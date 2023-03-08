«Свою профессию не афиширую». Девушка, ставшая машинистом метро, о пассажирах, мужчинах и семейной гордости
Женщины в традиционно мужских профессиях давно никого не удивляют. Но до 2021 года машинистами московского метро были только мужчины. Теперь в его штате — 25 девушек, водящих поезда. Пассажиры пока не привыкли: девушек стараются сфотографировать или снять на видео при любой возможности. Как решиться водить поезда, что об этом говорят родственники и как относятся коллеги-мужчины, об этом и многом другом «Мосленте» рассказала машинист столичного метро Яника Даскалова. Ниже — ее монолог.
«Нигде не афиширую, что работаю в метро машинистом»
В первое время я обращала внимание на то, что многие снимают меня на мобильные, когда поезд въезжает на станцию. Но, думаю, первым девочкам-машинистам было сложнее: на них обрушилось очень много внимания. Сейчас такого уже нет. Иногда, когда я выхожу на станциях, где мы меняем кабину управления, меня просят сфотографироваться, но на это нет времени.
В соцсетях я свою профессию не афиширую, нигде не пишу, что работаю машинистом метро и не выкладываю снимки в форме.
«Строгих ограничений нет»
Насчет внешнего вида правила у нас простые: чистая, отглаженная одежда, макияж - в рамках разумного.
У машинистов метро нет таких ограничений, как у стюардесс, когда волосы, например, всегда должны быть собраны в пучок. Можно ли при нашей работе иметь длинные ногти? Не знаю. Обычный маникюр подходит лучше всего.
Фото: Предоставлено пресс-службой Московского метро
«Родственники про меня рассказывают с гордостью»
Папа у меня — болгарин. С мамой они познакомились, когда он учился в геологоразведочном институте в Москве. Так что большинство родственников живет в Болгарии, и от новости, что я стала машинистом, они были, мягко говоря, в шоке. Так что сейчас, когда я отучилась и работаю, бабушка и дедушка с гордостью всем рассказывают, что я машинист.
Что касается друзей, они отнеслись к моей новой профессии с интересом. Часто меня расспрашивают, интересуются новостями, связанными с метро. Если кто-то из них ехал по своим делам, и, например, поезд встал на несколько минут, пишут: «Яна, что случилось?» Что я могу им ответить, особенно если ситуация произошла на другой ветке? Но деваться некуда: теперь у всех знакомых я — главная по метро.
«Офисная работа — вообще не мое»
Вообще я по совету родителей окончила таможенную академию, но быстро поняла, что работа по специальности мне не подходит. После вуза ушла в логистику, пробовала себя в маркетинге. Уставала очень сильно, так что пришла к выводу, что и офисная работа — не мое.
Как-то вечером я ехала с работы и на мониторе в вагоне метро увидела сюжет про первых девушек-машинистов, по-моему, Сергей Собянин поздравлял их с 8 марта. Я тогда подумала: «Ничего себе!» Нашла вакансию машиниста на одном из сайтов, отправила анкету, а с работы уволилась.
Фото: Предоставлено пресс-службой Московского метро
«Машинистами стали три девушки»
Оказалось, все не так легко. Я прошла психологический отбор, медкомиссию, и после этого еще девять месяцев училась на курсах в Корпоративном университете транспортного комплекса.
В процессе обучения был серьезный отсев: на первое занятие пришли порядка ста человек. Машинистами стали только 18, среди них три девушки, включая меня.
До этого с техникой я не сталкивалась, так что такие предметы, как механика, пневматика и электрооборудование, были для меня очень сложными. Приходилось поздно ложиться и рано вставать, чтобы к следующему дню выучить и понять все, что задавали.
«Самые незабываемые эмоции»
Когда был первый набор девушек, для них создали отдельную группу. Мы же учились вместе с мужчинами, и частенько их вытягивали, помогали им, подсказывали.
Дальше была стажировка в депо. Там тебя уже сажают за контроллер, и ты ездишь с наставником — это, наверное, самые незабываемые эмоции. Ты впервые управляешь этой большой машиной с людьми!
