«Детей отсюда потом не вытащишь». Как инвесторы зарабатывают миллионы на детских парках развлечений в торговых центрах
Торговые центры в столице все больше становятся центрами развлекательными, и в них появляются детские игровые комнаты, а то и полноценные парки. Вложившись в подобные проекты, можно получить хорошую прибыль, потому как, по словам экспертов, конкуренции у них нет, а окупиться они могут очень быстро. В чем привлекательность детских парков для инвестиций, как они решают социальные проблемы и сколько можно на них заработать — об этом и многом другом в беседе с «Мослентой» рассказал и показал на личном примере основатель инвестиционной компании Impact Capital Валерий Золотухин. Ниже — его монолог.
«Поначалу я относился к этой идее скептически»
Наша компания всегда ищет новые интересные проекты для сотрудничества, но поначалу к идее вложений в детские развлекательные парки я относился скептически.
С основателем Vanana park Константином Шнюковым мы познакомились еще до начала пандемии. Он пришел к нам сам. Тогда я изучал портфели крупных мировых инвестиционных компаний и заметил, что у них есть сразу несколько парков развлечений. Судя по цифрам, эта бизнес-модель была стабильной и прибыльной.
В то время я не понимал, в чем фишка. Когда мы познакомились с Константином, он уже успел открыть один успешный парк и искал возможность масштабировать компанию. Но началась пандемия, парки вынуждены были приостановить работу, и его компании нужно было выжить.
Сначала мы зашли в этот бизнес как обычные инвесторы на небольшую долю. Постепенно компания стала выходить из кризиса, случившегося на фоне пандемии. Финансовые показатели стали выравниваться, да и в целом были очень неплохими. И мы стали привлекать других инвесторов. В нашей базе их было около 14 тысяч. Нам было кому показать компанию и ее результаты.
Фото: Олеся Лисевцова
«Генератор траффика сам по себе»
Предложение инвестировать в детские парки привлекло внимание. Многие инвесторы заинтересовались этой моделью бизнеса. К тому моменту мы сами уже понимали, почему эта схема работает.
Детские активити-парки, подобные нашим, расположены в торговых центрах. На фоне пандемии и после нее все ТЦ в стране столкнулись с одной проблемой — траффик стал стремительно падать. Причин было несколько, и уход с рынка многих зарубежных брендов нельзя назвать основной. Да, большинство людей придут в торговый центр скорее из-за магазинов Zara, Bershka или Puma, чем из-за российских пока никому не известных брендов, а гамбургер быстрее купят в «Макдоналдсе», чем во «Вкусно — и точка».
Но главная причина потери траффика — глобальные тренды. Один из них — доставка товаров на дом. Интернет-магазины ежегодно откусывают долю рынка у классического ретейла. И этот тренд силен и неизменен уже не первый год. Людям хочется заказывать все прямо домой, и у них пропадает мотивация приходить в торговые центры
Последние из торговых постепенно превращаются все больше в развлекательные. В ТРЦ появляются все новые варианты какой-то активности для самых разных людей. Дома с развлечениями хуже, чем с покупками. Что ты можешь сделать не выходя из квартиры? Разве что смотреть телевизор или сидеть за компьютером. Но хочется больше активности, общения, разнообразия.
Детский парк в ТЦ — отличный вариант семейного отдыха, а для инвесторов — хорошая модель бизнеса. У него нет конкуренции. Это не фуд-корт, на котором встречаются сразу несколько ресторанов быстрого питания. Парк на территории крупного торгового центра, как правило, один. И он сам по себе становится генератором траффика.
Фото: Олеся Лисевцова
«Логичнее провести слияние»
За два года нам удалось вырасти — создать пять парков, последний из которых открылся в Москве в начале октября, и два ресторана. Параллельно с этим мы познакомились еще с одним проектом по созданию подобных детских центров развлечений — «Zaмания». У этой компании тогда было уже 20 парков.
Они сами предложили нам сотрудничать, потому что видели, насколько хорошо растут наши парки. Но в тот момент я понимал, что это приведет к конфликту интересов. В процессе переговоров мы поняли, что логичнее будет объединить наши усилия и провести слияние компаний, чтобы стать крупнейшей сетью активити-парков для детей в России.
