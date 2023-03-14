«В жизни я детям помогаю, а в кино играю бандитов». История таксиста из Ингушетии, спасающего людей в Москве

Вагон так и не заменили. На Казанском вокзале в Москве в него сели 40 детей, старшему из которых было всего 10 лет, четверо сопровождающих и десять других пассажиров. Всего — 54 человека.

«А незадолго до этого я первый раз ударился рукой, — вспоминает Ахмед. — Шла сцепка вагонов. Я был в своем купе. Зашел охранник. Я его знал: как-то раз поймал его на краже. Он и еще один товарищ стащили подстаканники и одеяла из одного вагона. Все повесили на молоденькую проводницу. Помню, она так плакала. Я тогда не стерпел, поговорил с ними по-мужски. А тут снова этот охранник. Мы зацепились, стали что-то выяснять, а тут вагон тряхнуло, и с верхних полок посыпались мешки с бельем. Я попытался поймать их, и сильно ударился рукой».

Строго по инструкции Ахмед попросил заменить его, но оказалось, что замены нет. Руку наскоро перетянули эластичным бинтом, так как перелома не было. И поезд тронулся.

В каком городе он получил вторую травму, Ахмед точно не помнит. Рабочий подошел к вагону, чтобы его заправить. Ахмед стал просить его ничего не делать, потому что будет потоп, но тот дал напор… Шланг был закреплен плохо, оторвался и прилетел Ахмеду прямо по больной руке.

Медицинскую помощь он смог получить только в Ростове. Врачи настаивали на экстренной госпитализации, но проводник не согласился.