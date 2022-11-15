«Сыр, вино и катушки для печатной машинки». Как живется в квартире с видом на Кремль
В двухкомнатной квартире площадью 84 квадратных метра, расположенной в старинном доме на Тверской улице, основательница креативного агентства Exalter Анна Петрик соединила советский ампир с винтажной мебелью и коллекцией современного искусства. Эклектики интерьеру добавили зачищенные от обоев стены и исторический паркет. «Мослента» побывала в гостях у Анны и узнала, как получить квартиру с видом на Кремль, сохранить ее необычный интерьер и привнести в него что-то свое.
Здание номер 6 по Тверской улице растянулось на несколько кварталов между Камергерским переулком и Тверской площадью. Этот жилой дом по проекту архитектора Мордвинова был построен в 1937-1939 годах.
Гигантский дом-город, удостоенный Сталинской премии, в разные годы дарил свою крышу советским летчикам, артистам, писателям, а с недавних пор и Анне Петрик.
«Я всегда хотела жить в центре, а эту квартиру вообще себе загадала, — поглаживая своего черного кота, приглашает в дом Анна. — Здесь живу я больше двух лет.
Обожаю центр, но когда я еще была маленькая, мои родители решили переехать в спальный район Новые Черемушки. До сих пор этого не понимаю, но в то время это был какой-то тренд: перебираться в новые районы.
Там, в Новых Черемушках, я и выросла, а потом родители решили вообще жить в собственном доме, и мы уехали за город. Я тогда уже начала учиться в РАНХиГС, и мне приходилось ездить каждый день за город, — поделилась девушка. — Но когда я гуляла в центре и поднимала глаза на эти старые дома, то думала, что это безумно красиво».
Фото: Наталья Долгушина
Как только появилась возможность после окончания института, Анна приняла решение снимать собственное жилье и рассматривала только центральные районы.
«Первая квартира была на Новинском бульваре, а работала я в районе Арбата, — вспоминает девушка. — Невероятные ощущения — идти летним вечером домой пешком».
Свою новую квартиру она искала долго, потому что все варианты были на одно лицо, с типичным евроремонтом. А еще Анна никогда не забывала одну квартиру на Тверской...
«В ней жил мой друг. Я оказалась у него в гостях впервые много лет назад и влюбилась в это место. Тогда меня впечатлила ее "неидеальность" и вид из окна. Я села на широкий подоконник, стала наблюдать за Тверской и поняла, что хочу здесь жить».
Фото: Наталья Долгушина
По счастливой случайности, в разгар поиска квартиры Анна встретила того самого друга с заветной квартирой, который как раз собирался уезжать на время в другую страну.
«Он искал своего человека в квартиру на год, чтобы сохранить свои вещи и картины. Я была счастлива! Отмечать заселение мы с подругой начали, когда бывший хозяин еще только садился в такси в аэропорт. Подруга тогда на радостях резко села на диван, и в воздух поднялся клуб пыли».
Квартира мечты оказалась не с одним пыльным сюрпризом и требовала тщательной уборки.
«Когда я получила ключи, то, заходя, даже не разулась. В этом доме было принято не снимать обувь и проходили постоянные вечеринки. Проводишь пальцем по стене, и он становится черным от табака», — делится Анна.
И вспоминает вот такую историю.
Недавно, когда мы стояли с новым знакомым в Камергерском переулке, он поднял голову и рассказал, что в этом доме на седьмом этаже была квартира с самыми знойными вечеринками и про нее ходят легенды. Потом мы поняли, что это именно моя легендарная квартира.
Генеральную уборку и химчистку мебели Анне пришлось делать несколько раз подряд, чтобы достигнуть нужного результата. Затем она решила убрать некоторые вещи. Необычных предметов попадалось очень много. Например, в гостиной на стене висела огромная ржавая пила. «Еще я нашла чугунный утюг XVII века, а под ним — икону».
Кроме необычных вещей в квартире обнаружились исторический паркет и лепнина на потолке.
