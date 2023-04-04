«Однажды мне на чай оставили 100 тысяч». Как работает и сколько зарабатывает столичная текила-герл
Всем завсегдатаям столичных баров знакомы эти девушки — общительные красавицы с бутылками хорошего алкоголя, прохаживающиеся между столами и стойками, общающиеся с посетителями и предлагающие купить у них стопку-другую. Их называют текила-герл. Чаще всего в клубах и пабах с ними можно встретиться в выходные. О том, что это за профессия, кто устраивается на такую работу, сколько зарабатывают девушки и выпивают ли они сами с посетителями пабов, «Мосленте» рассказала столичная текила-герл, замруководителя агентства PromoPeople Софья Решетова. Ниже — ее монолог.
Про суть профессии
Если говорить совсем простым языком, каждая из нас, по сути, это мобильный бар. Но на самом деле наша профессия включает в себя множество самых разных задач и качеств. Текила-герл зачастую становится и психологом, и аниматором, а то и боевой подругой.
Основная обязанность каждой девушки — общение с гостями, создание уютной и позитивной атмосферы и продажа алкогольных напитков.
Про стереотипы о текила-герл
С текила-герл, конечно, связан ряд стереотипов, и, будем честны, иногда гости намекают девушкам на что-то большее, нежели просто позитивное общение. И вот тут все зависит от самой девочки.
Как в Москве, так и в других городах есть много разных агентств, правила в которых могут отличаться друг от друга. Например, в агентстве, где работаю я, позволять более тесное общение с гостями не принято. Но в других компаниях на подобные вещи могут закрывать глаза, к тому же сами девочки могут пойти на более близкий контакт. Могут быть и заведения, которые приветствуют такие вещи, но скорее всего это будут бары низкого уровня. Для Москвы подобные ситуации всегда исключение из правил, а не норма.
И я сама, и другие девушки, которые у нас работают, никогда не преподносят себя так, чтобы спровоцировать посетителей или дать сигнал о возможности некоего непристойного общения. И это работает. Например, люди, с которыми я общаюсь, понимают, что я — за позитив и классную компанию. Вот и все.
Само заведение, его уровень также играют роль. Например, наше агентство сотрудничает с барами в центре столицы. Все они занимают довольно высокие позиции в разного рода рейтингах. Посетители в таких местах, как правило, очень хорошие — открытые, вежливые, тактичные. Если же говорить о барах на окраинах или за городом, там, увы, сложнее прогнозировать, кто придет, как будет себя вести.
Про возможность выпить с гостями
Кстати, текила-герл может не только наливать гостям, но и выпить с ними. Как говорится, если угощают, зачем сразу отказываться? Решение поднять тост вместе с клиентами или нет зависит от нас самих. От пары стопок особого вреда не будет.
Дело не только в том, что так мы можем поддержать позитивную компанию. Это же наши продажи. Согласившись немного выпить вместе с посетителями бара, мы можем заработать больше.
Но, конечно же, тут нужно быть очень аккуратным — можно переборщить, а это уже намного хуже. Ну и регулярно так делать тоже не стоит, потому что это вредно и для работы, и для здоровья.
Про поиск вакансий и требования к девушкам
Девушки находят объявления о наборе в агентства текила-герл по-разному. Кто-то приходит, увидев их на модельных сайтах, кто-то получает информацию через Telegram или онлайн-сервисы объявлений. Агентства публикуют сообщения везде, где только возможно. В целом это не сильно отличается от набора персонала на различные промо-мероприятия.
Требований к девушкам не так много: коммуникабельность, общительность, отсутствие страха вступать в диалог с незнакомыми людьми. Все это мы стараемся выяснить уже в процессе собеседования и стажировочного вечера
И, конечно, важна привлекательная внешность. Но не всегда речь идет о модельных стандартах. От них объективно далеки многие девушки, работающие в нашей профессии. Но они харизматичны, обаятельны и у них все прекрасно получается. У всех свое представление о красоте. Если девушка подходит под более-менее общие представления о привлекательности, она может работать. Ограничений тут значительно меньше, чем можно подумать.
Про тех, кто работает текила-герл
Довольно часто на эту работу идут студентки и девушки, которые только окончили вузы. Но, помимо этого, многие девочки приходят из промо-индустрии. Текила-герл часто совмещает моделинг, промо-выставки и работу в барах. Это довольно смежные сферы. Девушки иногда ищут какие-то подработки на мероприятиях, находят предложение для текила-герл, приходят и остаются.
У нас за все время существования агентства работало довольно много начинающих актрис. Они подрабатывают на каких-то съемках, играют в театрах и подрабатывают у нас. Девушки говорят, что актерское мастерство очень помогает в общении с людьми.
Про свою историю
Я сначала устроилась в наше агентство помощником руководителя — искала персонал, проводила собеседования, заключала договоры, выдавала девочкам форму. Всем этим я продолжаю заниматься и сейчас.
Когда я начала вливаться в эту сферу, ездить в бары, смотреть, как девушки работают, подумала, что это классная возможность подработать и для меня самой. Я видела, как это интересно и весело. Так почему бы и мне не выйти в зал? С тех пор я совмещаю и ту, и другую деятельность.
