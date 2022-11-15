«Сыр, вино и катушки для печатной машинки». Как живется в квартире с видом на Кремль

Здание номер 6 по Тверской улице растянулось на несколько кварталов между Камергерским переулком и Тверской площадью. Этот жилой дом по проекту архитектора Мордвинова был построен в 1937-1939 годах.

Гигантский дом-город, удостоенный Сталинской премии, в разные годы дарил свою крышу советским летчикам, артистам, писателям, а с недавних пор и Анне Петрик.

«Я всегда хотела жить в центре, а эту квартиру вообще себе загадала, — поглаживая своего черного кота, приглашает в дом Анна. — Здесь живу я больше двух лет.