Фото: Наталья Долгушина
«В будущем надо бы отреставрировать паркет и лепнину, но пока мне нравятся трещины, шершавость, недоделанность. В этом есть своя эстетика», — говорит Анна. В этой квартире всегда жили творческие люди — артисты и художники.
«Когда заезжал мой друг, здесь не было ничего. По профессии бывший арендатор квартиры — режиссер, и именно он заложил основу дизайна этой квартиры, — провожает в главную комнату Анна. — Например, идея этих стен в гостиной принадлежит ему. Когда он начал снимать обои, то увидел очень красивую штукатурку и решил ее оставить. Так здесь местами и остались старые обои и штукатурка. Потом обои немного доработал мой кот».
В главной комнате-гостиной часть стены выкрашена белым и выполняет функцию экрана для проектора. Изображение транслируется на стену постоянно без звукового сопровождения, создавая иллюзию живой картины.
«Эта идея досталась мне в наследство. Проектор почти не выключается. Сегодня у меня на стене балет, часто по вечерам я включаю черно-белое итальянское кино 60-х, например, Феллини. Это придает комнате дополнительный уют».
Фото: Наталья Долгушина
Всплесками цвета на фоне бетонных стен выглядит необычная и яркая мебель: красные и синие стулья, зеленый диван с разноцветными подушками из Стамбула.
«Мебель в гостиной я сохранила, она здесь вся винтажная. Мне и самой нравится такой стиль. Настоящая эклектика. Здесь собран скандинавский антиквариат, советские шестидесятые, а эту тумбу привезли из Голландии. Но все было расставлено хаотично, больше всего здесь мне не хватало зонирования. Хотелось зону со столом, зону для просмотра кино и отдыха».
Для решения вопроса зонирования необходимо было докупить необходимую мебель и вписать ее в интерьер так, чтобы не изменить уже существующий ансамбль.
«Я добавила сюда столы и стулья. Теперь гостям всегда хватает места, а у меня собираются большие компании. Еще я добавила эту тумбу, — девушка указывает на находку. — Мне повезло найти реставратора, для которого работать с мебелью было хобби. Эту тумбу из Чехии 40-х годов он отдал всего за 25 тысяч рублей».
Комнату Анна регулярно украшает букетами свежих цветов, но признается, что хотя и любит живые растения, они у нее часто погибают.
Фото: Наталья Долгушина
«На эту полку я покупала ядовитый плющ. Меня уверяли, что он меня переживет! В итоге я оказалась более ядовитой и успела сменить три плюща, на этой цифре пока остановилась. В этой комнате было много живых цветов прошлого арендатора. И даже двухметровый лайм. Вообще, у моего приятеля, когда он передавал мне квартиру, была только одна просьба — сохранить лайм. Он его очень любил — разговаривал с ним, протирал листочки и поливал специальной водой. Лайм даже первое время приносил мне урожай. Но общими усилиями мы с котом его случайно выселили».
А вот предметы искусства в битве с котом устояли.
«Здесь осталось много художественных работ, которые я бережно храню. Большинство из них даже не картины, а коллажи или инсталляции. Многие не понимают эти работы. Только однажды ко мне в гости зашел куратор музея "Гараж" и, лишь взглянув на эту картину, отметил, что она "манифест феминизму"… Но тут уже появились и мои картины. Например, большая "Фрида". Она появилась здесь не просто так, а для того, чтобы закрыть отпечаток той огромной пилы над диваном, которую я сняла», — смеется девушка.
Фото: Наталья Долгушина
«Когда я сюда заезжала, то рассчитывала провести здесь только год. Теперь мой друг решил остаться в другой стране, поэтому я планирую провести в квартире некоторые изменения. Например, я уже заказала сюда большие фэшн-иллюстрации».
Любовь к миру моды появилась у Анны неслучайно и отражается в дизайне всего дома.
