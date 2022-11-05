«Мне в спину кричали, что мое место — в Африке». Известная певица о бытовом расизме, даосах и идеальных слушателях

Нас с сестрой частенько атаковали как сверстники, так и взрослые. Претензии в основном были ко внешности, так как мы были не похожи на остальных. Наш отец имеет эфиопские корни. Он темнокожий араб родом из Йемена, который приехал в Россию получать образование. В связи с этим моя кожа получила довольно смуглый оттенок. Мне кричали в спину: «Твоя мама дала негру». Я догоняла этих детей, била, злилась. Нас с сестрой обзывали туземцами и говорили, что нам место в Африке. Было очень странно.

О внешности и лайках

Сейчас моей внешности уделяют много внимания, так как я человек публичный. Порой говорят комплименты, а иногда и совсем не лестные слова. Я прекрасно осознаю, что я не сладкая коврижка и не могу нравиться всем людям.