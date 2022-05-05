«Человеку из маленького города Москва взрывает мозг». Лидер популярной группы о переездах, чувствах и городах

Когда я попадала в столицу, у меня появлялось ощущение свободы от моей питерской жизни, наполненной постоянным решением каких-то бытовых проблем и рутиной. В Москве мне дышалось легко, постоянно рядом появлялись интересные новые люди, происходили яркие события. Это была особенная романтика. И уже потом, когда я размышляла о переезде, мне временами становилось не по себе. Было неуютно от мысли, что все превратится в обыденность, и я утрачу это ощущение легкости.

О детях и Садовом кольце

Мы переезжали вместе с детьми, и было очень важно, чтобы они чувствовали себя комфортно на новом месте. Мне хотелось жить внутри Садового кольца, в центре города. Там же расположено множество отличных школ.

В итоге мы поселились в районе Арбата. Изначально цели купить жилье именно там не было. В нашей семье уже было двое детей, скоро должен был родиться третий, так что у нас был довольно четко спланированный бюджет.