«Нужно было срочно что-то предпринимать»
Но в работе не обошлось без проблем, так что с течением времени Vanana park стала компанией с нашим мажоритарным владением, хотя изначально мы к этому и не стремились.
Как правило, мы никогда не вмешивались в управление бизнесами, в которые инвестировали. Мы вкладывали средства в компанию Omnic, занимающуюся программно-аппаратными комплексами для логистики и ретейла, в бренд женской одежды Clan VI и другие проекты. Наша доля всегда была относительно небольшой. И все вопросы управления мы доверяли основателям этих брендов.
Нашей задачей было находить средства для компаний и помогать им в решении некоторых вопросов. Но получилось, что, несмотря на вложенные средства, некоторые из наших парков не давали тех показателей, которые были нужны. При этом только за прошлый год мы привлекли к этому проекту около 400 миллионов рублей.
Фото: Олеся Лисевцова
Мы стали выяснять, в чем дело, и поняли, что были допущены серьезные кадровые ошибки, которые привели к неоправданным расходам. Ситуацию нельзя было назвать критической, но нужно было срочно что-то предпринимать, потому что мы заботимся о своей репутации и не хотим подводить наших инвесторов.
«Менеджеры не соответствовали своим должностям»
Люди — самое важное для бизнеса. Умение подбирать команду и грамотно расставлять специалистов на их позиции принципиально важно для предпринимателей, если они хотят расти, постепенно отходить от ручного управления и строить действительно крупную компанию.
Пока у нас был один парк, все работало прекрасно. Но как только появилась сеть, в которой еще требовалось управлять несколькими стройками, ситуация изменилась, работать стало труднее. И выяснилось, что некоторые проектные менеджеры просто не соответствовали занимаемым должностям.
Но и это не все. Мы также выявили хищения в компании. Они были небольшими, но опыт столкновения с этим оказался крайне неприятным
Нам удалось выяснить все это благодаря нашей службе внутреннего аудита. Мы всегда проверяем такие вещи и, хотя малый и средний бизнес в России часто работают по серой схеме, стараемся делать все максимально прозрачно, даже если это приводит к дополнительным расходам на налоги и так далее.
В процессе нашей проверки обнаружились и проблемы с системой мотивации, выяснились случаи кросс-займов между парками, что тоже показалось нам неправильным. У каждого парка есть своя группа инвесторов, своя бухгалтерия, хоть все это и замыкается на одну управляющую компанию. Было совершенно непонятно, почему парки, работающие успешно, должны кредитовать другие, менее успешные, а инвесторы из-за этого недополучают дивидендов.
Фото: Олеся Лисевцова
Оценив ситуацию, я принял решение вложить в проект еще 70 миллионов рублей, закрыть все задолженности, уволить неэффективных сотрудников, сократить персонал, внедрить наш собственный финансовый и юридический контроль, бюджетирование, жесткое и качественное проектное управление, а также прекратить масштабирование компании. Мы перестали открывать новые парки и сосредоточились на том, чтобы уже имеющиеся начали работать в плюс.
«Должны окупиться за три года»
На первом этапе работы с активити-парками наша компания вложила в проект около 15 миллионов рублей. На сегодняшний день общий объем инвестиций только от нашей компании достиг 120 миллионов. При этом другие инвесторы вложили в общей сложности более 400 миллионов рублей. Мы привлекли к проекту около 20 предпринимателей. Это довольно крупные инвесторы. Кто-то из них вложил около 100 миллионов, другие от 23 до 30.
Первый парк появился в 2019 года, так что все вложения были сделаны в период пандемии и после нее.
Пока нам, конечно, не удалось вернуть наши вложения. Но сейчас мы оцениваем бренд парков развлечений в 700-800 миллионов рублей, а прогнозируемая годовая прибыль составляет 150 миллионов при выручке в 400-500 миллионов рублей. Только в августе этого года мы получили девять миллионов. Если провести несложные расчеты, компания должна окупиться примерно за три года, после чего мы уже сможем выйти в плюс.
