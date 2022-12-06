«Импланты могут взорваться в самолете? Бред!» Пластический хирург о популярных мифах, опасных операциях и идеальном теле

«К пластике относились с опаской»

Я всегда знал, что буду заниматься именно медициной, еще в школе определился. Правда, долго сомневался, какое именно направление выбрать. За годы практики я успел поработать во многих отделениях и понял, что ближе всего мне именно пластическая хирургия. Наверное, это одна из немногих областей в медицине, где ты можешь помимо здоровья подарить человеку еще и красоту, и счастье, и уверенность в себе. Пациент сразу видит результат и может оценить мою работу.

Когда я начинал свою карьеру, эта отрасль была слабо развита в России. К пластике тела относились с опаской, многими людьми это порицалось и было совсем не популярно среди россиян. Зато теперь мы буквально творим чудеса.