Про отношение окружающих к работе
Стоит текила-герл говорить своей семье о том, чем он занимается, или нет — вопрос индивидуальный. Тут все зависит от конкретной семьи. В моем случае, например, никаких проблем не было. Мои родители и вообще все мое окружение, наоборот, поддержали меня. Это же классная и веселая работа по выходным с возможностью взять отпуск, когда сама этого хочешь. В офис к семи утра никто тебя ездить не заставляет, опять же.
Но я знаю девчонок, чьи родственники были категорически против этой работы. И девушки очень сомневались, потому что кого-то мама отговаривала, а кому-то вообще ставили ультиматумы. В итоге ситуации решались по-разному. Кто-то, поддавшись уговорам, уходил, а кто-то все равно оставался. Одной такой девушке в итоге настолько понравилась работа, что она сумела переубедить очень негативно настроенную маму, и та теперь тоже очень активно поддерживает свою дочь.
Каждый случай, конечно, индивидуален, но, думаю, говорить с близкими о своей работе стоит. Семье просто лучше никогда не врать, если в ней выстроены доверительные отношения.
Про безопасность
В заведениях, где работают наши девушки, всегда есть охрана и менеджеры, которые за ними присматривают. Если происходит какая-то внештатная ситуация, девочку никогда не бросят в беде. С неадекватными гостями текила-герл встречается в хороших заведениях крайне редко, но если такой человек все же попадется, то его просто выпроводят за дверь.
Девушки работают в связке с персоналом бара, так что все друг за другом присматривают. Все наши сотрудницы всегда в безопасности.
Про сложности профессии
Быть текила-герл — работа не для всех. Здесь очень многое зависит от темперамента, от характера. Многим девочкам бывает непросто. Например, они сталкиваются с такой проблемой, как количество общения. Например, для меня это не стало сложностью. Я могу общаться все выходные напролет и круглосуточно, получая от этого заряд энергии. Но другим людям может быть просто психологически тяжело от этого. Кто-то может просто выгореть.
Есть и другой барьер — страх подойти к незнакомым людям. У меня нет комплексов на этот счет, но у других девушек они могут быть, и девочки либо могут с ними справиться, либо нет. И это нормально.
К тому же сама работа с алкоголем может быть препятствием для кого-то из девушек. Например, есть те, кто не выпивает и вообще против выпивки. Это может сказываться на продажах. Возникает сразу вопрос: насколько человеку комфортно продавать алкогольные напитки, если девочка сама по себе резко против всего этого?
Но если нет барьеров и комплексов, психологического дискомфорта от большого количества общения и противоречий с собственными внутренними принципами, у девчонок все очень классно складывается и получается.
Про график
Основные дни работы — пятница и суббота. При желании можно выходить и в будни, но, как правило, в эти дни посетителей в барах меньше, так что и продажи ниже.
Если говорить о времени работы, то бывает по-разному. Это во многом зависит от заведения. В среднем смена у девочек длится от шести до восьми часов. Никаких жестких рамок — требований продать определенный объем напитка и только после этого заканчивать — нет.
Про самые запоминающиеся случаи
Самые запоминающиеся рабочие ситуации для меня всегда связаны с классными гостями. Иногда встречаются посетители заведений, с которыми происходит настолько хороший контакт и так быстро находится общий язык, что ты запоминаешь это надолго.
С такими людьми легко и весело, вы почти сразу начинаете общаться так, будто вы старые друзья. Очень приятное времяпрепровождение. Возникает ощущение, что ты на какой-то классной вечеринке
У меня было несколько таких случаев, и они буквально врезались мне в память. До сих пор вспоминаю, потому что это были одни из самых классных вечеров в моей жизни.
Негативных ситуаций практически не было. Я стараюсь в них не попадать. Если гость перепил или просто ведет себя каким-то неприятным для меня образом, я вежливо прощаюсь, желаю ему приятного вечера и ухожу.
Про психологию и знакомства
Эта работа помогла мне посмотреть на людей по-новому. Я стала лучше понимать их. Во-первых, для текила-герл важно понимать психологию гостя. Чем больше ты работаешь, тем больше узнаешь и осознаешь. В итоге знаний о психологии человеческой у тебя становится все больше и больше. Мне это сейчас помогает не только в работе, но и вообще в общении, с кем бы оно ни происходило и чего бы ни касалось.
Кстати, никто не запрещает девушкам знакомиться на работе с новыми людьми и потом поддерживать с ними те или иные отношения. Наши девочки находят себе так новых друзей, интересных знакомых, а то и устраивают личную жизнь. Есть очень много девушек, которые нашли мужей на этой работе. И я знакома с парами, которые сейчас счастливо живут вместе и уже растят детей.
Во время работы не должно быть ничего, что выходило бы за рамки рабочей ситуации. Но все, что происходит потом, вне рабочего времени, — личное дело каждого. И если девушка обменялась с кем-то телефонами и потом встретилась, это ее личная жизнь, ее решение. Мы не имеем права в это вторгаться.
