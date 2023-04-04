Профессия
00:01, 04 апреля 2023
12 мин.

«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл

Всем завсегдатаям столичных баров знакомы эти девушки — общительные красавицы с бутылками хорошего алкоголя, прохаживающиеся между столами и стойками, общающиеся с посетителями и предлагающие купить у них стопку-другую. Их называют текила-герл. Чаще всего в клубах и пабах с ними можно встретиться в выходные. О том, что это за профессия, кто устраивается на такую работу, сколько зарабатывают девушки и выпивают ли они сами с посетителями пабов, «Мосленте» рассказала столичная текила-герл, замруководителя агентства PromoPeople Софья Решетова. Ниже — ее монолог.

«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл
Фото: Предоставлено героиней материала

Про суть профессии

Если говорить совсем простым языком, каждая из нас, по сути, это мобильный бар. Но на самом деле наша профессия включает в себя множество самых разных задач и качеств. Текила-герл зачастую становится и психологом, и аниматором, а то и боевой подругой.

Основная обязанность каждой девушки — общение с гостями, создание уютной и позитивной атмосферы и продажа алкогольных напитков.

Про стереотипы о текила-герл

С текила-герл, конечно, связан ряд стереотипов, и, будем честны, иногда гости намекают девушкам на что-то большее, нежели просто позитивное общение. И вот тут все зависит от самой девочки.

«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как в Москве, так и в других городах есть много разных агентств, правила в которых могут отличаться друг от друга. Например, в агентстве, где работаю я, позволять более тесное общение с гостями не принято. Но в других компаниях на подобные вещи могут закрывать глаза, к тому же сами девочки могут пойти на более близкий контакт. Могут быть и заведения, которые приветствуют такие вещи, но скорее всего это будут бары низкого уровня. Для Москвы подобные ситуации всегда исключение из правил, а не норма.

И я сама, и другие девушки, которые у нас работают, никогда не преподносят себя так, чтобы спровоцировать посетителей или дать сигнал о возможности некоего непристойного общения. И это работает. Например, люди, с которыми я общаюсь, понимают, что я — за позитив и классную компанию. Вот и все.

Само заведение, его уровень также играют роль. Например, наше агентство сотрудничает с барами в центре столицы. Все они занимают довольно высокие позиции в разного рода рейтингах. Посетители в таких местах, как правило, очень хорошие — открытые, вежливые, тактичные. Если же говорить о барах на окраинах или за городом, там, увы, сложнее прогнозировать, кто придет, как будет себя вести.

Про возможность выпить с гостями

Кстати, текила-герл может не только наливать гостям, но и выпить с ними. Как говорится, если угощают, зачем сразу отказываться? Решение поднять тост вместе с клиентами или нет зависит от нас самих. От пары стопок особого вреда не будет.

Дело не только в том, что так мы можем поддержать позитивную компанию. Это же наши продажи. Согласившись немного выпить вместе с посетителями бара, мы можем заработать больше.

«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл

Фото: Himanshu Choudhary / Unsplash

Но, конечно же, тут нужно быть очень аккуратным — можно переборщить, а это уже намного хуже. Ну и регулярно так делать тоже не стоит, потому что это вредно и для работы, и для здоровья.

Про поиск вакансий и требования к девушкам

Девушки находят объявления о наборе в агентства текила-герл по-разному. Кто-то приходит, увидев их на модельных сайтах, кто-то получает информацию через Telegram или онлайн-сервисы объявлений. Агентства публикуют сообщения везде, где только возможно. В целом это не сильно отличается от набора персонала на различные промо-мероприятия.

Требований к девушкам не так много: коммуникабельность, общительность, отсутствие страха вступать в диалог с незнакомыми людьми. Все это мы стараемся выяснить уже в процессе собеседования и стажировочного вечера

И, конечно, важна привлекательная внешность. Но не всегда речь идет о модельных стандартах. От них объективно далеки многие девушки, работающие в нашей профессии. Но они харизматичны, обаятельны и у них все прекрасно получается. У всех свое представление о красоте. Если девушка подходит под более-менее общие представления о привлекательности, она может работать. Ограничений тут значительно меньше, чем можно подумать.

