«Сын уверен, что у нас трехкомнатная квартира». Как добавить к типовой московской «однушке» еще две комнаты

После его окончания девушка некоторое время выходил на сцену театра в Кирове, а через некоторое время решила отправиться в Москву.

«Я приехала в столицу, чтобы продолжить свое обучение, — говорит Оксана. — Мне хотелось быть именно здесь. Москва очень подходит мне по темпераменту. А еще здесь был театр моей мечты — мне безумно хотелось работать у Романа Виктюка».

Когда Оксане было всего 14 лет, театр приезжал в Нижний Новгород на гастроли. По ее словам, это была любовь с первого взгляда. Тогда же на сцене она впервые увидела своего будущего мужа.