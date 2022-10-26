«Сын уверен, что у нас трехкомнатная квартира». Как добавить к типовой московской «однушке» еще две комнаты
Многие владельцы двухкомнатных, а тем более однокомнатных квартир мечтают превратить их в трехкомнатные, но не могут найти подходящего интерьерного решения. Это удалось актрисе Оксане Исаевой. Выходом оказалось правильное зонирование помещения. Как можно расширить пространство с помощью цвета, мебели и удобной системы хранения? Как гармонично соединить дизайн одного помещения с другим? И почему иногда стоит отказаться от ванной в пользу душевой кабинки? Об этом и многом другом Оксана рассказала побывавшей у нее в гостях «Мосленте».
Семья Исаевых уже много лет живет в тихом зелёном районе — в Щукино на северо-западе столицы. Их однокомнатная квартира располагается в доме, стоящем в центре улицы Маршала Василевского.
«Я с детства мечтала стать актрисой, — рассказывает Оксана. — Родители были категорически против, но мое желание было настолько сильным, что после девятого класса я сбежала из дома, чтобы учиться в Нижегородском театральном училище».
Фото: Наталья Долгушина
После его окончания девушка некоторое время выходил на сцену театра в Кирове, а через некоторое время решила отправиться в Москву.
«Я приехала в столицу, чтобы продолжить свое обучение, — говорит Оксана. — Мне хотелось быть именно здесь. Москва очень подходит мне по темпераменту. А еще здесь был театр моей мечты — мне безумно хотелось работать у Романа Виктюка».
Когда Оксане было всего 14 лет, театр приезжал в Нижний Новгород на гастроли. По ее словам, это была любовь с первого взгляда. Тогда же на сцене она впервые увидела своего будущего мужа.
Фото: Наталья Долгушина
Оксана поступила в ГИТИС. Несмотря на то, что она приехала из другого города, места в общежитии ей не досталось — староста забыла включить в список. Осознав ошибку, она так расстроилась, что предложила Оксане жить с ней в центре Москвы.
«Окончив обучение, я стала увереннее в себе, — говорит девушка. — И в один прекрасный день пришла к театру Виктюка. Я не оставляла мечту туда попасть».
общая площадь квартиры
Ей удалось обратить на себя внимание мастера. По его приглашению она стала регулярно приходить на репетиции. И хотя девушек в тот раз в театр не набирали, Оксана не расстроилась. Сидя в зрительном зале, она постоянно смотрела на того самого актера, что много лет назад запомнился ей по первому увиденному спектаклю театра — на Олега Исаева. Вскоре он стал ее мужем.
«Квартира, в которой мы живем, была куплена Олегом Николаевичем еще до нашего знакомства, — рассказывает Оксана. — Он выбрал ее за особую атмосферу, а еще ему нравится этот район — он зеленый. Когда я впервые попала в этот дом, время остановилось. Здесь была необычная мебель, подаренная на новоселье его подругой, оперной певицей Еленой Васильевной Образцовой. В этом доме говорили о поэзии, слушали джаз, а Олег Николаевич курил трубку. Настоящая театральная квартира со старинными креслами, ширмой и картинами на стенах. Нам нравилось здесь все».
Фото: Наталья Долгушина
Все начало меняться, когда у Оксаны и Олега появился сын Даниил. «Я начала активно его развивать, закончила специальные педагогические курсы, прочла множество книг по психологии, — говорит девушка. — Вокруг собралось сообщество мам — я проводила занятия с малышами от одного года. Так появились театральные и творческие мастерские, где дети сами создавали спектакли. Они продолжали расти, а вместе с ними и проект. И он вырос в театр INSIDE».
Оксана нашла помещение для театра и сама сделала там ремонт. По ее словам, так она научилась разбираться в стройматериалах и получать удовольствие от процесса. С началом пандемии театру пришлось переехать, а на новом месте также начать ремонт.
стоимость ремонта квартиры
К тому времени Даниил уже подрос, так что изменения требовались и в доме Оксаны и Олега. Сын вскоре должен был пойти в школу, ему требовалось, как минимум, свое собственное рабочее место.
