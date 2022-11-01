«Картавых у нас по-прежнему больше всего». Столичный логопед о самых частых дефектах речи, ценах на услуги и детях
Дарья Чистякова работает логопедом уже седьмой год. Изначально она мечтала стать поваром, но любовь к детям победила. Дарья считает, что красивая речь — залог успеха. По ее словам, со всеми проблемами можно и нужно бороться независимо от возраста. Почему появляются дефекты речи? Какой звук самый сложный в произношении? Правда ли, что заикание может вернуться? Сколько зарабатывает логопед в Москве? Об этом и многом другом Дарья рассказала в интервью «Мосленте». Ниже — ее монолог.
«Хотела учиться на повара, но вспомнила, что люблю детей»
Изначально я хотела пойти учиться на повара, но мама меня отговорили и напомнила, что я очень люблю детей. Так я и оказалась в педагогическом колледже. Там я прошла специальные курсы, которые проводил учитель-логопед. Закончив учебу, любви к профессии у меня не появилось. Для меня логопедия была запасным вариантом, подстраховкой и я не думала, что свяжу свою жизнь с этим.
Позже мне встретилась совершенно чудная учительница, которая настолько была влюблена в свою профессию, что и меня этой любовью заразила. Смотря на нее, я загорелась и захотела также. Я решила, что готова посвятить этой профессии всю свою жизнь и не пожалела. С тех пор я работаю логопедом. На данный момент занимаюсь с маленькими детьми.
Фото: Из личного архива Дарьи Чистяковой
«Кайфуешь от работы — увидишь результат»
Далеко не каждый человек способен стать хорошим логопедом. Это дело действительно нужно любить: ковыряться во рту у чужого человека не каждому понравится. Если ты не чувствуешь в себе желания помочь, тебе просто будет противно.
Люди ведь всегда чувствуют, с каким настроем ты выполняешь свою работу. Если ты недоволен, не заинтересован в процессе и ждешь, когда же рабочий день закончится, то и клиентов у тебя не будет. Ни о какой востребованности тут и речи не идет. И, наоборот, если ты кайфуешь от своей работы, то ты всегда увидишь результат независимо от того, сколько стоят твои услуги.
«Улучшения заметны через три месяца»
Количество детей с нарушениями речи растет каждый год. По крайней мере в Москве это очень заметно. Их становится все больше и больше, поэтому у логопедов всегда будет работа. Причины могут быть разные: патологии, полученные при родах, ритм жизни, особенности воспитания, состояние окружающей среды, незрелость артикуляционного аппарата.
Мне очень нравится момент, когда я вижу результат, которого мы с учеником долго и упорно добивались. Обычно мы работаем около трех месяцев и после этого периода уже становятся заметны улучшения в речи. Для меня это счастье! Это вдохновляет вкладывать еще больше сил в то, что я делаю.
Раздражает меня только то, что приходится постоянно таскать с собой тяжелый рюкзак. Я работаю с выездом на дом и часто езжу на общественном транспорте, так как это быстрее. Очень тяжело носить с собой сумку, в которой лежат разные материалы и инструменты необходимые для занятия.
Фото: Сергей Новиков / Фотобанк Лори
«Грамотная речь дает массу привилегий»
Поставленная речь очень важна в нашей жизни, она дает человеку массу привилегий. Речь – это вообще основа социализации в обществе, а также основа любого обучения.
Я часто замечаю, что люди с грамотной красивой речью более уверены в себе. Они охотнее первыми вступают в диалог и выступают на публике. У них нет никаких ограничений в своих проявлениях. Такие люди свободны в выборе профессии, спутника жизни и друзей. Мне кажется, к этому и нужно стремиться. Ну, представьте какого-нибудь генерала, который заикается и не может нормально дать команду взводу солдат. Конечно, его слова воспринимали бы более серьезно, будь его речь твердой и уверенной.
