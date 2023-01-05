«Ношусь по городу в попытках осчастливить других людей». Как живет и работает настоящая московская Снегурочка
Новый год невозможно предствить без Деда Мороза и его красавицы-внучки, Снегурочки. Уже пять лет перед этим праздником москвичка Олеся Кико перевоплощается в сказочную красавицу и идет дарить радость в дома горожан. В прошлом году ее признали лучшей Снегурочкой России. О том, как позвать ее в гости, сможет ли она появиться на пороге прямо под бой курантов, примет ли предложение поднять бокал шампанского в честь праздника, а также как обезопасить себя от слишком развеселившихся москвичей, — Олеся рассказала «Мосленте». Ниже — ее монолог.
«Купила костюм, нашла Деда Мороза и пошла работать»
Работа эта подвернулась мне совершенно случайно лет пять назад. Думаю, у всех девушек есть женский чатик с подругами в каком-нибудь мессенджере, где они делятся своими секретами, советуются друг с другом и поддерживают в трудную минуту. Я — не исключение. Я тогда сидела дома с ребенком и почти все свое время посвящала его воспитанию. В какой-то момент я заскучала, захотелось как-то разнообразить свою жизнь. В канун Нового года в этом самом чате подруги предложили мне отвлечься и пойти поработать Снегурочкой, дело-то веселое. Я подумала: «А почему нет?»
В общем, я купила костюм, нашла себе Деда Мороза и пошла работать. Меня это так захватило! Тогда, пять лет назад, я и представить не могла, что все это выйдет на такой высокий уровень. На сегодняшний день мы являемся лучшими Дедом Морозом и Снегурочкой России, нас транслируют по всем федеральным телеканалам, о нас пишут в журналах. Фантастика какая-то! Я люблю свою работу, отдаюсь ей полностью, кайфую от нее и жду с нетерпением наступления Нового года. К декабрю я, к слову, готовлюсь, начиная с конца августа.
Фото: Предоставлено героиней материала
«Я верю в чудеса, и они со мной случаются»
Так уж повелось, что каждый год в декабре со мной происходят какие-то невероятные события, самое настоящее волшебство. В прошлом году в это время я стала официальной моделью «Пьер Карден», обо мне написал журнал «Playboy» и опубликовал историю Снегурочки, я вела премию со звездами, которых я всю жизнь видела только по телевизору.
Нас с Дедом Морозом даже пригласил Первый канал на передачу «Модный приговор», подобрали нам новые образы. Также мы получили премию «Лучшие Дед Мороз и Снегурочка России». А еще в прошлом декабре я заработала свой первый миллион за две недели работы ведущей. Произошло огромное количество приятный событий! В этом году тоже жду чего-то особенного. Так что, да, я еще как верю в чудеса! Верю в сказку!
«Сын знает, что мама в Новый год выполняет почетную миссию»
В Новогоднюю ночь принято сидеть дома за столом с членами семьи, а я в это время ношусь по городу в попытках осчастливить других людей. Грустно ли мне из-за этого? Ничуть!
Знаете, я — артистка до мозга костей. Настолько я обожаю свою работу, свою профессию, что для меня это только в радость. Новый год для меня — это в первую очередь работа. Это праздник, который творю я сама.
Да, бывает грустно от того, что уже третий год подряд я не могу отметить Новый год со своим сыном. Ребенок в новогоднюю ночь не увидит маму, зато хорошо проведет время с папой, бабушками и дедушками. Но он знает, что мама выполняет почетную миссию. Она поздравляет с Новым годом других людей, дарит им радость.
«В прошлом году закончила работать в полпятого утра»
В прошлом году 31 декабря у нас было 16 заказов. Можете себе это представить? В сутках всего 24 часа, а 16 из них надо кого-то поздравлять. То есть буквально каждые час-полтора мы приезжали к новой семье домой.
Работали тогда с девяти утра до шести утра следующего дня. Последний заказ, как сейчас помню, отработали в половине пятого, доехали до дома, немного поспали, а уже в девять утра подъем, так как 1 января мы тоже работали. По-моему, вели праздничную программу, еще и на улице. Самым главным в тот Новый год для меня было — не заболеть и не сорвать голос. Очень не хотелось подводить людей.
Фото: Предоставлено героиней материала
«Однажды нас попросили объявить о беременности»
Однажды мы с Дедом Морозом ехали поздравлять одну семью. В дверях нас встретила мама и сказала: «Вы должны быть добрыми предвестниками того, что в нашей семье ожидается пополнение». Женщина попросила из мешка достать карточку с УЗИ, чтобы все домочадцы узнали о беременности в канун Нового года. На тот момент в семье уже было четверо детей: три девочки и один мальчик. Конечно, мальчик очень хотел себе братика, но в итоге оказалось, что будет еще одна сестричка. Малыш немного расстроился, но в целом получилось очень трогательно.
