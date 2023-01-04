«Хотелось засыпать и просыпаться под пение птиц». Как москвичи нашли квартиру с отдельным выходом прямо в лес

«Мы любим украшать ее к праздникам и делаем это заранее, — говорят Виктория и Дмитрий. — А летом мы выращиваем здесь цветы».

Здесь стоит столик, на котором дымится чашка горячего какао с зефиром. И сразу за ним — дверь в саму квартиру.

«Так получилось, что мы всегда жили на юге города, — рассказывает хозяйка. — И даже когда была возможность переехать, мы оставались, потому что друзья, работа, семья и увлечения — все здесь. Сначала мы снимали жилье в районе Нахимовского проспекта, затем переехали к метро «Улица Академика Янгеля». Переезжали поближе к моей маме, и здесь дочь уже пошла в школу. Мама, кстати, нам очень помогала. Дом, в котором мы поселились, был в шаге от метро. Это оказалось настолько удобным, что Дима даже продал машину».