«Заикание может вернуться в любой момент»
Дефекты речи делятся на простые и сложные. Например, такое нарушение речи, как заикание довольно тяжело поддается коррекции и здесь одним логопедом не обойтись. Чтобы решить эту проблему нужно обращаться и к психологу, и к неврологу. Нужна комплексная работа. И, хочу отметить, что всегда есть риск того, что заикание вернется. От этого не застрахован никто!
Время работы над разными нарушениями речи различается. Очень много, к слову, зависит от самого ребенка, который приходит ко мне заниматься. Есть дети с пробивным, упорным, настойчивым характером. Таким все дается довольно легко, а если что-то не удается, они не опускают руки. Если же ребенок вялый и не замотивированный, то процесс будет идти в разы тяжелее.
Фото: Из личного архива Дарьи Чистяковой
«Если ребенок не говорит до трех лет — это проблема»
Очень распространенное нарушение, на которое многие родители не привыкли обращать внимание – задержка речевого развития. Мама и папа ждут до победного, когда же ребенок заговорит. Только к трем годам они решаются обратиться к логопеду. В таком случае специалисту придется потратить на коррекцию гораздо больше времени, чем если бы эти люди пришли раньше.
Понять, что у вашего ребенка задержка речевого развития довольно легко. Есть определенные нормы, давно установленные профессионалами в этой области. В полтора года малыш уже должен говорить простые слова: «тетя», «мама», «баба», «папа».
Также вы должны наблюдать звукоподражание животным: «му-му», «ко-ко», «мяу-мяу» и так далее. В два года словарный запас ребенка должен составлять не менее 300 слов. На третьем году жизни малыш уже должен использовать многословные фразы и предложения.
«Самое распространенное нарушение речи — картавость»
В современном мире у людей все чаще и чаще встречаются разные нарушения речи. Но все-таки больше всего у нас по-прежнему картавых людей. Звук «р» — самый сложный для постановки. Меня удивляет то, что некоторые люди настолько привыкли произносить его неправильно, что даже после занятий с логопедом и проработки проблемы продолжают разговаривать с нарушением, так как очень уж сроднились со своим дефектом, и им так удобнее.
Фото: Оксана Кузьмина / Фотобанк Лори
«Все недочеты в речи я слышу с первой минуты разговора»
При знакомстве с новыми людьми я всегда обращаю внимание на недостатки в их речи. У меня слух уже профессиональный, так что все недочеты мне слышны с первой минуты разговора. Конечно, людям я об этом не говорю и свои советы держу при себе, потому что я человек тактичный. Если моего мнения спросят, тогда я могу высказаться и дать какие-то рекомендации.
«Резко подняла цену за последние полгода»
Средняя цена услуг логопеда в Москве – две тысячи рублей. Мое занятие сегодня стоит десять тысяч рублей, хотя начинала я с тысячи рублей за урок. Я резко подняла цену за последние полгода. Есть клиенты, которые готовы платить мне эти деньги и их достаточно. Эти люди хотят заниматься конкретно со мной, поэтому их не смущает цена за занятие. Я считаю, что за те сроки, за которые я добиваюсь нужного результата, я вполне имею права просить столько денег. Ну и, конечно, атмосфера занятия, тот подход, который я ищу к каждому ученику, тоже играют важную роль.
Финансовый потолок у логопедов разный и зависит от места работы. Если это государственное учреждение, то там зарплата 50 тысяч рублей. Я работаю на себя и на сегодняшний день получаю 150 тысяч рублей в месяц и более. К слову, я работаю всего лишь два дня в неделю с утра до вечера, а в остальные дни мой график довольно расслабленный.
«Исправить дефекты речи можно в любом возрасте»
Не бойтесь обращаться к специалистам! Работать можно с любой проблемой. Вопрос в сроках.
Конечно, все зависит от самого нарушения. Например, шепелявость и картавость можно исправить абсолютно в любом возрасте. Просто нужно понимать, что, если мы занимаемся с пятилетним ребенком, времени на коррекцию будет потрачено гораздо меньше, чем в случае с 30-летним мужчиной. В этом случае решающую роль играет мотивация человека. Если он ходит на занятия системно, проделывает самостоятельную работу и полностью выкладывается на занятиях, то он непременно добьется своей цели.