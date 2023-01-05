«Ношусь по городу в попытках осчастливить других людей». Как живет и работает настоящая московская Снегурочка

«Я верю в чудеса, и они со мной случаются»

Так уж повелось, что каждый год в декабре со мной происходят какие-то невероятные события, самое настоящее волшебство. В прошлом году в это время я стала официальной моделью «Пьер Карден», обо мне написал журнал «Playboy» и опубликовал историю Снегурочки, я вела премию со звездами, которых я всю жизнь видела только по телевизору.

Нас с Дедом Морозом даже пригласил Первый канал на передачу «Модный приговор», подобрали нам новые образы. Также мы получили премию «Лучшие Дед Мороз и Снегурочка России». А еще в прошлом декабре я заработала свой первый миллион за две недели работы ведущей. Произошло огромное количество приятный событий! В этом году тоже жду чего-то особенного. Так что, да, я еще как верю в чудеса! Верю в сказку!

«Сын знает, что мама в Новый год выполняет почетную миссию»

В Новогоднюю ночь принято сидеть дома за столом с членами семьи, а я в это время ношусь по городу в попытках осчастливить других людей. Грустно ли мне из-за этого? Ничуть!