Про тех, кто работает текила-герл

Довольно часто на эту работу идут студентки и девушки, которые только окончили вузы. Но, помимо этого, многие девочки приходят из промо-индустрии. Текила-герл часто совмещает моделинг, промо-выставки и работу в барах. Это довольно смежные сферы. Девушки иногда ищут какие-то подработки на мероприятиях, находят предложение для текила-герл, приходят и остаются.

«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл

Фото: Jessica Flores / Unsplash

У нас за все время существования агентства работало довольно много начинающих актрис. Они подрабатывают на каких-то съемках, играют в театрах и подрабатывают у нас. Девушки говорят, что актерское мастерство очень помогает в общении с людьми.

Про свою историю

Я сначала устроилась в наше агентство помощником руководителя — искала персонал, проводила собеседования, заключала договоры, выдавала девочкам форму. Всем этим я продолжаю заниматься и сейчас.

Когда я начала вливаться в эту сферу, ездить в бары, смотреть, как девушки работают, подумала, что это классная возможность подработать и для меня самой. Я видела, как это интересно и весело. Так почему бы и мне не выйти в зал? С тех пор я совмещаю и ту, и другую деятельность.

Про отношение окружающих к работе

Стоит текила-герл говорить своей семье о том, чем он занимается, или нет — вопрос индивидуальный. Тут все зависит от конкретной семьи. В моем случае, например, никаких проблем не было. Мои родители и вообще все мое окружение, наоборот, поддержали меня. Это же классная и веселая работа по выходным с возможностью взять отпуск, когда сама этого хочешь. В офис к семи утра никто тебя ездить не заставляет, опять же.

Но я знаю девчонок, чьи родственники были категорически против этой работы. И девушки очень сомневались, потому что кого-то мама отговаривала, а кому-то вообще ставили ультиматумы. В итоге ситуации решались по-разному. Кто-то, поддавшись уговорам, уходил, а кто-то все равно оставался. Одной такой девушке в итоге настолько понравилась работа, что она сумела переубедить очень негативно настроенную маму, и та теперь тоже очень активно поддерживает свою дочь.

«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл

Фото: Предоставлено героиней материала

Каждый случай, конечно, индивидуален, но, думаю, говорить с близкими о своей работе стоит. Семье просто лучше никогда не врать, если в ней выстроены доверительные отношения.

Про безопасность

В заведениях, где работают наши девушки, всегда есть охрана и менеджеры, которые за ними присматривают. Если происходит какая-то внештатная ситуация, девочку никогда не бросят в беде. С неадекватными гостями текила-герл встречается в хороших заведениях крайне редко, но если такой человек все же попадется, то его просто выпроводят за дверь.

Девушки работают в связке с персоналом бара, так что все друг за другом присматривают. Все наши сотрудницы всегда в безопасности.

Про сложности профессии

Быть текила-герл — работа не для всех. Здесь очень многое зависит от темперамента, от характера. Многим девочкам бывает непросто. Например, они сталкиваются с такой проблемой, как количество общения. Например, для меня это не стало сложностью. Я могу общаться все выходные напролет и круглосуточно, получая от этого заряд энергии. Но другим людям может быть просто психологически тяжело от этого. Кто-то может просто выгореть.

Есть и другой барьер — страх подойти к незнакомым людям. У меня нет комплексов на этот счет, но у других девушек они могут быть, и девочки либо могут с ними справиться, либо нет. И это нормально.

К тому же сама работа с алкоголем может быть препятствием для кого-то из девушек. Например, есть те, кто не выпивает и вообще против выпивки. Это может сказываться на продажах. Возникает сразу вопрос: насколько человеку комфортно продавать алкогольные напитки, если девочка сама по себе резко против всего этого?

