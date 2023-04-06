«Кого-то моя растяжка возмущает, кого-то возбуждает». Анастасия Волочкова — о хейтерах, зарплате, России и уехавших из нее

Именно тот приезд в Москву был для меня очень знаковым. Тогда Виноградов, увидев меня, пришел за кулисы и предложил солировать в Мариинском театре. Представляете?! То есть мне еще до окончания училища предложили стать солисткой в одном из самых престижных театров страны. Обычно балерины после училища попадают в кордебалет, и только потом получают возможность исполнять сольные партии. Конечно, я приняла это предложение. Второго такого шанса у меня бы просто не было.

Мне сложно вспомнить свои первые впечатления и эмоции от города. Знаете, тогда для меня все было невзрачное, в серых красках. Я ничего не замечала, так как для меня главным было выступление на сцене.

О зарплате, переезде в Лондон и возвращении в Россию

Потом я приехала в Москву в 1998 году в статусе солистки Мариинского театра, пять лет уже там отслужив. Этот приезд в столицу также очень значим для меня. Именно тогда Владимир Васильев предложил мне стать примой-балериной Большого театра.