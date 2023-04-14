«В продаже есть мясные и рыбные торты, торты из колбасы». Почему мир начал следить за российскими кондитерами

О городе, в котором рождаются тренды

Еще лет пять назад я была уверена, что все главные кондитерские тренды приходят к нам откуда-то из Европы. Но сейчас практически все новое и популярное создается в Москве.

Я проанализировала ситуацию. В столице очень много кондитеров, а это повышает уровень конкуренции. Чтобы быть заметным, востребованным и интересным, каждому из них нужно постоянно удивлять. И любой московский кондитер старается сделать что-то по-настоящему эффектное. К тому же у нас в принципе такой дух, что мы всегда что-то пробуем, экспериментируем.

В итоге сегодня и Европа, и весь остальной мир следят за российскими кондитерами. Об этом говорят и мои студенты, которые приходят учиться из самых разных уголков мира. По их словам, они даже не успевают изучить все, что придумывают и создают россияне.