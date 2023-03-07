«Владельцы крупного бизнеса с одеждой не заморачиваются». Известный стилист — о стиле москвичей и их ошибках
Стилист Эльвира Янковская работает в фэшн-индустрии уже 18 лет. Ее клиентами были звезды шоу-бизнеса, канал Ru-TV, а певице Нюше она помогала создавать бренд женской одежды. Среди ее клиентов —москвичи, готовые отдать круглую сумму за возможность выглядеть по-настоящему презентабельно. Почему услуги стилиста стоят недешево, в какую сумму обойдется приличный гардероб, как одеваются москвичи и какие стильные ошибки совершают — об этом и многом другом Эльвира рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.
«Новички обесценивают свой труд»
Быть стильным — не равно быть модным. У каждого человека в течение жизни вырабатывается свой индивидуальный стиль, который должен перекликаться с его профессией, сферой деятельности, характером, темпераментом, типажом, фигурой и так далее. Стиль –– это скорее внутреннее состояние человека и то, что он хочет транслировать миру. Работа над стилем –– это всегда сложно, и всегда в этом должен участвовать профессионал.
Сложно говорить о средней цене на услуги стилиста, так как сейчас довольно много людей в эту сферу стремятся и в силу своей неопытности ставят очень низкий ценник. Из-за этого общая картина немного ломается. Это грустно, так как новички просто обесценивают свой труд и нашу профессию. Цены скачут: либо очень дорого, потому что очень круто и профессионально, либо совсем дешево, потому что мало опыта.
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«Клиент не должен мотаться как хвостик со стилистом по магазинам»
В моем прайс-листе разбор гардероба стоит 150 тысяч рублей. В эту стоимость входит мой приезд к клиенту, а дальше все зависит от гардероба. Бывали такие гардеробы, которые мне приходилось разбирать по десять часов, а бывает, управляюсь часа за три.
Некоторые думают, что в процессе разбора гардероба стилист со строгим лицом командует: «Это выкинуть! Это оставить!» Нет. Я объясняю человеку, что и почему мы убираем. Например, вещь актуальная, но не соответствует тем задачам, которые мы поставили перед собой. Или вещь хорошая, но именно этому конкретному человеку не подходит. В корзину.
После чистки пространства остается много хороших вещей, которые можно отдать на благотворительность, либо я помогаю их продать.
Далее я показываю клиенту, как правильно развесить вещи в гардеробе, чтобы в повседневной жизни было удобно и легко составлять новые образы. Это целая наука. Зачастую нам кажется, что надеть нечего, просто потому, что вещи распиханы по углам, и мы их не видим. Вот такой мерчандайзинг в шкафу — это выход. После этого я составляю чек-лист, в котором прописано, что нужно докупить, чем образы можно дополнить.
Теперь самое интересное — шопинг. К слову, перед этим я всегда делаю пре-шопинг. На это уходит гораздо больше времени, чем на саму покупку вещей. Это два-три дня, которые я трачу на то, чтобы изучить наличие нужных нам товаров в магазине, съездить и посмотреть, как вещь выглядит в жизни, какая она на ощупь и так далее. Мне кажется, что человек не должен как хвостик мотаться со стилистом по магазинам. Гораздо лучше, когда мы едем по уже выстроенному удобному маршруту в те места и за теми вещами, которые нас точно не разочаруют. Приезжаем, берем нужное, быстро меряем, покупаем и уходим. Все! Цена этой услуги — 70 тысяч. Цена самого шопинга — 100-120 тысяч.
Фото: Предоставлено героиней материала
Знаю, что многие стилисты делают все это гораздо дешевле. Однако там и сервис будет другой, и результат. Знаю, что многие делают это гораздо дороже. Например, у Галы Борзовой разбор гардероба стоит около 350 тысяч рублей. Ничего сверхъестественного там не будет, но цена вот такая.
«На 50 тысяч невозможно собрать полноценный гардероб»
Собираясь на шопинг с клиентом, всегда нужно учитывать его материальные возможности. Это must-have, потому как у каждого человека свои финансовые границы. Я с огромным уважением отношусь к любым суммам и бюджетам. Можно собрать офигенный гардероб в любом сегменте.