«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Но если нет барьеров и комплексов, психологического дискомфорта от большого количества общения и противоречий с собственными внутренними принципами, у девчонок все очень классно складывается и получается.

Про график

Основные дни работы — пятница и суббота. При желании можно выходить и в будни, но, как правило, в эти дни посетителей в барах меньше, так что и продажи ниже.

Если говорить о времени работы, то бывает по-разному. Это во многом зависит от заведения. В среднем смена у девочек длится от шести до восьми часов. Никаких жестких рамок — требований продать определенный объем напитка и только после этого заканчивать — нет.

Про самые запоминающиеся случаи

Самые запоминающиеся рабочие ситуации для меня всегда связаны с классными гостями. Иногда встречаются посетители заведений, с которыми происходит настолько хороший контакт и так быстро находится общий язык, что ты запоминаешь это надолго.

С такими людьми легко и весело, вы почти сразу начинаете общаться так, будто вы старые друзья. Очень приятное времяпрепровождение. Возникает ощущение, что ты на какой-то классной вечеринке

У меня было несколько таких случаев, и они буквально врезались мне в память. До сих пор вспоминаю, потому что это были одни из самых классных вечеров в моей жизни.

Негативных ситуаций практически не было. Я стараюсь в них не попадать. Если гость перепил или просто ведет себя каким-то неприятным для меня образом, я вежливо прощаюсь, желаю ему приятного вечера и ухожу.

Про психологию и знакомства

Эта работа помогла мне посмотреть на людей по-новому. Я стала лучше понимать их. Во-первых, для текила-герл важно понимать психологию гостя. Чем больше ты работаешь, тем больше узнаешь и осознаешь. В итоге знаний о психологии человеческой у тебя становится все больше и больше. Мне это сейчас помогает не только в работе, но и вообще в общении, с кем бы оно ни происходило и чего бы ни касалось.

«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл

Фото: Предоставлено героиней материала

Кстати, никто не запрещает девушкам знакомиться на работе с новыми людьми и потом поддерживать с ними те или иные отношения. Наши девочки находят себе так новых друзей, интересных знакомых, а то и устраивают личную жизнь. Есть очень много девушек, которые нашли мужей на этой работе. И я знакома с парами, которые сейчас счастливо живут вместе и уже растят детей.

Во время работы не должно быть ничего, что выходило бы за рамки рабочей ситуации. Но все, что происходит потом, вне рабочего времени, — личное дело каждого. И если девушка обменялась с кем-то телефонами и потом встретилась, это ее личная жизнь, ее решение. Мы не имеем права в это вторгаться.

Про деньги и доходы

Оплата зависит от продаж и от чаевых. А продажи — от многих факторов. Во-первых, большую роль играет сама девочка — насколько она обаятельна, коммуникабельна, открыта. Во-вторых, многое зависит от заведения — его уровня, количества гостей, качества публики и так далее. Эти два фактора тесно взаимодействуют друг с другом. Главный вопрос всегда: насколько заведение подходит девочке, а девочка — заведению.

Кому-то комфортно работать в одних барах, а в других — не вариант. Там неподходящая для конкретной девушки атмосфера, и у нее не получается в этих заведениях ни продавать, ни зарабатывать. А с другой девушкой все будет с точностью до наоборот. И это нормально

Сложно назвать средний заработок вообще по Москве, но могу сказать свой. В среднем за смену у меня получается 15-25 тысяч рублей. Но бывают и неудачные дни, когда заработок снижается до 3-4 тысяч. С другой стороны, гости могут быть очень щедры на чаевые. Однажды гость оставил мне на чай 100 тысяч рублей. Это был абсолютный рекорд.

«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В основном зарабатывают по-настоящему девушки, с которыми есть о чем поговорить. Большие чаевые мне всегда оставляли гости, с которыми мы обсуждали путешествия, книги, кино и вообще самые разные вещи.

