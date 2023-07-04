«В бане все голые». Ольга Остроумова — о съемках в первой в СССР «обнаженной сцене», Валентине Гафте и женской красоте
Ольга Остроумова стала настоящей звездой, снявшись в 1972 году в знаменитом фильме Станислава Ростоцкого «…А зори здесь тихие». Тогда ей было 25 лет. Однако кинокарьера актрисы началась еще во время учебы в ГИТИСе: в это время она сыграла роль старшеклассницы Риты Черкасовой еще в одной культовой картине «Доживем до понедельника». «Мослента» поговорила с актрисой о том, почему она не может забыть запахи своего детства, ее первой любови и муже, Валентине Гафте. Ниже — монолог Ольги Остроумовой.
О красоте и первом муже
Мой коллега Александр Пашутин назвал меня «единственной из всех актрис женщиной, в которой в равной степени сочетаются ум и красота». Не знаю, что к этому добавить… Впрочем, мой первый муж — режиссер и актер Михаил Левитин — говорил о моем лице: «Ты — или лепешка, или красавица».
У актрисы должно быть так называемое «резиновое лицо», способное принять любую форму. Если я играю красотку, то мое лицо должно быть таким красивым, чтобы никто не мог оторвать от него глаз…
Кстати, с первым мужем мы — в хороших отношениях. У нас прекрасные дети — Михаил и Ольга.
О войне и обнаженных съемках
В фильме Станислава Ростоцкого «...А зори здесь тихие» я снималась обнаженной. Это была первая сцена в отечественном кино с участием голой героини.
Было ли мне страшно? Ростоцкий рассказывал мне, что на войне была жизнь: все и смеялись, и влюблялись, и много шутили. Молодость — это бесстрашие, и ты не знаешь, что жизнь может преподнести. А страх сниматься обнаженной… Да, он был. Но режиссер убедил меня в том, что «в бане все голые».
О пакости и зависти
Всякое в моей жизни было. Но я стараюсь не обращать внимания на пакости. Мне жаль людей, которые тратят жизнь на низости.
Сегодня в театре у меня со всеми чудные отношения. Я не только не сражаюсь за роли, но и отдаю их другим. Так, отдала свою Елену Тальберг в спектакле «Белая гвардия», потому что постарела.
О семье и пустоте
Мой дедушка был священником, и до него несколько поколений в нашей семье были священниками. Да, я верующий человек и часто хожу в храм.
Про первого мужа я вам уже все рассказала. А пять лет назад не стало моего второго мужа, Валентина Гафта.
Лечит ли время? Нет. После ухода Вали образовалась пустота, которую я заполняю работой и заботой о близких. Но сколько ее ни заполняй, она никуда не уходит.
О море и Москве
Сейчас я в Новороссийске, на берегу Черного моря. Но к морю отношусь спокойно. Больше люблю среднерусскую природу. Москву и Подмосковье люблю. Улицу Арбат, на которой живу. Сама я родом из Оренбургской области, но живу в Москве много лет, и она стала для меня родной.
Но малая родина тоже всегда со мной. Даже запахи ее я помню. Самый любимый запах — лопухов и ручья. Мама с папой возили нас в деревню, и там был ручей с растущими лопухами. Таких больших и красивых лопухов я нигде больше не видела.