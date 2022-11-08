«Нас копируют китайцы, а люди думают, что все наоборот». Как заработать миллионы на создании своего бренда одежды

Мы были одними из тех, кто просто передал образцы, созданные на китайских фабриках, в обычное отечественное ателье. Швеи посмотрели на них, поняли, что ничего особенного и сверхсложного они из себя не представляют, и отшили подобные вещи по закупочной цене, которая вполне могла конкурировать с китайскими расценками. Так все и началось.

«Мы зависели от фабрики»

Как и многие российские бренды, стартовавшие в тот период, мы начали работать по контракту с нашими фабриками, маленькими ателье, небольшими производствами. Но в какой-то момент наши партнеры стали принимать все больше заказов от подобных нам компаний, и мы поняли, что встаем в очередь. Время ожидания партии заказанной одежды увеличилось.