Про деньги и доходы
Оплата зависит от продаж и от чаевых. А продажи — от многих факторов. Во-первых, большую роль играет сама девочка — насколько она обаятельна, коммуникабельна, открыта. Во-вторых, многое зависит от заведения — его уровня, количества гостей, качества публики и так далее. Эти два фактора тесно взаимодействуют друг с другом. Главный вопрос всегда: насколько заведение подходит девочке, а девочка — заведению.
Кому-то комфортно работать в одних барах, а в других — не вариант. Там неподходящая для конкретной девушки атмосфера, и у нее не получается в этих заведениях ни продавать, ни зарабатывать. А с другой девушкой все будет с точностью до наоборот. И это нормально
Сложно назвать средний заработок вообще по Москве, но могу сказать свой. В среднем за смену у меня получается 15-25 тысяч рублей. Но бывают и неудачные дни, когда заработок снижается до 3-4 тысяч. С другой стороны, гости могут быть очень щедры на чаевые. Однажды гость оставил мне на чай 100 тысяч рублей. Это был абсолютный рекорд.
В основном зарабатывают по-настоящему девушки, с которыми есть о чем поговорить. Большие чаевые мне всегда оставляли гости, с которыми мы обсуждали путешествия, книги, кино и вообще самые разные вещи.
Про выбор заведения для работы
Когда девушка только начинает работать, заведения для нее выбирает агентство. Фактически мы вместе с ней пробуем разные форматы баров, пытаясь понять, где ей будет комфортнее, а продажи будут выше. Агентство всегда ждет от девочек обратную связь. Где ей больше понравилось, где удалось больше заработать — все это учитывается. Исходя из собранной информации потом можно выбирать для работы те места, где хочет работать сама текила-герл.
Что касается самих заведений, то в любом баре в пределах Садового кольца можно спокойно работать и зарабатывать, если не брать в расчет самые дешевые питейные заведения формата «водка-настойки-три стола». Тут, конечно, работать особого смысла нет.
Если же это клуб, бар, паб среднего и выше среднего уровня, пользующийся известностью, популярностью, где всегда есть гости, то работать всегда можно. Я не знаю в центре плохих заведений, где нет посетителей или вообще не пьют.
Но есть агентства, которые отправляют девочек в Раменское, Мытищи и другие подмосковные города, где работать приходится в сомнительных клубах. Зачастую там на весь бар сидят три гостя, и все. И как с ними работать? Напрасный труд. Наше агентство с такими местами не сотрудничает.
Про возраст
Возрастные ограничения в нашей профессии есть. Сейчас самой старшей нашей сотруднице 34 года. Она с нами уже десять лет. И это здорово. Но новых девушек такого возраста мы, увы, практически не нанимаем.
Обычно текила-герл — это девушка от 20 до 30-32 лет. А что касается срока, когда нужно уходить из профессии, то, наверное, самое оптимальное время — 35 лет.
При этом у большинства наших девушек есть постоянная работа, а бары для них — подработка. Многие из наших девочек замужем и уже успели стать мамами. У кого-то, кстати, по трое детей.
Есть у нас и врачи, которые по будням принимают пациентов, а по выходным работают текила-герл.
Если они уйдут, с их жизнью не случится ничего криминального. С ними все будет в порядке.
Про московскую барную культуру
В столице очень живая и активно развивающаяся барная культура. Она прекрасна в своем разнообразии. И мне всегда очень сложно советовать какие-то заведения большой аудитории, потому что у нас есть множество самых разных баров.
Они отличаются друг от друга, например, тематически. Есть очень много рок-заведений или ирландских пабов. Одни места настраивают на неспешное общение, в других постоянно какой-то драйв. В одних постоянно устраивают вечеринки, в других — какие-то игры и соревнования по настольному футболу. Так что очень трудно сразу сказать, куда стоит пойти, а куда нет. В таком разнообразии каждый сможет найти себе что-то по душе.
Моя любимая стихия, например, — ирландские пабы.
И здорово, что почти во всех заведениях много постоянных гостей. Я встречаю сейчас людей, которые приходят в один и то же бар годами. Например, мы знакомы с некоторыми посетителями, которые покупали текилу еще у моей руководительницы, которая сама когда-то была текила-герл. Это было 16-18 лет назад. И они помнят ее. Эти люди выражают ей свое уважение тем, что всегда покупают напитки у наших девушек.
Про перепивших людей и понимание
Бары давно перестали быть местами, куда люди приходят с одной целью — напиться и забыться. Сейчас это скорее места для встречи и общения друзей. В некоторых барах между постоянными посетителями складываются настолько теплые отношения, что их можно назвать большой семьей.
Бармены тоже постоянно общаются с гостями. Многие приходят в любимые заведения уже как к себе домой. Они постоянно там, всегда общаются с какими-то интересными людьми. В каждом баре есть своя, очень занимательная жизнь.
Но, конечно, бывают и те, кто пьет, не зная меры. Такие люди до сих пор встречаются в центре Москвы. Подобные вещи иногда случаются и с теми, кто пришел хорошо провести время, но просто не уследил за собой. Ситуация житейская. Все относятся с пониманием.