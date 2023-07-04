«В бане все голые». Ольга Остроумова — о съемках в первой в СССР «обнаженной сцене», Валентине Гафте и женской красоте

О красоте и первом муже

Мой коллега Александр Пашутин назвал меня «единственной из всех актрис женщиной, в которой в равной степени сочетаются ум и красота». Не знаю, что к этому добавить… Впрочем, мой первый муж — режиссер и актер Михаил Левитин — говорил о моем лице: «Ты — или лепешка, или красавица».

У актрисы должно быть так называемое «резиновое лицо», способное принять любую форму. Если я играю красотку, то мое лицо должно быть таким красивым, чтобы никто не мог оторвать от него глаз…

Кстати, с первым мужем мы — в хороших отношениях. У нас прекрасные дети — Михаил и Ольга.