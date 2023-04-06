«Кого-то моя растяжка возмущает, кого-то возбуждает». Анастасия Волочкова — о хейтерах, зарплате, России и уехавших из нее
Анастасия Волочкова — звезда не только российского балета, но и соцсетей. Именно там, несмотря на постоянную критику, она продолжает доказывать людям, что достойна звания самой известной балерины страны. Анастасия уверена, что была бы востребована и на Западе, однако никуда уезжать не собирается. О причинах этого, а так же о своем творческом пути, проблемах и отношении к критике Волочкова рассказала в интервью «Мосленте». Ниже — ее монолог.
О первом приезде в Москву, Большом театре и предложении, которое изменило все
Я родилась в Ленинграде, но уже много лет живу в Москве. Вообще, мой самый первый приезд сюда был так давно — даже трудно вспомнить, в каком году это произошло. Я тогда была еще ученицей выпускного курса Академии русского балета. Мой педагог Наталья Дудинская поставила два спектакля. Один проходил в Мариинском театре, а другой — в Большом. Так случилось, что Олег Михайлович Виноградов, худрук Мариинского театра, не смог присутствовать в Мариинке в день спектакля, но на следующий день он приехал в Большой театр. В этот вечер я танцевала главную партию в балете Дудинской. К тому моменту я уже была лучшей ученицей в классе.
Именно тот приезд в Москву был для меня очень знаковым. Тогда Виноградов, увидев меня, пришел за кулисы и предложил солировать в Мариинском театре. Представляете?! То есть мне еще до окончания училища предложили стать солисткой в одном из самых престижных театров страны. Обычно балерины после училища попадают в кордебалет, и только потом получают возможность исполнять сольные партии. Конечно, я приняла это предложение. Второго такого шанса у меня бы просто не было.
Мне сложно вспомнить свои первые впечатления и эмоции от города. Знаете, тогда для меня все было невзрачное, в серых красках. Я ничего не замечала, так как для меня главным было выступление на сцене.
О зарплате, переезде в Лондон и возвращении в Россию
Потом я приехала в Москву в 1998 году в статусе солистки Мариинского театра, пять лет уже там отслужив. Этот приезд в столицу также очень значим для меня. Именно тогда Владимир Васильев предложил мне стать примой-балериной Большого театра.
Помню, что денег не было совсем. Мы приехали в Москву с мамой. Большой театр платил мне сто долларов, а наша маленькая съемная квартира стоила триста. Приходилось буквально выживать. Но, знаете, я ехала в Москву не для того, чтобы жить в каких-то шикарных условиях, а для того, чтобы работать, чтобы перенимать опыт у великих мастеров.
В 1999 году мне пришлось уехать в Лондон. Выжили меня, можно сказать, из Большого театра. Но выжили не на помойку. Мне был предложен контракт с Английским национальным балетом. В 2001 году я вернулась в любимую Москву — точнее, вернул меня Юрий Николаевич Григорович. Он специально ради меня приезжал в Лондон, чтобы убедить вернуться в Большой.
Об уехавших из России звездах балета
Я счастлива, потому что занимаюсь любимым делом. Я исполняю его профессионально, у меня есть любящие зрители, есть дети, которым я посвящаю свое время. В этом и есть мой патриотизм! Я же никогда и не собиралась уезжать из страны. Да, сейчас время сложное, многие в страхе покидают Россию.
Я уезжала в Лондон, так как меня вынудили. Давайте вспомним историю русского балета. Многие таланты, так же как и я, вынуждены были уезжать из России.
Уехали такие личности, как Анна Павлова, Наталья Макарова, Михаил Барышников, Рудольф Нуриев, Майя Плисецкая, которая вообще в завещании писала: «Развейте мой прах над Россией». Поймите, у многих обида на страну. На Родине их не признавали, поэтому им приходилось искать признания на Западе. Я тоже попала в эту обойму в свое время, и для меня это большая честь. Среди такой плеяды оказаться выброшенной за борт России — это честь.
О любимом театре, сольной программе и подмосковных зрителях
Мне посчастливилось представлять Россию практически на всех лучших сценах мира. Самым родным для меня все равно останется Мариинский театр. Там начинался мой путь.
Сейчас я занимаюсь независимым проектом, который с двухтысячного года не принадлежит ни одному театру. Это моя сольная концертная программа, которая на протяжении многих лет набирала обороты и постепенно превращалась в грандиозное шоу. Сейчас для меня не имеет никакого значения, выступаю я в Кремлевском дворце, в «Крокусе», в Доме музыки или в маленьком Дворце культуры. Для меня самое главное — это хорошее техническое оснащение.
Мне очень нравится приезжать с концертами в небольшие города. Я люблю Подмосковье. Там есть небольшие площадки, рассчитанные примерно на тысячу человек. Выступая там, я получаю огромное удовольствие. Я вижу в зале людей, которые меня любят, которые жаждут меня видеть. Для них мое появление на сцене — это настоящее событие. Я просто хочу сказать, что для меня достопримечательности любого города — это не памятники архитектуры, а люди, которые живут в этих городах.
О деньгах, на которые проводятся концерты
В меня часто кидают колкостями за то, что я якобы растрачиваю бюджеты регионов для проведения своих концертов. Это абсолютно не так!
Я все свои спектакли провожу на деньги, которые есть у меня в личном пользовании, либо на деньги, которые мне помогают добывать по крупице те люди, которым небезразлично искусство. Кто-то помогает мне транспортом, кто-то — едой для деток, кто-то помогает с декорациями. Я сама несу за все ответственность. Если что-то пойдет не по плану, я все равно буду нести ответственность и исправлять все собственными силами.
В этом ведь и есть моя верность России. Я прекрасно понимаю, что могу жить на Западе и буду там востребована. Но здесь, в России, находятся люди, которые меня знают и любят. Я для них хочу светить!
О растяжке и непрекращающемся хейте
Несмотря на ушаты грязи, регулярно сливающихся на мои плечи, несмотря на все то, что обо мне сказано, вымышлено и инсинуировано, я продолжаю радовать людей своим творчеством. Я хочу быть известной не громкостью своего имени, а делами и поступками. Говорю абсолютно честно: я счастливый человек. Я могу гордиться тем, что пятилетние дети, которые знают меня лично, любят меня за мою искренность. А детей невозможно обмануть!
Я никогда не ставила перед собой задачу быть лучше всех. Мне просто хотелось быть лучше себя самой. Напомню, что я пришла в балетное училище, не имея вообще никаких данных. Тогда у меня не было растяжки, которая сегодня кого-то будоражит, кого-то возмущает, а кого-то возбуждает. Гибкости тоже не было. Все это выработано непосильным трудом. На мой взгляд, я являюсь хорошим примером того, как можно добиться успеха, не имея нужных данных. Главное — не жалеть себя, не жалеть своих сил.