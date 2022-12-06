«Импланты могут взорваться в самолете? Бред!» Пластический хирург о популярных мифах, опасных операциях и идеальном теле
Паруйр Минасян больше семи лет занимается пластической хирургией. По его словам, это единственная сфера медицины, где вместе со здоровьем врач дарит пациенту еще и красоту. Запросы у москвичей самые разные. Как изменилось отношение к пластическим операциям, какая из них стоит дороже всего, верить ли мифам о пластике и зачем к хирургам обращаются мужчины — об этом и многом другом Паруйр рассказал «Мосленте». Ниже — его монолог.
«К пластике относились с опаской»
Я всегда знал, что буду заниматься именно медициной, еще в школе определился. Правда, долго сомневался, какое именно направление выбрать. За годы практики я успел поработать во многих отделениях и понял, что ближе всего мне именно пластическая хирургия. Наверное, это одна из немногих областей в медицине, где ты можешь помимо здоровья подарить человеку еще и красоту, и счастье, и уверенность в себе. Пациент сразу видит результат и может оценить мою работу.
Когда я начинал свою карьеру, эта отрасль была слабо развита в России. К пластике тела относились с опаской, многими людьми это порицалось и было совсем не популярно среди россиян. Зато теперь мы буквально творим чудеса.
Фото: Предоставлено героем материала
«После операции меняется жизнь»
На мой взгляд, реализоваться в профессии, найти то, чем ты будешь заниматься с горящими глазами — очень важно для современного человека. В этом плане мне сильно повезло. Я очень люблю свою работу, буквально живу ей.
Плюсы можно перечислять бесконечно, но самый главный — это, конечно, счастливые глаза пациентов. После каждой удачной операции у человека кардинально меняется жизнь. Кто-то выходит замуж, кто-то меняет работу, кто-то начинает вести блог. Это же замечательно! Я рад дарить людям такую возможность и быть причастным к позитивным изменениям в их жизни.
Если я скажу, что минусов нет, вы поверите? Это правда. Единственный минус, если это вообще можно так назвать, — проблемы с реабилитацией. Некоторые пациенты не соблюдают рекомендации после операций, и результат из-за этого не соответствует их ожиданиям. Получается, работали зря.
«Люди слишком сексуализируют работу с обнаженными телами»
Многим интересно, как к моей профессии относится моя супруга. В голове большинства людей любая работа с обнаженными телами излишне сексуализируется. К счастью, моя жена тоже врач, и нам удается избегать подобных претензий.
Пластический хирург готовится к операции
Фото: Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Она отлично понимает, что работа есть работа. Но если бы я вдруг связал свою жизнь с человеком не из мира медицины, то, скорее всего, в нашем доме были бы бесконечные ссоры. В предыдущих отношениях все девушки с опаской относились к моему занятию, мало кому это нравилось.
«Не стану делать ринопластику человеку с идеальным носом»
Бывают ситуации, когда я отказываю в операции по ряду причин. Я не враг себе. Если ко мне на прием придет девушка с идеальным по всем параметрам носом и попросит сделать ринопластику (изменение формы носа — прим. «Мосленты»), я не стану за это браться. Мне важно увидеть эстетические показания. Если их нет, не будет и операции. По крайней мере в стенах моей клиники. Конечно, эта пациентка может пойти к другому, менее принципиальному хирургу, который с радостью выполнит ее просьбу за хорошие деньги. Часто после этого человек возвращается со словами: «Доктор, вы были правы…»
Женщина перед началом пластической операции
Фото: Elnur / Фотобанк Лори
Также я отговариваю пациенток от операций на груди, если в ближайшее время они собираются забеременеть. Никто не знает, как и насколько сильно изменится грудь после родов, поэтому все вмешательства могут оказаться бесполезными.
Пациент может получить отказ, если я вижу, что он психологически неустойчив. Это можно легко выяснить во время консультации. К примеру, девушку бросил парень, и она отчаянно хочет что-то изменить в себе, доказать ему, что он ошибся. По прошествии времени она понимает, что никакая операция ей и не требовалась.
В какой-то степени мы еще и психологи. Нам нужно уловить настроение человека, понять, импульсивное решение он принял или взвешенное.
