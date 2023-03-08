«Свою профессию не афиширую». Девушка, ставшая машинистом метро, о пассажирах, мужчинах и семейной гордости

«Нигде не афиширую, что работаю в метро машинистом»

В первое время я обращала внимание на то, что многие снимают меня на мобильные, когда поезд въезжает на станцию. Но, думаю, первым девочкам-машинистам было сложнее: на них обрушилось очень много внимания. Сейчас такого уже нет. Иногда, когда я выхожу на станциях, где мы меняем кабину управления, меня просят сфотографироваться, но на это нет времени.

В соцсетях я свою профессию не афиширую, нигде не пишу, что работаю машинистом метро и не выкладываю снимки в форме.

«Строгих ограничений нет»

Насчет внешнего вида правила у нас простые: чистая, отглаженная одежда, макияж - в рамках разумного.

У машинистов метро нет таких ограничений, как у стюардесс, когда волосы, например, всегда должны быть собраны в пучок. Можно ли при нашей работе иметь длинные ногти? Не знаю. Обычный маникюр подходит лучше всего.