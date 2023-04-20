«Когда-то мне казалось нормальным бороться за принца». Экс-участница «Холостяка» — о шоу, Егоре Криде, рэпе и Москве

Об участии в «Холостяке» и дружбе на проекте

Люди узнали обо мне после того, как я появилась в шоу «Холостяк» с Егором Кридом. Я не жалею о своем участии в проекте. Для меня он послужил хорошим жизненным опытом. Съемки проходили в Испании, мы ездили в Дубай. Это было превосходно! К тому же интересно было посмотреть изнутри, как снимаются большие телевизионные проекты.

Иногда съемки занимали 7 часов в день, а иногда все 15. Да, было непросто, но я рада, что была там. Кстати, на проекте у меня завязалась дружба с другими участницами. Например, мы какое-то время поддерживали связь с Дашей Клюкиной, но после выпущенного трека наши пути разошлись. Если говорить о других сезонах, то мы отлично проводили время с Адель и Катей Сафаровой.