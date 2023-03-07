«Владельцы крупного бизнеса с одеждой не заморачиваются». Известный стилист — о стиле москвичей и их ошибках

После чистки пространства остается много хороших вещей, которые можно отдать на благотворительность, либо я помогаю их продать.

Далее я показываю клиенту, как правильно развесить вещи в гардеробе, чтобы в повседневной жизни было удобно и легко составлять новые образы. Это целая наука. Зачастую нам кажется, что надеть нечего, просто потому, что вещи распиханы по углам, и мы их не видим. Вот такой мерчандайзинг в шкафу — это выход. После этого я составляю чек-лист, в котором прописано, что нужно докупить, чем образы можно дополнить.

Теперь самое интересное — шопинг. К слову, перед этим я всегда делаю пре-шопинг. На это уходит гораздо больше времени, чем на саму покупку вещей. Это два-три дня, которые я трачу на то, чтобы изучить наличие нужных нам товаров в магазине, съездить и посмотреть, как вещь выглядит в жизни, какая она на ощупь и так далее. Мне кажется, что человек не должен как хвостик мотаться со стилистом по магазинам. Гораздо лучше, когда мы едем по уже выстроенному удобному маршруту в те места и за теми вещами, которые нас точно не разочаруют. Приезжаем, берем нужное, быстро меряем, покупаем и уходим. Все! Цена этой услуги — 70 тысяч. Цена самого шопинга — 100-120 тысяч.