«Хотелось засыпать и просыпаться под пение птиц». Как москвичи нашли квартиру с отдельным выходом прямо в лес
Достаточно большое количество москвичей хочет жить в загородном доме. Но, увы, это очень неудобно: добираться до работы или учебы придется либо в переполненных электричках, либо на машине по пробкам. Компромиссный вариант нашли московские застройщики и стали предлагать покупателям квартиры на первом этаже с отдельным входом и персональными террасами. В одной из них с видом на Битцевский лес поселились Дмитрий и Виктория Бодяк с дочерью Вероникой.
В рекламном буклете нового жилого комплекса на юге столицы обещали вид на лес и белку в подарок… а также квартиры на первом этаже с террасой и индивидуальным входом. Это предложение очень заинтересовало молодую семью Виктории и Дмитрия.
Эту квартиру с первого раза удается найти не всем. Слишком непривычно не заходить в подъезд. Зато все соседи с радостью покажут дорогу к украшенной праздничными гирляндами и еловыми ветками террасе.
Фото: Наташа Долгушина
«Мы любим украшать ее к праздникам и делаем это заранее, — говорят Виктория и Дмитрий. — А летом мы выращиваем здесь цветы».
Здесь стоит столик, на котором дымится чашка горячего какао с зефиром. И сразу за ним — дверь в саму квартиру.
«Так получилось, что мы всегда жили на юге города, — рассказывает хозяйка. — И даже когда была возможность переехать, мы оставались, потому что друзья, работа, семья и увлечения — все здесь. Сначала мы снимали жилье в районе Нахимовского проспекта, затем переехали к метро «Улица Академика Янгеля». Переезжали поближе к моей маме, и здесь дочь уже пошла в школу. Мама, кстати, нам очень помогала. Дом, в котором мы поселились, был в шаге от метро. Это оказалось настолько удобным, что Дима даже продал машину».
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Съемная квартира полностью устраивала семью, за исключением одной мелочи — она не была своей. А Виктории и Дмитрию хотелось жить именно в своем доме.
«Мы поняли, что хотим купить жилье не просто в том же районе, но и в том же доме, — вспоминает Дмитрий. — Но нас смущало, что Варшавское шоссе проходит слишком близко. В итоге мы решили, что нам больше подойдет место с лучшей экологией. К Чертаново вплотную примыкает Битцевский лес, и для нас это стало решающим фактором. Мы захотели жить ближе к лесопарку. Но и тут возникла проблема: предложения были только на вторичном рынке. Старый жилищный фонд нас не особо привлекал. И мы не торопились с переездом».
Но однажды Дмитрию на глаза попалась реклама нового жилого комплекса в районе, где они жили. Дома строились у самого леса, а еще на главной странице сайта, куда попал глава семейства, были изображены террасы. Дмитрий тут же отправил ссылку Виктории.
Фото: Наташа Долгушина
«Я всегда мечтала жить в загородном доме, — говорит она. — Правда, это не очень удобно, если и наша работа, и учеба ребенка — в городе. Но эти квартиры с отдельным входом и террасами были настоящим компромиссом между мечтой и реальностью. Мы загорелись этим и сразу поехали на место, смотреть. Были очень удивлены, что дома уже построены и скоро будут сданы. Мы даже не замечали стройку в нашем районе».
К тому моменту почти все квартиры с террасами, выходящими в сторону леса, оказались распроданными. Оставалась только одна.
«Это была квартира площадью 106 квадратов с тремя спальнями, — продолжает хозяйка. — Несмотря на то что дом находился уже на последнем этапе строительства, цена была очень привлекательной. Мы забрали ее всего за 18 миллионов».
К тому же выяснилось, что все квартиры в выбранном корпусе продавали с готовой отделкой от застройщика.
«Это было идеально, — говорит Виктория. — Мы могли сразу же переехать и не тратить лишний год на ремонт. И, конечно, это экономия бюджета. Кстати, многие пугали нас, что ремонт от застройщика будет некачественным, но нам повезло. Отделка оказалась удовлетворительной».
Ключей ждали, буквально сидя на чемоданах. Квартиру Дмитрию и Виктории отдали через четыре месяца после покупки. Они въехали в свой новый дом одними из первых в ЖК.