«Здесь у меня собрано много книг и журналов о моде. Я владелица креативного агентства, которое создает рекламу для премиальных брендов. А последнее время мы особенно полюбили рынок недвижимости. Я рекламщик в классическом понимании, хотя до этого успела побывать продюсером и занималась в том числе коммерческими съемками для крупного издательского дома. Поэтому в моем доме до сих пор можно найти много глянцевых журналов, книг и альбомов по fashion-фотографии».
Фото: Наталья Долгушина
У этой квартиры есть свой аромат. По словам девушки, она поддерживает его с помощью восточных благовоний и большого количества ароматических свечей, которые стали уже частью интерьера.
У меня дома по вечерам буквально все в огне. Я зажигаю свечи и расставляю их по всей комнате, даже на пол. Особенно мне нравится использовать вместо подсвечников необычные бутылки, воск очень красиво застывает на стекле.
Рядом со свечами стоит тумба, на которой Анна собрала самые памятные вещи.
«Это своеобразный алтарь. На нем книги и альбомы для вдохновения. 33 свечи, привезенные из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Печатная машинка из Башкирии. Я ездила на венчание к родственникам в Уфу, и там мы зашли к митрополиту Никону. Оказалось, что он коллекционирует печатные машинки, и я с восторгом ребенка разглядывала его коллекцию. Тогда он вручил мне эту машинку и катушки с чернилами, — демонстрирует раритет Анна. — Катушки я храню в холодильнике. У меня там вообще только сыр, вино и катушки для печатной машинки...»
Фото: Наталья Долгушина
Самая непопулярная комната в квартире — кухня. По словам хозяйки, она редко здесь появляется. Зато это место любит кот, здесь стоят все его миски.
«Когда я переезжала, то вынесла отсюда много мебели и старый диван. Здесь и до меня не было верхних шкафов, хранение открытое. Очень удобно для винных бокалов. Гарнитур остался и плита, но я дома не готовлю. Даже кофе с друзьями предпочитаю переносить в гостиную. Здесь я могу нарезать закуски, заварить травяной чай или захватить бутылочку игристого».
Фото: Наталья Долгушина
Спальня — единственная комната, которую девушка полностью изменила: «Я сняла обои и покрасила стены в нейтральный серый цвет. Купила всю новую мебель, бархатные шторы для комфортного сна. Единственное, что здесь осталось, это старая доска для объявлений. Похоже, ее сняли с подъезда, но она очень сюда вписалась».
Фото: Наталья Долгушина
Старые обои не устояли и в коридоре, где хозяйка «двушки» также решила обнажить стены.
«Здесь отрывала обои уже я сама и обнаружила тоже интересный рисунок штукатурки. Почему-то зеленый. Я его решила оставить. Здесь я собираю открытки из разных стран, которые мне привозят друзья. А еще в коридоре я повесила триптих от одной русской художницы. Люблю изображения красивых женщин!»
Фото: Наталья Долгушина
За еще одной большой советской дверью скрывается ванная комната. В ней опробовали достаточно популярный на сегодня прием: покрасили плитку.
«До этого тут была оранжевая плитка, ее покрасили в синий цвет. Еще все интересуются, почему в ванной кран под потолком. Но я не скажу, потому что сама не знаю».
Фото: Наталья Долгушина
Кроме необычного крана в ванной оказался еще и старый деревянный комод, над которым развешены современные дизайнерские доски для скейта. С ними связана удивительная история.
«Они тут были задолго до меня. И посмотрите, что за подпись на них: Петрик! А ведь это моя фамилия, — указывает на надпись Анна. — Оказалось, что есть такой Михаил Петрик, у которого своя студия графики — "Петрик". Эти доски были подарком и висели на потолке… Представьте мое удивление, когда я подняла голову и увидела свою фамилию. Может, поэтому квартира и притянула именно меня?»
Подобное притягивает подобное. Анна Петрик считает, что ее вовсе не идеальная шероховатая квартира имеет непередаваемый шарм и полностью отражает ее вкус: «Красота в глазах смотрящего. Увидеть глубину этой квартиры можно только в деталях. Я ее вижу».