Если в Корпоративном университете опора идет на теорию, то в депо — чистая практика. Залезаешь под вагон, смотришь все оборудование, и сопоставляешь это с картинками, которые были в университете. Тебе показывают все кнопки, объясняют, как что включить и выключить, учат выходить из внештатных ситуаций и устранять неисправности.
А потом ты сдаешь экзамен дорожной комиссии, куда приезжают начальники депо и руководители служб эксплуатации. В следующие три месяца есть еще три промежуточных испытания. После них тебя могут отправить на еще один экзамен дорожной комиссии — для получения прав. Если кому-то сложно управлять составом или освоить весь положенный материал, люди остаются работать помощниками машиниста.
Фото: Предоставлено пресс-службой Московского метро
«Посвящения в машинисты у нас не было»
Я успешно сдала экзамены, получила должность, но даже отметить это у меня не было возможности. Никаких ритуалов посвящения в машинисты в коллективе тоже не предполагалось. Учеба просто плавно перетекла в работу.
Управлять составом не так сложно. Кому-то достаточно месяца, а кому-то недели, чтобы освоить, как машина набирает скорость, как тормозит.
средняя зарплата машиниста в Московском метро
Машинист постоянно должен быть внимательным, бдительным. Это требует навыка и самодисциплины. Нужно следить за приборами, за показаниями светофоров, положениями стрелок на маршруте. Участки у нас поделены на скорости, и этот режим нельзя нарушать. Въезжая на станцию, мы смотрим, чтобы пассажиры не заходили за ограничительную линию, потом следим за высадкой и посадкой.
Чтобы уметь выходить из внештатных ситуаций и научиться быстро устранять неисправности, надо знать и помнить множество приказов, инструкций, распоряжений. Там описаны все алгоритмы поведения для машинистов, что бы ни случилось.
«Все расписано по секундам»
Наш коллектив по большей части мужской, и я постоянно ощущаю поддержку коллег. Они хорошо ко мне относятся, часто угощают конфетами. Если складывается ситуации, когда надо что-то спросить, узнать, всегда ответят, помогут, подскажут.
Работа в метро — это стабильность, возможность карьерного роста, достойные деньги. Конечно, пришлось привыкать к плавающему графику: сегодня ты можешь заступать рано, завтра — в ночь, потом — дневная смена.
Я стала реже встречаться с друзьями, выловить меня теперь сложно.
При этом работа помогла мне систематизировать свой день. Рабочее время расписано по минутам, даже по секундам. Так же и в повседневной жизни мой день теперь расписан: поспать, погулять с собакой, английский…
Фото: Предоставлено пресс-службой Московского метро
И если я хочу пойти в театр, обязательно должна впихнуть его в свое расписание с учетом того, что надо будет еще отдохнуть перед сменой. Если раньше у меня была привычка опаздывать на встречи, и я была жутко непунктуальным человеком, то теперь я всегда на месте вовремя.
«Выпивать нельзя»
Родилась я в Москве, в Обручевском районе, и очень люблю Воронцовский парк, который находится в пяти минутах ходьбы от дома. Летом катаюсь там на велосипеде, а зимой — на лыжах, заодно и собаку выгуливаю. Конечно, с этим местом связано множество детских воспоминаний: все школьные нормативы по лыжам, по бегу мы сдавали именно там. Кроме того, я занималась танцами, и на 9 мая мы выступали в Воронцовском парке перед ветеранами.
Наверное, одно из любимых мест в Москве, где мы встречаемся с подругами, — Парк Горького. Берем велосипеды, самокаты, ролики — в прокате все есть, все доступно. Потом приятно посидеть, перекусить на набережной или у прудов.
Что касается алкоголя, то на работе мы каждый раз проходим предрейсовую комиссию, так что выпивать нельзя.
У нас есть группа для сотрудников метро — «Профсоюз», туда сбрасывают путевки для машинистов и членов их семей по доступным ценам. Можно поехать в Сочи, Крым, Минводы. Я же через эту группу покупаю билеты в театр. Последний раз ходила в оперетту на «Графа Орлова», а перед этим — на «Летучую мышь» и «Графа Монтекристо».