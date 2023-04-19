«Если все друг на друга сваливать, в итоге мы грязью обрастем». Как живет и работает московский водитель мусоровоза
Есть такие незаметные, но в то же время незаменимые профессии, от которых напрямую зависит комфортная жизнь любого современного города. Виталий Шехмирзов решил заняться одной из таких. Вот уже два года он работает водителем мусоровоза. Именно он и его коллеги несут ответственность за чистоту московских улиц и дворов. С какими проблемами он сталкивается ежедневно, почему люди не любят разделять мусор, как друзья отнеслись к его выбору профессии — об этом и многом другом Виталий рассказал в беседе с «Мослентой». Ниже — его монолог.
«Работа у нас нервная»
Раньше я работал обычным кладовщиком на складе, но меня не устраивала зарплата. Ушел в водители. Здесь и доход на порядок выше, и нравится мне это дело больше. Есть перспектива профессионального роста, все стабильно, платят всегда вовремя, можно подрабатывать в выходные.
Однако есть и определенные минусы. Работа у нас очень нервная. Мы же работаем во дворах, а по московским закоулкам сейчас пробраться очень сложно. Машин много, некоторые водители бросают автомобили прямо на проезде, блокируют нам выезд. Также постоянно сталкиваемся с такси и доставками. Тяжело во дворах разъезжаться на такой большой машине.
«Некоторым людям просто не дано водить транспорт»
Чтобы работать водителем мусоровоза, никаких особых знаний не нужно. Главное — желание трудиться, как и в любом другом деле. Естественно, нужно уметь водить машину и чувствовать ее габариты.
Знаете, некоторым людям просто не дано водить транспорт. Есть люди, которые, сев за руль, начинают дрожать, переживать. Так в нашем деле нельзя! Мы ездим по дворам, это большая ответственность, так как везде ходят люди. Сами же знаете, какой сейчас народ невнимательный. Идут в наушниках и даже по сторонам не смотрят. Ты должен всегда быть начеку, уметь управляться с грузовой машиной, даже не видя, что происходит по бокам. В общем, надо быть спокойным и сосредоточенным.
«Друзья говорили: "Давай найдем тебе нормальную работу"»
Вначале друзья не особо поддержали мой выбор профессии. Были какие-то странные комментарии, говорили: «Давай мы тебе нормальную работу найдем». Впоследствии все привыкли, начали даже поддерживать.
Вообще, я заметил, что в современном обществе сильно стигматизируют работу с мусором. Это неправильно. Ну а кто это будет делать, если не я? Так каждый может друг на друга сваливать, в итоге мы просто обрастем грязью.
Я считаю, что деньги не пахнут. Есть возможность зарабатывать, и я этому рад.
«На выходных просто закрываюсь дома»
Я зарабатываю 60 тысяч рублей в месяц. В выходные дни можно выходить на подработки, если тебе нужны дополнительные деньги. Спрашиваешь у начальства, и тебе всегда идут навстречу. Бывают же ситуации, когда кто-то из водителей заболел и надо подменить.
Скажу честно, мне зарплаты хватает. Конечно, всегда хочется больше, но я не жалуюсь. Я знаю людей, которые получают гораздо меньше моего
График у меня такой: шесть дней работаю, потом шесть отдыхаю. Выходные я люблю проводить дома. Как я уже говорил, работа очень нервная, поэтому в свободное время хочется просто выдохнуть и расслабиться. Я закрываюсь в своей спальне — и все, полное спокойствие.
«Перед работой всегда проходим медосмотр»
В свой рабочий день я просыпаюсь в пять часов утра. К шести уже приезжаю на работу и прохожу медицинский осмотр. Врач меряет давление, проверяет на алкоголь, также измеряют температуру. Если какие-то показатели не в норме, то до работы могут и не допустить. За этим очень строго следят. Я лично видел, как моего товарища отправили домой, так как у него было повышенное давление. На этот случай на базе всегда находится дежурный водитель, который в любой момент готов подменить сотрудника.
