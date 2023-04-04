«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл

И здорово, что почти во всех заведениях много постоянных гостей. Я встречаю сейчас людей, которые приходят в один и то же бар годами. Например, мы знакомы с некоторыми посетителями, которые покупали текилу еще у моей руководительницы, которая сама когда-то была текила-герл. Это было 16-18 лет назад. И они помнят ее. Эти люди выражают ей свое уважение тем, что всегда покупают напитки у наших девушек.

Про перепивших людей и понимание

Бары давно перестали быть местами, куда люди приходят с одной целью — напиться и забыться. Сейчас это скорее места для встречи и общения друзей. В некоторых барах между постоянными посетителями складываются настолько теплые отношения, что их можно назвать большой семьей.

Бармены тоже постоянно общаются с гостями. Многие приходят в любимые заведения уже как к себе домой. Они постоянно там, всегда общаются с какими-то интересными людьми. В каждом баре есть своя, очень занимательная жизнь.

Но, конечно, бывают и те, кто пьет, не зная меры. Такие люди до сих пор встречаются в центре Москвы. Подобные вещи иногда случаются и с теми, кто пришел хорошо провести время, но просто не уследил за собой. Ситуация житейская. Все относятся с пониманием.