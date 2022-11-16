«Не каждый может стать личным мастером Ларисы Долиной!» Мастер ногтевого сервиса — о трендах, мужском маникюре и хамстве
Юля с детства мечтала работать в сфере красоты. Она училась в медицинском институте, а параллельно занималась своим хобби: делала ногти подружкам. Всего через пару лет она открыла собственную студию в Москве, куда теперь ходят все — от Ларисы Долиной, популярных рэперов и тик-токеров до обычных студентов. Какая нынче мода на ногти? Почему низкий прайс — гарантия неблагодарной аудитории? Об этом и многом другом Юля рассказала в интервью «Мосленте». Ниже — ее монолог.
«Планировала стать врачом»
Я родом из маленького алтайского города, в Москву переехала пару лет назад. Отучилась в медицинском вузе и приняла решение поступать в ординатуру в столице. Маникюр долгое время был моим хобби, некой отдушиной, способом пообщаться с интересными людьми и заработать денег на оплату съемной квартиры. Хотя бьюти-индустрия привлекала меня всегда. Еще в школе я раскрашивала ногти подругам гуашью.
Фото: Предоставлено героем материала
В 2017 году я уже стала полноценным мастером ногтевого сервиса, даже открыла собственную студию. Теперь это мое основное занятие.
«Не заслуживаю хамского отношения»
За годы работы я встречала разных клиентов: очень милых, грубых и невоспитанных, благодарных, молчаливых, болтливых, богатых и скромных. Я уже привыкла ко всем человеческим проявлениям, особенностям характера и нюансам психики. Удивить меня в этом плане сложно, но есть одна вещь, которая не дает мне покоя. Есть особый тип людей, которые автоматически считают работников сферы услуг недостойными людьми.
Да, по сути я и есть обслуживающий персонал. Но это не значит, что я заслуживаю хамского отношения. Врачи, повара, даже певцы тоже вас обслуживают и удовлетворяют ваши потребности, но почему-то грубить им непозволительно. Может, уже начнем уважать друг друга?
«Не нравится моя работа? Могу вернуть деньги»
Конечно, конфликты с клиентами случаются, и нередко. В основном все ссоры завязаны на теме денег. Человек не хочет платить и начинает кричать: «Фу! Что за уродство вы мне тут сделали?» Хотя я, например, учла все его пожелания или даже в точности повторила дизайн, который мне показали на картинке. В таком случае я могу вернуть человеку деньги, но предупреждаю, что мы снимем покрытие и вернем ногтям прежний вид. Чаще всего люди отказываются.
Фото: Предоставлено героем материала
Случались конфликтные ситуации и из-за того, что я долго не отвечала клиентам на сообщения. Иногда ко мне в студию приходят делать маникюр популярные исполнители, блогеры и так далее. Люди это видят в моих соцсетях и делают неправильные выводы. Им кажется, что если я работаю с популярными личностями, то на простых посетителей мне наплевать. Это полный бред!
Поймите, я очень много работаю и редко заглядываю в телефон. Это не значит, что условному Славе Marlow я отвечаю молниеносно, а Маше Ивановой — через три часа. Отвечаю всем, когда появляется свободное время.
Еще иногда приходят забавные девушки, которые просят сделать, например, красный маникюр. Я ей приношу на выбор 20 оттенков красного, а она грустно говорит: «Блин, а я хотела другой красный…» Мы можем потратить полчаса на смешивание разных оттенков, чтобы добиться идеального красного и клиентка осталась довольна. Разные ситуации случаются, главное — ко всему подходить с юмором.
«Чем ниже прайс, тем больше неблагодарных клиентов»
Я вообще по жизни человек счастливый, и с клиентами мне тоже очень повезло. Моя аудитория довольно лояльна, мы хорошо понимаем друг друга. Бывает, я немного опоздаю. Бывает, клиент задержится. Никто ни на кого не в обиде, я всегда за компромиссы.
Фото: Предоставлено героем материала
Раньше мои услуги стоили 1500-2000 рублей. Это довольно низкий ценник для Москвы. При этом у меня было гораздо больше придирчивых и недовольных клиентов, чем сейчас, когда я работаю на высоком прайсе. Чем ниже прайс, тем больше проблем и неблагодарных клиентов. Люди не будут ценить твою работу, если ты сама ее не ценишь.