Фото: Фото: Наташа Долгушина
«Мы приехали на “газели” с вещами в тот же день, когда нам выдали ключи, — смеется Виктория. — Первое время спали на матрасах прямо на полу. Это была середина лета после пандемии, и мы в полной мере оценили свою террасу и близость леса. Было ощущение, что мы живем в отдельном доме. Можно в любой момент сунуть ноги в тапочки и выйти на улицу — выпить кофе, послушать птичек. Пока соседи делали ремонт в своих квартирах, мы жили здесь практически одни. И мы были счастливы. После долгих месяцев заточения дома во время локдауна у нас появилась возможность намного больше времени проводить на улице. А еще первое время у нас не было кухни, так что ужин мы готовили прямо на террасе — на гриле. Приглашали друзей и соседей».
Поначалу семье казалось, что в их новой квартире по умолчанию отличная планировка. Но со временем стало ясно, что в доме придется поменять очень многое.
стоимость пола в квартире
«Например, в некоторых спальнях было очень шумно от детской площадки, а кухня-гостиная оказалась слишком маленькой и темной, — продолжает Виктория. — Мы и дочь Вероника успели за первый год сменить все три спальни по кругу для выбора лучшей. В итоге я захотела спать только на кухне! Очень рада, что у нас была возможность пожить в квартире и понять, что нужно поменять именно для нас, и мы не стали сразу хвататься за ремонт. Это было бы ошибкой. В итоге мы обратились к знакомому архитектору, и она за десять минут предложила идеальный вариант перепланировки. Так мы и ввязались в первый в нашей жизни ремонт».
Предложение архитектора подразумевало снос стен и перенос хозяйской спальни в зону, где изначально располагалась кухня. А как раз новая кухня должна была расположиться в объединенном пространстве коридора и еще одной комнаты.
Фото: Фото: Наташа Долгушина
«Мы решили основные работы делать своими силами, вернее в основном силами Димы, — смеется Виктория. — В помощь ему взяли двух профессиональных строителей. Так что стены мой муж сносил своими руками, это оказалось совсем не просто, нам даже помогали соседи. А я взяла на себя роль дизайнера».
Цветовой основой нового интерьера стали нейтральные природные оттенки: зеленый и цвет дерева. По словам хозяйки, основной идеей была близость к природе.
«За первый год мы наигрались с яркими цветами, — говорит Виктория. — Здесь были обои под покраску, так что сначала у нас была желтая детская, бирюзовая, а потом и зеленая кухня. Спальню мы покрасили в синий. В итоге получился винегрет. Когда начался ремонт, мы решили остановиться на хорошо сочетающихся друг с другом светлых, нейтральных цветах. Кстати, стены красила я сама».
Самой яркой стала новая хозяйская спальня. Ей достался сочный оттенок зеленого бамбука. «Окна бывшей кухни как раз выходят на лес, и мне хотелось засыпать и просыпаться под пение птиц», — говорит Виктория.
Неожиданно в спальне обнаружилась коллекция футбольных мячей. Выяснилось, что она принадлежит Дмитрию. Большой поклонник футбола, он играет и сам, поэтому каждый раз, собираясь на тренировку, тщательно подбирает себе мяч.
Фото: Наташа Долгушина
«Футбол я люблю очень давно, — признается Дмитрий. — Мы со знакомыми ребятами даже создали собственную команду “Юнайтед оф Манчестер” и играем в городской любительской лиге. Мяч — символ и неотъемлемый атрибут игры. За годы тренировок и соревнований у меня скопилась небольшая коллекция. Как правило, мяча хватает на один-два сезона, поэтому приходится покупать новые. Мы стараемся выбирать профессиональные. Они выдерживают сильную нагрузку и служат намного дольше. Мы предпочитаем официальные мячи Лиги чемпионов. У них и характеристики хорошие, и дизайн интересный».
Сердце дома — кухня-гостиная. Потолки в квартире — 3,2 метра, а общая площадь этого помещения — более 60 квадратных метров, так что оно действительно получилось очень просторным.
«Кухня идеально вписалась сюда, — говорит Виктория. — Она небольшая, но очень эргономичная. Здесь все под рукой, много техники. Кстати, рекомендую поставить в раковину измельчитель. А еще мы очень любим эту барную стойку. Пока у нас нет обеденного стола, она очень выручает».
