«Мне в спину кричали, что мое место — в Африке». Известная певица о бытовом расизме, даосах и идеальных слушателях
Крым, размеренный ритм жизни... и бытовой расизм — примерно так можно описать детство Сюзанны, одной из самых ярких нео-поп исполнительниц на российской сцене. Уже в 16 лет она стала участницей проекта «X-Фактор». Видео с выступлением девушки набрало миллионы просмотров. Сегодня ее знают как экс-участницу дуэта «Мальбэк и Сюзанна», провокационные клипы которого обсуждала вся страна. Как пережить оскорбления из-за внешности? Стоит ли обращать внимание на лайки и комментарии в соцсетях? Какие смыслы можно вложить в музыку? Кто будет ее слушать? И при чем здесь китайские даосы? Об этом и много другом Сюзанна рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.
О детстве и расизме
До 16 лет я жила в городе Керчь, в республике Крым. Мое детство было максимально свободным. Я гуляла, где хотела, была предоставлена сама себе. Керчь – маленький городок с низким уровнем культуры. Как и в любом похожем городе, там живут люди с суровыми нравами.
Фото: @85x42
Нас с сестрой частенько атаковали как сверстники, так и взрослые. Претензии в основном были ко внешности, так как мы были не похожи на остальных. Наш отец имеет эфиопские корни. Он темнокожий араб родом из Йемена, который приехал в Россию получать образование. В связи с этим моя кожа получила довольно смуглый оттенок. Мне кричали в спину: «Твоя мама дала негру». Я догоняла этих детей, била, злилась. Нас с сестрой обзывали туземцами и говорили, что нам место в Африке. Было очень странно.
О внешности и лайках
Сейчас моей внешности уделяют много внимания, так как я человек публичный. Порой говорят комплименты, а иногда и совсем не лестные слова. Я прекрасно осознаю, что я не сладкая коврижка и не могу нравиться всем людям.
С появлением соцсетей в нас выработался рефлекс на лайки, постоянную оценку других и себя. Начинается гонка, в которой невозможно победить. В какой-то момент я поняла, что все это нереально. Это какая-то синтетическая штука, по которой не стоит себя оценивать. Сейчас моя самооценка зависит только от меня и от того, насколько я хорошо использую свой ресурс.
О переезде в Москву и замедлении
Я переехала в Москву в 2015 году с большими амбициями и огромным желанием зарабатывать на своем творчестве. Прекрасно помню свои первые впечатления от столицы. Было очень непривычно, пугал быстрый темп жизни: люди бегут, эскалаторы двигаются… Я чувствовала себя туземцем после проживания в Крыму, где все иначе. Сейчас все берут курс на замедление, а я в этом самом замедлении прожила всю жизнь. Для того, чтобы влиться в ритм Москвы мне потребовалось, наверное, года два.
Фото: Варвара Орлова
Сейчас я тут себя чувствую максимально комфортно. Мне нравится коллаборировать с другими артистами, нравится иметь дело с молодыми творцами и художниками, а в Москву стекаются со всего СНГ самые достойные, интересные и свежие персонажи.
О несовпадении потенциала и не случившихся коллаборациях
Иногда я выпускаю совместные работы с другими музыкантами, но, честно признаться, не со всеми мне легко нащупать контакт. Однажды мы, например, пробовали работать с Loqiemean, но из этого ничего хорошего не вышло. В конечном итоге мы просто пожали друг другу руки, поблагодарили за уделенное время и больше не виделись. Понимаете, все же люди находятся на своей волне, есть разница энергий, потенциала, характеров. Loqiemean, например, очень напористый, но закрытый, а я больше открыта к взаимодействию.
У меня всегда быстрее происходит момент сближения. Не всегда вы можете совпасть по каким-то параметрам, это нормально.
Были и люди, с которыми работа пошла сразу и совпадение было стопроцентным. Это, например, Катя IOWA. Она пришла ко мне на студию вместе с мужем, который с порога начал играть на гитаре. Катя, еще даже не успев снять верхнюю одежду, начала что-то напевать. Было ощущение праздника, как будто к тебе в гости пришли лучшие друзья. Конечно, мы с ней тоже померились потенциалами, по-хорошему в творческом плане поконкурировали, но это пошло на пользу. Каждый отдал максимум своих красок и случился классный трек «Пожалуйста».
Фото: @katya_iowa
Недавно у нас с Хаски и Маслом черного тмина вышел трек «Ноктюрн». Ребята хотели сделать песню с простым припевом в стиле 2000-х. Получилась хорошая ностальгия по попсовой русской жвачке. Я всегда всем недовольна, если говорить о творчестве, но в этом случае все было органично.
О месте силы и возвращении в ресурс
Мое место силы – это музыкальная студия, тут я практически живу. Здесь пишутся все мои музыкальные произведения последние два года. Это определенно мое любимое место в Москве.