Фото: Олеся Лисевцова
Парк, открывшийся в столице, появился в районе Измайлово. Там проживает порядка миллиона человек, а подобных проектов нет. Наш парк — безальтернативное предложение. Он создан по всем стандартам, оснащен безопасным и качественным оборудованием. И мы надеемся, что жители района полюбят это место и будут проводить там свой досуг, организовывать детские мероприятия, праздновать дни рождения.
«Речь идет о довольно внушительных суммах»
Инвестировать в детские парки развлечений — выгодная идея. Эта модель при определенных оборотах дает до 50 процентов рентабельности. Условно говоря, если делать оборот в три-четыре миллиона в месяц, можно заработать около полумиллиона или миллиона рублей.
Но если раскрутиться и получать выручку уже в восемь или десять миллионов ежемесячно, прибыль одного парка может вырасти до пяти миллионов рублей за тот же период. Это интересный бизнес
Раньше, когда еще не было такой сильной конкуренции, какая появилась сейчас, парк окупался менее чем за два года. Теперь этот срок вырос до двух с половиной — трех лет, но это в любом случае очень привлекательно для инвесторов. Если смотреть на доходность на вложенный капитал, речь идет о довольно внушительных суммах.
При этом для открытия одного парка требуется от 60 до 150 миллионов рублей. Все зависит от площади самого парка, но, как правило, это три-четыре тысячи квадратных метров. С учетом инвестиций собрать необходимую сумму получается довольно быстро.
В парке развлечений «Zамания» на территории торгово-развлекательного центра «Косино Парк»
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Цена входного билета варьируется в зависимости от региона, в котором расположен парк развлечений, но в среднем составляет 1 000 рублей в будни. В выходные цена немного выше. В год наши парки, учитывая «Zаманию», пропускают около двух миллионов посетителей.
«Возможность проводить время с семьей»
Многие инвесторы, принявшие участие в этом проекте, — семейные люди, у которых есть дети. Они понимают, насколько подобные парки важны сами по себе. Они дают возможность проводить побольше времени со своей семьей.
В парках созданы интересные игровые зоны, уединенные кабинки, где можно проводить дни рождения. Некоторые из них раскрашены под любимых детских героев, например, под Человека-паука. Дети очень вовлекаются во все это, так что вытащить их потом невозможно. Это в свою очередь приводит к хорошей возвратности клиентов.
Здесь нет возможности оставить ребенка на попечение наших сотрудников и отправиться по своим делам. У нас нет соответствующей лицензии. Парки развлечения предназначены все же для совместного времяпрепровождения детей и родителей.
«Если вкладываться, то в здоровье и образование»
Помимо активити-парков мы вкладываем средства в образовательные проекты. Например, у нас есть партнерский проект — Generation Invest Future. Он нацелен на обучение детей и подростков финансовой грамотности. Помимо прочего, он рассказывает, как избежать распространенных сегодня мошеннических схем, а также учит правильно распоряжаться деньгами, объясняет, что такое доходы и расходы. Это базовый уровень, который преподносится простым, понятным, вовлекающим языком.
Фото: Thomas Park / Unsplash
Также мы сотрудничаем с образовательной платформой, где дети могут обучаться программированию на популярных языках. Мы работаем как партнеры с компанией MEL Science, созданной Василием Филипповым, IT-предпринимателем из Санкт-Петербурга. Его проект обучает детей научным дисциплинам с помощью различных наборов и самых современных технологий. У них 27 миллионов подписчиков на YouTube, выручка генерируется в основном за рубежом. Такая компания может быть интересна инвесторам, которые хотят вкладываться не только в России.
Вкладывать средства в детей нужно либо в их здоровье, активность и вообще в укрепление семейных отношений, либо в образование. Сейчас вокруг очень много ненужной и вредной информации, так что информационная гигиена для ребенка очень важна.
Не так давно я был на переговорах с партнерами в ОАЭ и услышал там хорошую фразу: «Если планируешь на год, торгуй овощами. Если планируешь на десять лет, занимайся недвижимостью. Но если смотришь на сто лет вперед и даже дальше, вкладывай в людей».