были рады во все это вложиться.
Правда, сейчас я бы за такой проект уже не взялся. Он отбирает очень много сил и времени. К сожалению, у меня просто нет этих ресурсов в нужном количестве.
Фото: Сергей Соколик / Страница «ЧертановоУрбанФест» во «ВКонтакте»
«Одним кортом можно пожертвовать ради баскетбола»
Раньше все играли в уличный баскетбол, но потом баскетбол «три на три» появился в качестве официального вида спорта. Это была уже совсем другая история. У этой игры были свои специфические правила.
Это случилось, наверное, а 2015 году. И все, теперь мы называем себя баскетболистами «три на три» и никак иначе. Кто-то продолжает называть этот спорт уличным баскетболом, но это уже неправильно. Там уже другие мячи, например. Мы, кстати, закупали официальные. И этим тоже привлекали людей.
Нам удалось открыть еще одну баскетбольную площадку — как раз в парке 30-летия Победы. Там было три теннисных корта.
В Чертаново есть свое, довольно старое и заслуженное теннисное сообщество. Но нам удалось доказать, что одним кортом можно пожертвовать ради баскетбола. К тому же на одной площадке одновременно могут играть человек двадцать, а вот на корте — двое. Баскетбол привлекает к спорту больше людей
Так появилось уже две площадки. На нашей основной играли люди 25-35 лет, в парке — подростки лет 15-17, школьники. Тот самый, первый фестиваль субкультур мы хотели провести рядом со второй площадкой, в том числе и для того, чтобы показать ее людям.
«Играть с профессионалами»
В 2018 и 2019 годах к нам стали приходить совершенно неожиданные игроки. Тогда дети Станислава уже профессионально играли в баскетбол. Его сын и мой хороший друг, Агасий Тоноян, выступал за сборную России. Я ездил к нему на игры.
Когда летом он приезжает в Чертаново, зовет своих друзей и приходит на нашу площадку. В 2020 году, как только нам разрешили выходить на улицу, тут собралось множество народа.
Фото: МЛБЛ
А потом смотрю я Лигу ВТБ… Как минимум пять-шесть лиц мне знакомы. Этих людей я видел у нас на Чертановской. Вместе с Агасием приходили профессионалы, которые потом выступали в самых крутых чемпионатах. И у нас была возможность не только смотреть на их игру, но и играть вместе с ними. И все это — в Чертаново. А когда-то такое казалось просто невозможным.
«Что-то уникальное, что мы сделали сами»
Я очень люблю баскетбол. Это мое хобби и то дело, в котором я чувствую, что как-то самореализовываюсь по-настоящему. После той встречи с комиссией по капремонту в 2011 году я стал общественным деятелем — возглавлял молодежную палату района, а сейчас стал муниципальным депутатом.
Я вижу во всем этом особый, важный смысл. Мне приятно видеть, как развивается то, к чему я приложил свои собственные усилия. Ведь получилось что-то уникальное, что мы сделали сами, в чем я принимал непосредственное участие.
Сейчас у нашего объединения «ЧертановоБаскет» есть даже свой логобук. Пусть небольшой и локальный, но это уже спортивный бренд. И я горжусь им. Мне нравится вкладываться в то, что меня вдохновляет, чем я горю. Это круто.
«Люди знают, что это наша инициатива»
Мы стараемся, но сейчас у нас снова — кризис. Наше отличное покрытие за десять лет изрядно поизносилось и требует замены. Площадке нужен очередной ремонт, и я сейчас ищу возможности его сделать к следующему летнему сезону.
А еще мы пытаемся добиться возможности арендовать наш ФОК в Чертаново, чтобы команде не приходилось зимой снимать для тренировок залы на Коломенской, на Нагатинской и еще неведомо где. Но в ФОКе говорят, что баскетбола у них больше не будет. Эта проблема пока тоже не решена.
Фото: Страница «ЧертановоБаскет» во «ВКонтакте»
И, увы, не удалось добиться того, чтобы у нас на границе Битцевского леса, где совсем недавно снесли гаражи, появился настоящий центр уличного баскетбола с трибунами и даже раздевалками. Он мог бы стать третьим в Москве. Но тем не менее там появятся новые баскетбольные площадки. А люди знают, что инициатива исходила от нас, от «ЧертановоБаскет».
«Люди могут создавать что-то сами»
Если подвести небольшой итог, то сейчас существует и с успехом выступает в городском любительском чемпионате команда «ЧертановоБаскет». Ей уже четыре года. Тренирует нас Борис Карпухин, настоящий адепт чертановского баскетбола. А в нашей группе «ВКонтакте» уже более 800 человек. Для локального спортивного сообщества это, я считаю, отлично.
Спорт — прекрасный способ объединять людей, и, на мой взгляд, город мог бы больше внимания уделять муниципальным площадкам. Жителям нужно собираться в каких-то местах, иметь какие-то точки опоры. Благодаря им можно продвигать какие-то важные смыслы. Вот, например, раньше Чертаново ассоциировалось только с футболом, но теперь есть мы. И наш район становится известным уже благодаря баскетболу.
Люди могут сами создавать подобные локальные бренды — как спортивные, так и иные. Не надо ждать, что кто-то что-то сделает за нас. Надо действовать, потому что только так мы сможем обратить на себя внимание.
И каждый такой проект дополняет красок и оттенков позитивному, благоприятному имиджу района, продвигает его, меняет взгляд на него как у его жителей, так и у москвичей вообще, а то и у гостей из других городов и стран. И, мне кажется, это очень хорошая, добрая и несколько даже кинематографичная история.