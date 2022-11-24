«Детей отсюда потом не вытащишь». Как инвесторы зарабатывают миллионы на детских парках развлечений в торговых центрах

«Поначалу я относился к этой идее скептически»

Наша компания всегда ищет новые интересные проекты для сотрудничества, но поначалу к идее вложений в детские развлекательные парки я относился скептически.

С основателем Vanana park Константином Шнюковым мы познакомились еще до начала пандемии. Он пришел к нам сам. Тогда я изучал портфели крупных мировых инвестиционных компаний и заметил, что у них есть сразу несколько парков развлечений. Судя по цифрам, эта бизнес-модель была стабильной и прибыльной.