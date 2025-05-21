Юрий Лоза вспомнил своем бедном детстве в Алма-Ате
Певец Юрий Лоза вспомнил времена своего детства и юности, которые он провел в Алма-Ате. Ностальгические мысли захватили артиста в связи тем, что 21-го мая отмечается международный день чая. А на родине Лозы чай был основным напитком.
«Про кофе мы ничего не знали, да и покупать его было особо не на что», — поделился он воспоминаниями на своей странице в сети «ВКонтакте». И там же посетовал еще и на другое: «Как выяснилось, и чай мы хлебали не самый престижный, а тот, что получался из нижних листов куста. Может, кто-то в советских верхах и пивал самый качественный, но в наших магазинах даже распиаренный индийский был наполовину грузинским, а то и вообще краснодарским».
Впрочем, жизнь Юрия давно изменилась в лучшую сторону.
«Сейчас я позволяю себе одну кружку китайского зелёного чая в день, а покупаю его в лавке, где он продается россыпью. Названия у них, конечно, прикольные — "Слёзы дракона", "Грезы императора" и тому подобное. У меня есть специальное ситечко, крепкий я не особо люблю, поэтому пачки на месяц хватает. С детства помню присказку, смысл которой дошел до меня лишь в последнее время: "Чай не пьешь — какая сила? Чай попил — совсем ослаб"».
Ранее известный певец, начитавшись интернета, решил поставить пельменный эксперимент. И поделился разочаровавшими его результатами.