Потом захожу к механику, беру путевку, забираю свой маршрутный лист и иду непосредственно к машине. Обязательно каждый раз перед выездом проверяю, все ли в порядке с автомобилем. Далее уже выезжаю на свой маршрут. Конкретно я обслуживаю Северное Бутово.
После того как мы с грузчиком объехали весь наш маршрут, возвращаемся на базу. Если все хорошо, то уезжаю домой в районе шести вечера.
«Никто не хочет уступать»
Внештатные ситуации случаются нередко. Самая неприятная — когда тебе блокируют выезд. Сначала мы стараемся эту проблему решить вежливо, выходим, просим отъехать. Если человек адекватный, он без проблем сдаст назад. Но поймите, у наших людей такой менталитет: никто не хочет никому уступать. Тот же таксист иной раз встанет прямо напротив вас, а там одна дорога всего. И что делать? Не пропускает человек и все. Говорит: «Сам задом выезжай». А вы представляете, на каких мы машинах работаем? Они огромные! И приходится, конечно, все это выкручивать, выезжать, чтобы не вступать в конфликт.
Часто встречаем брошенные машины. Например, в Северном Бутове, где я работаю, возле метро «Бульвар Дмитрия Донского» очень много автомобилей, так как приезжают люди на работу из Подольска и просто бросают машины — дальше им удобнее передвигаться на метро
В рабочие дни там во дворах проехать просто нереально. Нормальные люди оставляют под дворником бумажку со своим номером телефона, мы им звоним, ждем, пока они приедут и отгонят машину. Конечно, это все сильно тормозит рабочий процесс.
Бывает, что машина во время маршрута ломается. Тогда мы звоним диспетчеру, объясняем ситуацию. Нам вызывают «дежурку», а мы возвращаемся на базу. В общем, справляемся потихоньку! Главное — реагировать на все спокойно, иначе можно сойти с ума.
«Хотелось бы стать лучшим водителем»
Раз в год у нас в компании проводятся корпоративные конкурсы. Я в них не участвовал, но мои товарищи участие принимали и даже выигрывали. Последний раз, помню, зимой выбирали лучшего водителя. Я не поехал, так как работал в те дни. В следующий раз обязательно сам приму участие.
Тот, кто побеждает в конкурсе, получает денежное вознаграждение. За третье место давали 30 тысяч, за второе — 50, а за первое — 75. Как раз один из моих друзей в последний раз занял третье место. Я им тогда очень гордился!
«Стараюсь донести до дочки важность разделения мусора»
Тяжело говорить об уровне ответственности и озабоченности проблемами экологии в Москве. Все люди разные. Есть сознательные горожане, которые, как положено, разделяют мусор: отдельно — пластик, отдельно — вторсырье. Некоторые люди вообще об этом не задумываются. Они элементарно мусорный пакет не могут в бак закинуть, оставляют просто у подъезда. Я не понимаю, почему людям иногда сложно просто крышку бака поднять и туда кинуть свой мусор. Эти же крышки для вас сделаны, чтобы во дворе не было неприятного запаха. Кстати, эти баки даже специально ездят и промывают, чтобы людям жить было комфортно. Люди это игнорируют. Они могут просто под бак запихнуть свой пакет или сверху кинуть, даже не глядя, куда он там летит. Это все мы обсуждаем с дворниками. У нас же нет времени выходить и подбирать каждый пакет, мы забираем только то, что находится в баках.
Мы много общаемся с дворниками, так как они общаются с жильцами домов, ближе к ним. Пытаемся через них донести людям, что надо быть ответственнее. Вроде начинают прислушиваться, лучше относиться к нашему труду. Это приятно. Значит, мы все делаем правильно, обучаем людей правильной культуре поведения и воспитываем в них добросовестность.
Мое личное отношение к экологии сильно изменилось после того, как я начал работать в этой сфере. Я даже дочке стараюсь объяснять, почему важно разделять мусор и как правильно это делать. Стараемся всей семьей потихоньку к этому приучаться. Ну, а как еще? Я же понимаю, что придут такие же, как я, люди и будут за мной убирать.