«Нужно было придумать, куда поставить письменный стол, — говорит Оксана. — Требовалось то одно, то другое. И тогда Олег Николаевич сказал: надо менять все. Он хотел выйти из дома, а потом вернуться и увидеть, что там все — новое».
Фото: Наталья Долгушина
Супруги решили, что даже сама концепция нового интерьера будет для Олега полным сюрпризом. Оксана решила делать ремонт самостоятельно. Опыт у нее уже был.
«В помощники я взяла только свою подругу — художницу Валерию, — говорит актриса. — С ней я советовалась по всем творческим вопросам».
Идеей Оксаны были светлые и минималистичные пространства. И в квартире, и в театре ремонт шел одновременно. По словам актрисы, если сейчас побывать и там, и там, можно увидеть много общего.
Оксане удалось полностью изменить обстановку квартиры площадью 42 квадратных метра всего за три месяца. Одновременно закончился и ремонт в театре.
«В квартире переделали все, — указывает на стены Оксана. — На весе это ушло полтора миллиона рублей. Работы шли круглосуточно. Я просто жила ремонтом. Кажется, меня уже узнавали в строительных магазинах и на рынках стройматериалов».
Главная комната в доме Исаевых получилась по-настоящему просторной и светлой — для нее Оксана выбрала яркий белый цвет стен и основной части мебели. Также здесь появился светлый ламинат.
Фото: Наталья Долгушина
«Отделочные материалы я покупала сама, выбирала все белое, — говорит Оксана. — В итоге все вышло очень светлым, а еще мы оставили тут минимум мебели. Такое решение позволяет визуально расширить пространство. Также нам удалось сделать здесь грамотное зонирование. Мне не хотелось ставить перегородки, поэтому я решила разделить пространство с помощью стеллажей. Они же позволили сохранить ощущение свежего воздуха».
В небольшой нише разместилась детская зона, где появилась отдельная кровать с системой хранения. Здесь же расположился большой рабочий стол для школьника и удобные полки над ним. Сейчас Даниилу особенно нравится лепить из пластилина, и тут хранится множество его поделок и рисунков.
Фото: Наталья Долгушина
«Сын, когда идет сюда, говорит, что пошёл в свою комнату, —улыбается девушка. — Когда он писал сочинение, указал, что у нас трехкомнатная квартира — его комната, гостиная и кабинет».
Пространство главной комнаты действительно разделено на три зоны. Кроме детской, здесь находится и место для гостей, и зона для занятий спортом.
«У меня настоящий спортзал дома. Тут я занимаюсь йогой, с мячами и даже тренировочными катанами, — продолжает Оксана. — С ними я готовлюсь к новому спектаклю. Потом заменю деревянные на настоящие».
В зоне гостиной хранится и любимая вещь хозяйки. «У Олега Николаевича была большая коллекция пластинок, доставшихся ему от его родителей. Что-то он собирал сам, а вот проигрывателя не было, — Оксана достаёт проигрыватель-чемодан. — Это мой подарок мужу. Теперь мы слушаем все его старинные пластинки. Для меня это отголосок детства — мы с бабушкой любили сказки на пластинках».
Фото: Наталья Долгушина
В доме есть книжный шкаф высотой почти под потолок. За счет белого цвета он почти сливается со стеной и будто растворяется в пространстве.
«Обожаю книги, — признается Оксана. — У меня много старых и уникальных изданий, которые кочевали со мной. Моя любимая “Анна Каренина” в двух томах, потрясающий том Пушкина 1936 года. Вообще люблю вещи с историей. Лучший подарок для меня — с блошиного рынка. У меня даже есть спектакль “История забытых вещей”. Там все предметы найдены на развалах».
Фото: Наталья Долгушина
Зону отдыха для старших членов семьи так же отделили от входа светлым стеллажом. Для нее Оксана выбрала яркий акцентный зелёный диван. На самом его краю, аккуратно свесив ножку, расположилась необычная кукла.
