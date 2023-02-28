«Бабушки крестились и бормотали что-то про Антихриста». Знаменитый рокер об алкоголе, первых косухах и собаках

Собирались музыканты на репетиционных базах. В 80-х где их только не было. Например, была репбаза в одном из СГПТУ. Я там не учился, но мы приходили туда, репетировали, пользовались местным оборудованием.

Играли мы тогда везде, например, на свадьбах, но чаще всего — на выпускных вечерах. Программы у нас были огромные и напоминали винегрет. Свою музыку мы тогда не исполняли, потому что не понимали, как ее сочинять. Играли то, что звучало вокруг, так что в одной программе могли стоять песни Юрия Антонова и группы «Самоцветы» радом с Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd и так далее. Кавер-версиями все это стало называться гораздо позже.

Профессионально заниматься музыкой я начал уже в 80-х. Это была совсем другая история. Впервые я уехал на долгие гастроли с группой «Черный кофе». Мы тогда отправились в Казахстан. Концертов у нас там было очень много. Причем мы играли не только по клубам. Вот где было электричество, там подключали аппаратуру и вперед!