Честно признаться, ко мне еще не приходили клиенты, которые располагают, к примеру, 50 тысячами. Да, на эти деньги можно собрать маленькую капсулу, сходить в масс-маркет и сделать это стильно. Но, если мы говорим о качественных вещах, это будет максимум три образа
Сейчас очень выросли цены во всех магазинах. Одна вещь в среднем стоит 10 тысяч рублей. Располагая 50 тысячами, мы понимаем, что полноценный гардероб составить не получится.
Сегодня для полного обновления гардероба москвичи готовы отдавать в среднем 500 тысяч рублей.
«Женщины хотят выглядеть индивидуально, а мужчинам нужно удобство»
Чаще всего ко мне обращаются, конечно, женщины, но и мужчин тоже достаточно. В основном у дам запрос на то, чтобы выглядеть индивидуально.
У мужчин дела обстоят немного по-другому. Им не хочется ничего делать самим, у них нет на это времени. Обычно их запрос звучит так: «Сделайте мне круто, и чтобы удобно было. Желательно побыстрее и прямо домой привезите».
Фото: freestocks / Unsplash
«Количество брендов из человека главного модника не сделает»
Я в основном работаю с москвичами и уже достаточно понимаю их стиль, презентацию себя через одежду и их ошибки. Первое заблуждение — преувеличение значимости люксовых вещей. Москвичи уверены, что, увешавшись брендами, ты автоматически становишься главным модником. Чушь!
Вторая ошибка — нежелание разбираться в типажах. Практически никто не знает ни свой типаж, ни свою фигуру, из-за чего не могжет грамотно подобрать себе вещи.
У многих нет понимания, что нужно раскрывать свой образ через личность. В Москве принято носить то, что носят все. Модно? Тогда покупаю. А подходит тебе это или нет, никого не интересует.
«Приезжие склонны больше выделяться»
Скажу так: у москвичей нет определенного стиля. Я бы назвала его свободный. Москва — город очень разношерстный, здесь огромное количество приезжих, живут люди из совершенно разных категорий.
Если мы не берем селебрити и людей из шоу-бизнеса, то москвичи любят все «попроще». Удобно? Отлично. Просто? Еще лучше. Свободное, удобное, висячее, объемное — вот что нравится москвичам. Если мы говорим про молодежь, то сейчас им нравится одежда, которая не адресована к какому-то гендеру
Приезжие больше склонны выделяться, больше экспериментировать. Им хочется обратить на себя внимание, хочется быть заметнее в огромном мегаполисе.
Фото: Предоставлено героиней материала
«Стерлась граница между бедными и богатыми»
В последние десять лет в Москве со стилем стало значительно лучше. Стало меньше запретов и ограничений во всем, что касается одежды. Каждый может выражать собственное мнение через визуал. Может не всегда это удачно и не всем понятно, но тем не менее осуждения это уже не вызывает.
Стало больше красоты. Москвичи стали больше внимания и времени уделять своему внешнему виду. Людям снова стало нравится наряжаться.
Постепенно начала стираться граница между богатыми и бедными. Теперь гораздо труднее судить по одежде об уровне дохода. Например, в моем круге общения есть люди с большими бизнесами, но у них такая философия жизни, что им плевать на одежду. Они не заморачиваются. Футболка чистая и аккуратная? То что нужно! Они не гонятся за брендами, потому что у них нет нужды транслировать через одежду свою успешность. Они могут позволить себе все, но достаточно скромны.
Но я до сих пор убеждена, что мы встречаем по одежке. Ну никуда не уйти от этого. Да, наличие денег не всегда равно тому, как ты выглядишь. Но я считаю, что одежда должна отражать твой статус. Есть персонажи в нашем шоу-бизнесе, у которых есть все возможности и ресурсы, чтобы выглядеть стильно, но они не хотят уделять этому внимание.
Я иногда посещаю бизнес-завтраки, на которых люди меня поражают. Иногда смотрю на кого-то и думаю: «Вот встретила бы его просто на улице, в жизни не подумала бы, что у него какая-то корпорация». Я в недоумении. Неужели люди настолько погружены в свои дела и свой бизнес, что им даже в голову не приходит заняться своим визуалом? Все-таки очень важно выглядеть презентабельно и соответствовать своему уровню, иначе тебя просто не будут воспринимать всерьез.