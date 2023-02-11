«Когда квартиру соседа грабили, я кричать не стала». Татарка FM — о Ташкенте, Москве и битвах на лестничной площадке

Я много раз приезжала сюда, начиная с раннего детства. Тот день, когда мы с сыном прилетели в столицу, чтобы начать здесь новую жизнь, я помню очень четко. Из Ташкента мы улетали в майках и шортах, прилетели в Москву и сразу же попали в снежную зиму. Нас встретил муж, который уже какое-то время жил и работал тут. Как сейчас помню, мы едем на машине из аэропорта Домодедово, я смотрю в окно, снег падает большими хлопьями, и повсюду баннеры с надписями «Снегоходы в розницу». Я еще думала про себя: «Господи, ну какие снегоходы! Как же холодно! Куда я попала?» Страшно было. Квартиры нет, люди хмурые… Очень было непросто. Очень.

О разнице между ташкентцами и москвичами

Разница между Москвой и Ташкентом, конечно, в людях и в их количестве. После Москвы может показаться, что в Ташкенте вообще никто не живет. Хотя город безумно красивый, как и его жители.

В Ташкенте все очень теплые и приветливые. Если ты на улице подходишь к человеку, то он обязательно тебе улыбнется, поздоровается, поможет, если ты в этом нуждаешься. Если спросишь, как пройти в такому-то месту, ни один прохожий не ответит: «Я не знаю». Если он действительно не в курсе, то он, скорее всего, начнет звать кого-то еще на помощь или вместе с тобой пойдет искать эту улицу. Очень доброжелательный и открытый народ в Ташкенте.