«Когда-то мне казалось нормальным бороться за принца». Экс-участница «Холостяка» — о шоу, Егоре Криде, рэпе и Москве
Сейчас ее знают как рэп-исполнительницу Chi Chi, но несколько лет назад многие болели за Алю Чиблис в проекте «Холостяк», где Егор Крид искал свою возлюбленную. С тех пор многое поменялось. Аля выросла, построила музыкальную карьеру и не планирует на этом останавливаться. Общается ли она с Егором, что ее связывает с рэпером Yanix, каким было ее детство в Нью-Йорке и тяжело ли было вернуться в Москву — об этом и многом другом Chi Chi рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.
Об участии в «Холостяке» и дружбе на проекте
Люди узнали обо мне после того, как я появилась в шоу «Холостяк» с Егором Кридом. Я не жалею о своем участии в проекте. Для меня он послужил хорошим жизненным опытом. Съемки проходили в Испании, мы ездили в Дубай. Это было превосходно! К тому же интересно было посмотреть изнутри, как снимаются большие телевизионные проекты.
Иногда съемки занимали 7 часов в день, а иногда все 15. Да, было непросто, но я рада, что была там. Кстати, на проекте у меня завязалась дружба с другими участницами. Например, мы какое-то время поддерживали связь с Дашей Клюкиной, но после выпущенного трека наши пути разошлись. Если говорить о других сезонах, то мы отлично проводили время с Адель и Катей Сафаровой.
Второй раз я вряд ли пошла бы на проект. Если и говорить об участии в реалити-шоу, то сейчас я бы отдала предпочтение чему-то вроде «Сердца Ивлеевой». В 18 мне казалось нормальным идти на шоу и бороться за сердце принца на белом коне. Сейчас, когда мне 25, я думаю иначе. Теперь я считаю, что мужчины должны бороться за мое сердце.
Я смотрела и последующие сезоны «Холостяка». Скажу честно, меня очень впечатлили некоторые девушки. Их характер, то, как они взаимодействовали с героями, как подавали себя, их уверенность. У них можно многому поучиться.
Об отношениях с Егором Кридом
На данный момент я не поддерживаю связь с Егором Кридом. Хоть мы, если можно так выразиться, коллеги по цеху, за творчеством друг друга не следим. Во время проекта мы хорошо общались, поддерживали друг друга, но одна ситуация все изменила.
Случилось так, что в силу возраста и неопытности я согласилась на запись трека, который меня скомпрометировал. В этом треке были высмеяны неоднозначные моменты проекта «Холостяк» и его герои. Егор, услышав его, отреагировал негативно.
Тексты моих треков описывают всю мою жизнь, личные отношения, переживания, мой опыт. Тогда я думала, что громко и даже скандально высказаться о шоу, которое послужило моим личным стартом в медийной жизни, — это хорошая идея. Да, я сильно ошибалась.
Я никогда не спрашивала у Егора его мнения по поводу моего творчества и никаких профессиональных советов не просила. Скажу только, что сейчас отношусь к нему хорошо.
Об отношениях с Yanix
После проекта у меня завязались отношения с популярным рэп-исполнителем. В интервью мне часто задают вопросы из серии «Трудно ли строить личную жизнь с таким медийным человеком?» Меня эти вопросы просто вводят в ступор. А почему должно быть трудно? Не понимаю... Он кто? Глава государства? Такой же человек, как все мы.
Второй популярный вопрос из той же серии -- смогу ли я снова построить отношения с медийным мужчиной. Знаете, лучше уж я буду «той самой» популярной женщиной.
О женском рэпе и его представительницах
Сейчас все мое внимание направлено на музыку. Хоть моя семья и не поддерживала меня в творческих начинаниях, я горю этим с самого детства. Музыка лучше всего отражает меня и мое внутреннее состояние. Я выбрала нишу женского рэпа, который в России не сильно развит. Например, на Западе музыкальный вкус прививается с рождения и буквально передается из поколения в поколение. У нас же только сейчас все это начинает налаживаться.
Хоть женский рэп в России не сильно популярен, достойные примеры все же есть. Я, например, могу послушать Кристину Si, в дороге могу посмотреть баттл Mireku Djima. Могу записать видео в соцсети под трек Инстасамки. Кто бы что ни говорил, а она точно прокачала индустрию своим эпатажем, заставила рынок зашевелиться. Если у прохожих на улице поспрашивать, кто главная рэп-исполнительница в России, большинство точно назовет ее.
На данный момент мы с командой заняты работой над новым материалом, постоянно креативим, ежедневно пробуем снимать новый визуал, стараемся сделать лучше и интереснее. Каждая новая работа подкреплена внутренней историей и тем, что происходит в моей жизни сейчас. Недавно у меня вышел трек под названием «Я буду собой». Он рассказывает о том, что в любой жизненной ситуации важно оставаться собой и прислушиваться к себе.
Грядущий релиз будет в стиле уличного фристайла. В нем слушатели смогут разглядеть новую меня, совсем не такую, как раньше. Мне и самой интересно наблюдать за собственным перевоплощением.
О жизни в Нью-Йорке и болезненном возвращении в Москву
Я все детство провела в Нью-Йорке, а в Москву вернулась только в 17 лет. Жизнь в Америке во многом сформировала мой музыкальный вкус. Мне нравится быть в двух мирах одновременно. Сейчас я люблю как нашу, так и западную музыку, одинаково хорошо понимаю и чувствую обе ниши. Рада, что у меня такой большой бэкграунд. В чем-то американский менталитет во мне завис надолго, но и «Кукушку» петь в караоке я тоже люблю.
Кстати, возвращение в Россию далось мне нелегко. Все по-новому, все сначала. Долго привыкала к новому окружению. Это был настоящий выход из зоны комфорта. Сейчас я уже осознаю, что это был очередной интересный этап, очередной сезон сериала под названием «Жизнь». За выходом из зоны комфорта всегда ждет что-то новое, непонятное, но очень интересное. Это рост и развитие.
Возможно, такая резкая смена обстановки, стран, школ, окружения сделала меня асоциальной. Мне становилось все сложнее привыкать к новым людям. Старые друзья остались в Штатах... Сейчас я в основном дружу с теми, с кем работаю. В лице коллег я нашла единомышленников, они и есть мой близкий круг. Есть подруги и друзья, которые живут за границей, но мы все равно поддерживаем связь, созваниваемся по FaceTime.
Сейчас я уже не представляю свою жизнь нигде, кроме Москвы. Очень люблю этот город. Здесь невероятно красиво, а возможностей сколько! Мне бы хотелось зарабатывать достаточно, чтобы много путешествовать по миру, но, получив новые эмоции, возвращаться домой.