Про выбор заведения для работы

Когда девушка только начинает работать, заведения для нее выбирает агентство. Фактически мы вместе с ней пробуем разные форматы баров, пытаясь понять, где ей будет комфортнее, а продажи будут выше. Агентство всегда ждет от девочек обратную связь. Где ей больше понравилось, где удалось больше заработать — все это учитывается. Исходя из собранной информации потом можно выбирать для работы те места, где хочет работать сама текила-герл.

Что касается самих заведений, то в любом баре в пределах Садового кольца можно спокойно работать и зарабатывать, если не брать в расчет самые дешевые питейные заведения формата «водка-настойки-три стола». Тут, конечно, работать особого смысла нет.

Если же это клуб, бар, паб среднего и выше среднего уровня, пользующийся известностью, популярностью, где всегда есть гости, то работать всегда можно. Я не знаю в центре плохих заведений, где нет посетителей или вообще не пьют.

Но есть агентства, которые отправляют девочек в Раменское, Мытищи и другие подмосковные города, где работать приходится в сомнительных клубах. Зачастую там на весь бар сидят три гостя, и все. И как с ними работать? Напрасный труд. Наше агентство с такими местами не сотрудничает.

Про возраст

Возрастные ограничения в нашей профессии есть. Сейчас самой старшей нашей сотруднице 34 года. Она с нами уже десять лет. И это здорово. Но новых девушек такого возраста мы, увы, практически не нанимаем.

Обычно текила-герл — это девушка от 20 до 30-32 лет. А что касается срока, когда нужно уходить из профессии, то, наверное, самое оптимальное время — 35 лет.

«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

При этом у большинства наших девушек есть постоянная работа, а бары для них — подработка. Многие из наших девочек замужем и уже успели стать мамами. У кого-то, кстати, по трое детей.

Есть у нас и врачи, которые по будням принимают пациентов, а по выходным работают текила-герл.

Если они уйдут, с их жизнью не случится ничего криминального. С ними все будет в порядке.

Про московскую барную культуру

В столице очень живая и активно развивающаяся барная культура. Она прекрасна в своем разнообразии. И мне всегда очень сложно советовать какие-то заведения большой аудитории, потому что у нас есть множество самых разных баров.

Они отличаются друг от друга, например, тематически. Есть очень много рок-заведений или ирландских пабов. Одни места настраивают на неспешное общение, в других постоянно какой-то драйв. В одних постоянно устраивают вечеринки, в других — какие-то игры и соревнования по настольному футболу. Так что очень трудно сразу сказать, куда стоит пойти, а куда нет. В таком разнообразии каждый сможет найти себе что-то по душе.

Моя любимая стихия, например, — ирландские пабы.

«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

И здорово, что почти во всех заведениях много постоянных гостей. Я встречаю сейчас людей, которые приходят в один и то же бар годами. Например, мы знакомы с некоторыми посетителями, которые покупали текилу еще у моей руководительницы, которая сама когда-то была текила-герл. Это было 16-18 лет назад. И они помнят ее. Эти люди выражают ей свое уважение тем, что всегда покупают напитки у наших девушек.

Про перепивших людей и понимание

Бары давно перестали быть местами, куда люди приходят с одной целью — напиться и забыться. Сейчас это скорее места для встречи и общения друзей. В некоторых барах между постоянными посетителями складываются настолько теплые отношения, что их можно назвать большой семьей.

Бармены тоже постоянно общаются с гостями. Многие приходят в любимые заведения уже как к себе домой. Они постоянно там, всегда общаются с какими-то интересными людьми. В каждом баре есть своя, очень занимательная жизнь.

Но, конечно, бывают и те, кто пьет, не зная меры. Такие люди до сих пор встречаются в центре Москвы. Подобные вещи иногда случаются и с теми, кто пришел хорошо провести время, но просто не уследил за собой. Ситуация житейская. Все относятся с пониманием.

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