Для этого объединенного пространства хозяева квартиры выбрали современное износостойкое и не пропускающее воду покрытие — кварцвинил.
«Стены мы снесли полностью к концу февраля прошлого года, — вспоминает девушка. — Как раз пришло время покупать стройматериалы, а цены начали меняться ежедневно. Помню, самым дорогим получился именно пол. Мы выбирали хорошее покрытие, и забронировали его за 180 тысяч рублей. Но, когда Дима приехал его забирать на следующий день после брони, цена выросла до 240 тысяч. В то время решения приходилось принимать очень быстро».
За кухонной зоной — несколько легких светлых дверей. Изначально в доме было три санузла. Их не стали менять во время ремонта, только в одном Виктория устроила прачечную и хозяйственную комнату. По словам хозяйки, это очень удобное решение.
Фото: Фото: Наташа Долгушина
А найти дверь спальни дочери Виктории и Дмитрия очень просто — на ней висит табличка в виде именного автомобильного номера. По словам хозяйки, это знак с ее собственного мотоцикла, на котором она гоняла в шесть лет.
Для стен в комнате Вероники выбрали белый цвет. Он же достался и мебели. Оставили чистый холст для творчества юного дизайнера. Девочка сама украсила пространство разнообразными наклейками, рисунками и постерами с любимыми персонажами-супергероями.
«Я очень люблю Мстителей, Человека-паука и Доктора Стренджа, — рассказывает Вероника. — А еще у меня есть подушка дакимакура. На ней изображена Кли. Это персонаж из игры. А на кровати у меня живет пес Рудик. Ему уже восемь лет. Это моя любимая игрушка. У него есть брат — он живет у моих подруг. А рядом — мягкая кошка Линда. Ее назвали в честь настоящей кошки. Они очень похожи. Я беру ее с собой на отдых, потому что скучаю по настоящей Линде. Когда мы переехали, я научила ее гулять на поводке по двору. Сейчас я очень хочу для нас с ней завести собаку. Даже загадала на Новый год».
высота потолков в квартире
А одно из желаний Виктории сбылось еще раньше. Она мечтала о подвесном кресле-коконе.
«Это определенно моя любимая вещь в доме, — говорит хозяйка. — Летом я выношу его на террасу, сажусь и пью чай. А зимой заношу кресло в дом и с большим удовольствием провожу в нем время, завернувшись в плед. Для меня это настоящая медитация».
Кресло стоит в гостиной. В этой комнате хозяева сделали необычный потолок. «Это Дима придумал, — говорит Виктория. — Мы заменили обычные белые резинки на навесном потолке черными. Благодаря нашей высоте это выглядит как модный теневой потолок, хотя наше решение в три раза бюджетнее. А также мы добавили графичную черную трековую систему светильников, подчеркнули изгибы потолка. Мы любим современные решения. Например, шторы у нас умные. Они управляются голосом. Это очень удобно. Можно, например, попросить их закрыться наполовину».
Фото: Фото: Наташа Долгушина
Под шторами притаился еще один житель этого дома — гигантская монстера. «Этому растению уже больше 50 лет, — рассказывает Виктория. — Мы забрали его на память у родителей Димы. И внезапно оно у нас тут пошло в рост».
Последним приобретением для гостиной стал большой угловой диван. Нашли его совершенно случайно.
«Несколько месяцев назад, гуляя по магазину, мы просто присели на него и все, — вспоминает хозяйка. — Забыть эти ощущения не могли, так что хотели только его. Его привезли совсем недавно. Мы рисковали — заказывали цвет по каталогу. Но не прогадали. А еще в этом диване какой-то удивительный наполнитель. Он тебя буквально поглощает. Кстати, это мебель российского производства и по очень хорошей цене. Наше новогоднее чудо».
По словам хозяйки, в этом доме не хватает теперь только большого обеденного стола, за которым в праздники можно было бы собраться вместе с друзьями. Зато в новогоднюю ночь здесь появился еще один член семьи — Дед Мороз услышал желание Вероники и принес ей в подарок собаку. Мечты должны сбываться.