У нас есть один постоянный клиент, который для своей девушки два раза в год, на день рождения и Новый год, заказывает звонок с поздравлением. Мы с Дедом Морозом звоним ей и говорим: «Привет, Алиночка! Как ты себя вела в этом году? Была ли ты послушной? Если была, то мы тебе присуждаем звание лучшей внучки. А если ты не слушалась, то мы тебя накажем метлой». Что-то в этом духе говорим. Это забавно, даже складывается ощущение, что мы участвуем в каких-то ролевых играх.
«Одной девочке я подарила льдинку»
Однажды мы поздравляли девочку-инвалида, она страдает ДЦП и вообще не ходит. На протяжении четырех лет мы с Дедом Морозом приезжали к ней в гости в Новый год. Девочка оказалась очень смышленая, всегда запоминала, во что мы одеты, подмечала все детали, какие перчатки в этот раз, какой посох. Очень она запала нам в душу! Маленький, беспомощный человечек, но при этом очень умный и внимательный.
Предновогодняя Москва.
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Я ей при встрече как-то подарила «льдинку» — маленький прозрачный камушек. И сказала: «Если тебе в течение года вдруг станет грустно, что-то не будет получаться или кто-то тебя обидит, то ты просто потри эту льдинку, и Снегурочка о тебе вспомнит. Она тебе пошлет заряд энергии и хорошего настроения. Всегда будет мысленно рядом». Это настолько тронуло девочку, что она даже положила эту льдинку в свою самую ценную шкатулочку, где хранит памятные вещи. Уверена, что она ее хранит и по сей день.
«Как можно предлагать выпить волшебникам?»
Предлагают ли выпить? Знаете, все же зависит от того, как ты себя поставишь с самого начала. Мы с моим партнером приходим на праздник, и взрослые разевают рты, забывают о том, что мы ненастоящие Дед Мороз и Снегурочка. Да у людей даже язык не повернется в таком случае предлагать алкоголь. Ну как можно предлагать выпить волшебникам, тем более на детском празднике? На взрослых корпоративах выпить предлагают чаще, но мы всегда вежливо отказываемся. Даем понять, что мы на работе.
На моей памяти не было ситуаций, чтобы ко мне кто-то приставал. Снегурочка, знаете ли, тоже может дать от ворот поворот.
Взгляды, конечно, Снегурочка наблюдает. Иногда подвыпившие мужчины пытаются поухаживать, дарят цветы, такси бизнес-класса заказывают. Но это все-таки больше внимание, какая-то забота и благодарность. А грязных приставаний никогда не было.
«Посох сломали, бороду оторвали»
В работе со взрослыми важна субординация. Корпоратив, люди на отдыхе, они иногда могут перейти грань дозволенного под воздействием выпитого алкоголя. Люди ведь чувствуют, когда ты позволяешь переступить границы, а когда четко их выстраиваешь и держишь все под контролем.
Был у нас один неприятный случай. Дед Мороз тогда еще носил бороду на резинке, уже после мы начали приклеивать ее ему прямо к лицу. Развеселившиеся женщины на корпоративе очень сильно тянули его за бороду, хотели ее оторвать и даже хотели снять шубу. Это какое-то издевательство над артистами и неуважение. Мы такого не позволяем и сразу же пресекаем.
Еще однажды посох сломали. У нас раньше был светящийся посох, который показывал проекцию на стене, так нам его быстренько разбили. Схватили, начали тянуть и не рассчитали силу. В общем, все неприятности по большому счету связаны с порчей костюмов и реквизита.
«Не хочу переодеваться в подъезде»
В этом году наше поздравление стоит 15-20 тысяч рублей. Цена варьируется в зависимости от отдаленности места. Я считаю, что сейчас мы уже можем просить какой-то райдер, чтобы нам предоставили определенные условия, помещение для грима и подготовки.
Фото: Предоставлено героиней материала
С недавних пор мы поменяли сегмент поздравлений и сейчас работаем в вип-категории. Сегодня мне уже не хочется приезжать куда-то и не иметь возможности элементарно переодеться, не хочется оставлять свои дорогостоящие костюмы в подъезде, который никак не защищен от посторонних.
«Никто не говорил, что я — ненастоящая»
Ни разу не случалось, чтобы мы приходили в гости к ребенку, а он начинал возмущаться, что Дед Мороз и Снегурка ненастоящие. Мы решили еще с первого дня работы, что будем большое внимание уделять образам, продумывать все детали, чтобы все выглядело максимально реалистично. Так что тут даже взрослые не усомнятся!
У Деда Мороза академически поставленный голос, я тоже очень круто вживаюсь в роль. Так что все верят. Взрослые, конечно, понимают, что мы переодетые артисты, но, глядя на наше перевоплощение, они погружаются в это состояние волшебства, в сказку, ненадолго становятся детьми. Так что никто не говорил, что я — ненастоящая.