Фото: @siuzannavarnina
Если же говорить о том, где я набираюсь сил и вхожу в ресурс, то это танцевальные классы. Я всегда себя наполняю в хореографии, в обучении. Во мне есть какая-то тяга к познанию, которую я реализую на данный момент в изучении пластики тела.
О телесных практиках
Помимо танцев я практикую еще и гвоздестояние. Прежде всего это концентрация на ощущениях в теле, потому что я очень часто нахожусь в каком-то отлете, живу в голове, вообще я человек мыслительных процессов. Часто меня мои мысли уволакивают куда-то далеко и глубоко. В такие моменты я нахожусь не в себе, а в мечтаниях и фантазиях.
Во время стояния на гвоздях в твоей голове все ломается. В какой-то момент ты начинаешь испытывать нестерпимые страдания в области ступней, как будто стоишь на раскаленной сковородке. Через три-пять минут тело начинает понемногу расслабляться, все зажимы уходят, развязываются все телесные узлы. Важно работать с психикой именно через тело.
Фото: Максим Баглаев
Периодически мне хочется почувствовать себя чистой до скрипа во всем теле и даже душевно, так что я отправляюсь в баню. Меня это очень заземляет. Когда я после распарки прыгаю в ледяную воду, я чувствую, как все негативное и «грязное» из меня будто выпаривается.
О своем слушателе и отсылках в музыке
Мои слушатели – это люди, которые любят подумать. Я сейчас начинаю понимать, что мои интересны могут разделять не все, не всех воодушевят отсылки к книгам, религиозным текстам. Например, некоторые время назад меня очень вдохновил труд под названием «Дао дэ Цзин», это даосизм. Я даже написала целый альбом «MEGALITH» под впечатлением от прочитанного. Это не всем близко, так как довольно непросто обработать в голове. Люди в большинстве своем стремятся расслабиться, послушать что- то вкусное, а не напрягать извилины, чтобы разгадать, что же я все-таки имела в виду.
Фото: Александра Савина
О вдохновении и переработке идей
Процесс создания музыки – это волшебство. Сначала мне несколько дней очень хорошо в эмоциональном плане, я чувствую себя слегка беременной. Ты находишься в странном предвкушении и только задней мыслью осознаешь, что это какие-то вдохновения и скоро они начнут выходить. Лучше бы это переработать, потому что в противном случае можно просто, как говорили в моем детстве, перевыкупить, передумать. Я прихожу на студию и пою какие-то мелодии на птичьем языке. Какие-то из них откровенно плохие, какие-то попадают в восприятие и цепляют внутренние струны.
О возрождении рок-музыки
Недавно у меня вышел альбом «Альтернатива» в двух частях. Мне захотелось, чтобы детское воспоминание о поп-рок-музыке в альтернативных звучаниях все-таки было воссоздано.
Было бы здорово, если бы эти направления чаще проявлялись в творчестве молодых исполнителей. Это ведь часть огромной культуры.
Я обожаю группу «Сплин», мне очень нравилась в свое время Чичерина, нравилась Земфира, «Мумий Тролль», «Би-2». В детстве мне просто сносило крышу от того, как это звучит. Захотелось взять этот культурный пласт и его выдать в 2022 году, но со своим видением.
Фото: @mur.creates
О преодолении ограничений и новом формате выступлений
В ближайшее время мне хочется удивиться от самой себя. Научиться тому, чего я раньше не умела, попробовать что-то новое. Мечтаю о том, чтобы сделать маленький театр, в котором буду я, танцоры, классные декорации. Он должен быть пластичным, такой капсулой, которую можно повсюду возить с собой. Моя цель – порвать шаблоны того, каким должен быть артист, особенно женского пола. Известным женщинам нередко выпадает грустная участь соответствовать определенным стандартам красоты и поведения просто потому, что от этого напрямую зависит твой коммерческий успех.
Фото: Дарья Крючкова
Мне нравится свои же ограничения и комплексы преодолевать. Именно поэтому, кстати, я пошла на танцы и конкретно сейчас много вниманию уделяю подвижности таза. У меня там большой зажим, который я активно прорабатываю, так как таз — это принятие своей сексуальности, уверенность в себе. Для меня это очень важно.
Мне нравится показывать людям, что у них тоже есть возможность поднять руки выше головы, крикнуть, пойти заниматься тем, что тебе якобы «не идет». Если ты занимаешься чем-то, что слишком смело для большинства, то можно словить в свой адрес много критики. Если ты выходишь за стереотип, то ты чувствуешь много сопротивления как внутри себя, так и от окружающей среды. Я про то, что можно расширяться. Кстати, 2 декабря в клубе «Агломерат» состоится пластический перформанс, который как раз об этом. Суть этого мероприятия в высвобождении эмоций. Это абсолютно новая форма работы для меня.