«То, что мы делаем, не должно противоречить законам природы»
Однажды ко мне обратилась девушка с очень странной просьбой. Она хотела полностью удалить грудь. Никаких показаний к этому не было, она была абсолютно здорова и пол менять тоже не собиралась. Просто ей эстетически не нравилась эта часть тела. Я тогда отказался от операции. То, что мы делаем? не должно противоречить законам природы. Чтобы проводить такие манипуляции с телом, человек сначала должен пройти специальную комиссию, которая определит резонность вмешательства. Это не шутки. Поймите, у человека нет лишних частей тела. Такие операции бессмысленны и даже опасны.
Фото: Philippe Spitalier / Unsplash
Анатомия человека — это то, на что мы должны опираться при принятии решения о проведении операции. Грубо говоря, всегда есть материал клиента, с которым он приходит и из которого можно что-то сделать, что-то слепить. Это и возможности кожи, и пределы ее растяжимости, и размер грудной клетки. Ну невозможно сделать грудь пятого размера маленькой хрупкой девушке ростом 140 сантиметров. Мало того, что это будет выглядеть крайне неэстетично, так она потом просто ходить не сможет с прямой спиной.
«Мифы о пластической хирургии не имеют ничего общего с реальностью»
Вокруг пластической хирургии ходит много слухов. Я слышал, наверное, сотню мифов, которые вообще не имеют ничего общего с реальностью. Например, что грудные импланты могут взорваться в самолете. Это полный бред! Современные импланты сделаны из силиконовой оболочки и силиконового наполнителя. Там просто нечему взрываться. Через неделю после операции по увеличению груди можно спокойно летать в самолете, прыгать с парашютом и заниматься дайвингом. Все, что вашей душе угодно.
Многие также боятся, что человек может проснуться во время операции, пробудиться от наркоза и вдруг начать все чувствовать. Невозможно!
Еще слышал, что грудные импланты могут вызывать рак. Исключено! Да, это инородное тело, но оно изготовлено специально для того, чтобы поместить его внутри тела человека.
Фото: Philippe Spitalier / Unsplash
«Женщины обычно не останавливаются на одной операции»
Конечно, в основном в качестве пациентов ко мне приходят женщины, но мужчины тоже бывают. Интересно то, насколько сильно отличаются запросы у разных полов. Я работаю в основном в Москве и могу говорить только о том, какие пожелания по улучшению себя у жителей столицы.
На сегодняшний день среди женщин очень популярны две операции: маммопластика (изменение формы груди — прим. «Мосленты») и ринопластика. Среди мужчин лидирует блефароплатика (изменение формы век, разреза глаз — прим. «Мосленты»), а еще липосакция в области живота.
Разница в том, что женщина, скорее всего, не остановится на одной операции. Она подправит сначала одно, потом захочет изменить что-то другое, и так почти до бесконечности. У мужчин обычно один запрос, который они удовлетворят и на этом остановятся.
«Часто приходят с фотографиями Ким Кардашьян»
Идеалы внешности, стандарты красоты, вкусы людей очень стремительно меняются. Буквально пять-семь лет назад все женщины мира мечтали быть похожими на Анджелину Джоли, а сегодня королевы красоты — Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Их фотографии в руках пациентов я вижу по пять раз в день.
Ким Кардашьян
Фото: David Swanson / Reuters
Просьба сделать «как на фото» отчасти облегчает задачу. Я четко вижу и понимаю, какой результат хочет увидеть в зеркале пациент. Но иногда то, что на фото, совсем не соответствует типажу конкретного пациента. Приходится долго объяснять, что на вашем лице такой нос или такой подбородок, или такие скулы будут смотреться плохо.
«В этой профессии нет финансового потолка»
Пластические операции — это не дешевое удовольствие, однако доступное. Конечно, среднестатистическая женщина вряд ли сможет с одной зарплаты пойти и оплатить операцию, но накопить вполне реально.
Самая дорогостоящая операция — уменьшение груди. Работа сложная, кропотливая, поэтому стоимость доходит до 500 тысяч рублей. Самая дешевая операция — блефаропластика. Такая процедура обойдется вам в 120-150 тысяч рублей.
Финансового потолка в нашей нише нет. В Москве ты можешь зарабатывать очень приличные суммы. Все зависит от твоего мастерства, умения общаться с клиентами и трезвой оценки своих сил.