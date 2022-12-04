«У кого-то я до сих пор записан как Дима Уфа» Кто сделал баскетбол народным видом спорта в одном из районов Москвы

«Я никогда не играл в баскетбол»

Вместе с семьей я приехал в Москву в 2000-м году. До этого мы жили в Уфе. Тогда мне было всего 15 лет. Я пришел в местную школу, и выяснилось, что некоторые мои одноклассники играют в баскетбол на одной из районных площадок.

Они меня и познакомили с местом, которое стало для меня и многих моих друзей, приятелей и знакомых точкой притяжения и фактически домом на много лет. Это была баскетбольная площадка по адресу: улица Чертановская 23, корпус 1 в районе Чертаново Центральное.

До того, как попасть сюда, я никогда не играл в баскетбол. Я любил спорт с раннего детства, но в то время занимался футболом. Первое время я приходил на площадку просто посмотреть, как играют другие, и пообщаться. Я сам тогда даже мяч бросать не умел.