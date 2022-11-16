«Не каждый может стать личным мастером Ларисы Долиной!» Мастер ногтевого сервиса — о трендах, мужском маникюре и хамстве

Да, к большому сожалению, такое отношение было, есть и будет. Например, для ровесников моих родителей маникюрщица — это вообще не профессия. Они не понимают, как на этом можно заработать деньги, причем хорошие. Меня спасает волшебная фраза: «Вообще-то я еще и врач!» Все. После этих слов ты в топе, ты классная ячейка общества и уважаемый человек. Люди идентифицируют тебя как состоявшуюся личность, которая занимается каким-то баловством для удовольствия.

«В России лучшие мастера маникюра»

Два года назад я работала мастером маникюра в Испании. Могу сказать с полной уверенность, что так, как ухаживают за собой женщины в России, не ухаживают больше нигде. Никакие женщины в мире так не следят за собой. В связи с этим и бьюти-индустрия в России на гораздо более высоком уровне, чем в других странах, даже самых продвинутых. В Лос-Анджелесе вам никогда не сделают такой же качественный и аккуратный маникюр, как в Москве в среднем салоне. В Америке, например, тебе могут нарисовать какой-то арт на ногтях, но элементарно не уберут кутикулу.