«Картавых у нас по-прежнему больше всего». Столичный логопед о самых частых дефектах речи, ценах на услуги и детях

«Кайфуешь от работы — увидишь результат»

Далеко не каждый человек способен стать хорошим логопедом. Это дело действительно нужно любить: ковыряться во рту у чужого человека не каждому понравится. Если ты не чувствуешь в себе желания помочь, тебе просто будет противно.

Люди ведь всегда чувствуют, с каким настроем ты выполняешь свою работу. Если ты недоволен, не заинтересован в процессе и ждешь, когда же рабочий день закончится, то и клиентов у тебя не будет. Ни о какой востребованности тут и речи не идет. И, наоборот, если ты кайфуешь от своей работы, то ты всегда увидишь результат независимо от того, сколько стоят твои услуги.

«Улучшения заметны через три месяца»

Количество детей с нарушениями речи растет каждый год. По крайней мере в Москве это очень заметно. Их становится все больше и больше, поэтому у логопедов всегда будет работа. Причины могут быть разные: патологии, полученные при родах, ритм жизни, особенности воспитания, состояние окружающей среды, незрелость артикуляционного аппарата.