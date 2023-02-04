«Мне хватало сотни долларов, чтобы все было прекрасно». Бьянка о переменчивой популярности, социофобии и жизни в Москве

А вообще, популярность и ее уровень с каждым годом меняются. Когда-то ты более узнаваем, а когда-то менее. Это не столь важно. Для меня имеет значение то, что я оставила след в музыкальной индустрии. Это совершенно точно. Важно то, что есть люди, которые приходят на концерты, слушают мои песни из года в год. Уже даже их дети продолжают следить за моим творчеством. Для меня это очень ценно, так как я человек творческий и очень амбициозный. Когда мне 10-летний малыш говорит: «Я услышал твой трек и мне он очень понравился», — это важнее всего.

О социофобии и близких людях

А в 20 лет я была абсолютно счастлива, успешна и, представьте, мне хватало ста долларов в месяц, чтобы жить и быть уверенной в том, что у меня все прекрасно. Позже у меня появилась социофобия. Хотя, если честно, я даже не могу это так назвать. Думаю, это просто принятие или непринятие людей такими, какие они есть.