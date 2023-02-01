«Сидим в кабине, мотаемся, богу молимся...» Как рискует, чего боится и сколько зарабатывает московская крановщица

С начала двухтысячных, уже 17 лет, я строю дома в Москве. Я крановщик-высотник, и первой моей башней была «Федерация» в «Москва-Сити». Работали там с китайцами, с турками. Помню, когда башню построили, турки на Новый год подарили нам валенки белого цвета. До сих пор они у меня, хожу в них.

На какой объект отправят, там и работаю, строим высотки по всей Москве, самая маленькая — 20 этажей. Высокими считаем, когда от 40, от 50 этажей, остальные — низкие.

«Кирпичи разлетелись, как гранаты»

Так называемые «случаи» на стройке — это чаще всего нарушение правил безопасности, человеческий фактор. На «Москва-Сити», помню, башня уже была 70 этажей, ветром сдуло людей, трех человек. Двое упали на сетку-уловитель, а третий — мимо. Естественно, разбился. Чаще всего падают из-за невнимательности и различных нарушений.