«Это Елисей, и он настоящий артист, — говорит Оксана. — Когда родился Даня, мне захотелось выразить как-то переполняющие меня чувства. И появился моноспектакль про маму и малыша, который я играю вместе с Елисеем. Его создала мастер вальдорфских кукол из овечей шерсти. Это педагогические куклы, их делают для приучения детей к заботе».
Фото: Наталья Долгушина
Третьей зоной стал присоединенный к пространству балкон. Его утеплили, убрали двери и окна, положили тёплый пол. Пространство получило цвет теплого дерева. Для окон Оксана подобрала необычные золотые ручки. В прошлом широкий подоконник стал большим столом.
«Балкон превратился в мой отдельный кабинет, — говорит Оксана. — Во время пандемии я проводила там особенно много времени. Отсюда я вела занятия в режиме онлайн. Из окон открывается отличный вид на район, а еще тут много цветов. Когда-то я думала, что у меня они в принципе не растут, но эти прижились».
Фото: Наталья Долгушина
Чтобы освободить как можно больше пространства в комнате, основное хранение вещей Оксана организовала в коридоре, выстроив систему шкафов высотой от пола и до потолка.
«Это мое царство, — продолжает она. — Тут хранится реквизит и некоторые костюмы. Впрочем, чаще я уношу вещи из дома в театр. Муж уже шутит, что я вынесла весь дом. А одновременно с этим в шкафе уже начинает не хватать полок. Кстати, тут еще хранятся мои концертные платья. На так давно я стала ведущей оперных вечеров и концертов в Севастополе. Там в 2024 году откроется Театр оперы и балета, так что мы, проводя такие вечера, подготавливаем зрителей».
Фото: Наталья Долгушина
В дополнение к большому шкафу в коридоре недавно появился ещё один стеллаж. «У нас очень много книг, понадобились дополнительные полки. Но и их не хватает — часть книг хранится в другой квартире и в багажнике моего автомобиля».
Стеллаж пригодился не только для домашней библиотеки. Здесь хранятся дорогие для Оксаны подарки.
Фото: Наталья Долгушина
«Вот, например, этот приехал с Сахалина, — девушка демонстрирует поделку. — Я поставила там спектакль “История забытых вещей”, и мои актеры подарили мне такой чердак на память. Это ручная работа».
За книжными полками — вход в ванную комнату. Здесь хозяйка решила отказаться от полноценной ванны в пользу душевой кабины. По словам Оксаны, ритм в семье такой, что душ подходит им больше. К тому же кабинка оставляет больше свободного пространства.
Зона бывшего балкона — не единственное место в квартире с теплым полом. Его положили также в ванной и на кухне.
время, потребовавшееся на ремонт
«Кухня в нашем доме — царство Олега Николаевича, — говорит Оксана. — Мне очень повезло: готовить у нас любит именно он. Я вообще об этом не думаю. При этом у нас в меню всегда и первое, и второе, и компот. И это не обычные, а по-настоящему изысканные блюда. Тут особенно уютно по вечерам. Кстати, это единственное место, где есть телевизор. Во время готовки можно что-то посмотреть».
На кухне появилось множество шкафов для хранения, а также большая рабочая поверхность для кулинарных экспериментов.
Оксана выбрала классический гарнитур в светлых тонах. Характера пространству добавила светлая техника в ретро-стиле. В цвет фасадов гарнитура были подобраны и большой обеденный стол, и стулья. Оконный проем оформили деревом, так же, как и бывший балкон. Одинаковыми оказались и золотые ручки на окнах.
Фото: Наталья Долгушина
«Также на кухне обычно у нас много живых цветов, которые мне и мужу дарят зрители после спектаклей», — отметила Оксана.
Все цели были достигнуты, а супруг оказался приятно удивлен обновленным интерьером и высоко его оценил.
«Дома осталось только развесить картины, — говорит хозяйка. — Ремонт — это движение вперед. Я очень активная, поэтому получила удовольствие от процесса. Это большая радость, когда ты сама довольна результатом своей работы».
По словам Оксаны, теперь остается только одно — наблюдать, как растет Даниил, а вместе с ним меняются и театр, и дом, и сама жизнь.