«Я против маникюра в домашних условиях»
В России сейчас очень распространено такое явление, как маникюр на дому. Я все-таки предпочитаю ходить в салоны и вам советую. Объясню почему. Вот ты приходишь к мастеру домой, сидишь на тесной кухне, в соседней комнате спит муж, на плите варится борщ, по столу ходит кот и т.д. Атмосфера дома расслабляет, мастер не может в таких условиях выложиться на сто процентов.
Когда человек идет делать маникюр в салон, он может быть уверен в том, что мастер на работе и не будет отвлекаться на посторонние моменты. Также клиент может быть уверен в том, что все чисто и стерильно. А вот в случае с домашним маникюром вам никто таких гарантий не даст.
«Маникюрщица — не профессия?»
К мастерам ногтевого сервиса в России очень предвзятое отношение. Я постоянно слышу подобные фразы: «Если у меня на работе что-то не получится, пойду ноготочки, как ты, пилить». Ну вы попробуйте пилить ноготочки так, как это делаю я! Посмотрим, у многих ли получится стать личным мастером Ларисы Долиной.
Фото: Предоставлено героем материала
Да, к большому сожалению, такое отношение было, есть и будет. Например, для ровесников моих родителей маникюрщица — это вообще не профессия. Они не понимают, как на этом можно заработать деньги, причем хорошие. Меня спасает волшебная фраза: «Вообще-то я еще и врач!» Все. После этих слов ты в топе, ты классная ячейка общества и уважаемый человек. Люди идентифицируют тебя как состоявшуюся личность, которая занимается каким-то баловством для удовольствия.
«В России лучшие мастера маникюра»
Два года назад я работала мастером маникюра в Испании. Могу сказать с полной уверенность, что так, как ухаживают за собой женщины в России, не ухаживают больше нигде. Никакие женщины в мире так не следят за собой. В связи с этим и бьюти-индустрия в России на гораздо более высоком уровне, чем в других странах, даже самых продвинутых. В Лос-Анджелесе вам никогда не сделают такой же качественный и аккуратный маникюр, как в Москве в среднем салоне. В Америке, например, тебе могут нарисовать какой-то арт на ногтях, но элементарно не уберут кутикулу.
Фото: Предоставлено героем материала
«Маникюр — новый способ самовыражения»
На сегодняшний день среди москвичек очень популярны сумасшедшие дизайны, экстремально длинные ногти, ногти странной формы. Этот тренд зародился еще пару лет назад в США, когда Леди Гага начала появляться в клипах с экстравагантным маникюром. Далее корейцы подхватили эту моду и начали экспериментировать с рисунками на коротких ногтях. Сейчас это дошло и до России. На мой взгляд, это замечательно! У нашей молодежи появился новый способ самовыражения — маникюр.
«Мужской маникюр — это ок»
Вижу, что у нас пока многих смущает тренд на мужской маникюр. Забавно, что первыми моими клиентами были именно мальчишки-рэперы, которые осмелились сделать какие-то яркие ногти. Давайте вспомним Древнюю Грецию, где мужчины первыми начали за собой ухаживать. Они ходили в специальные цирюльни и втирали особые пигменты себе в ногти, чтобы придать им интересный оттенок. А пираты? А рок-музыканты? Еще в 90-е все брутальные рокеры поголовно ходили с черным маникюром, и их никто не осмеивал и не осуждал.
Сейчас почему-то считается, что делать маникюр — это прерогатива мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Это стереотип, от которого нам давно пора избавиться.
Разве не круто, что мужчины в России начали наконец-то ухаживать за собой? Ну неужели вам приятнее смотреть на грязные руки с заусенцами, чем на аккуратный рисунок?
Не все же мужчины делают экстравагантные дизайны. Некоторые предпочитают прозрачное покрытие, чтобы придать рукам ухоженный вид. Я считаю, это абсолютно нормально.
«Я ценю свое время»
Сама я себе маникюр делаю редко, только когда хочу нарисовать что-то необычное. А вообще я частенько хожу просто с голыми ногтями, так как элементарно нет времени на это. Сапожник без сапог, как говорится. На педикюр так всегда хожу к другим мастерам, потому что не готова тратить на это четыре часа. Я очень ценю свое время и вам советую!