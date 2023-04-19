«Если все друг на друга сваливать, в итоге мы грязью обрастем». Как живет и работает московский водитель мусоровоза

Знаете, некоторым людям просто не дано водить транспорт. Есть люди, которые, сев за руль, начинают дрожать, переживать. Так в нашем деле нельзя! Мы ездим по дворам, это большая ответственность, так как везде ходят люди. Сами же знаете, какой сейчас народ невнимательный. Идут в наушниках и даже по сторонам не смотрят. Ты должен всегда быть начеку, уметь управляться с грузовой машиной, даже не видя, что происходит по бокам. В общем, надо быть спокойным и сосредоточенным.

«Друзья говорили: "Давай найдем тебе нормальную работу"»

Вначале друзья не особо поддержали мой выбор профессии. Были какие-то странные комментарии, говорили: «Давай мы тебе нормальную работу найдем». Впоследствии все привыкли, начали даже поддерживать.

Вообще, я заметил, что в современном обществе сильно стигматизируют работу с мусором. Это неправильно. Ну а кто это будет делать, если не я? Так каждый может друг на друга сваливать, в итоге мы просто обрастем грязью.

Я считаю, что деньги не пахнут. Есть возможность зарабатывать, и я этому рад.