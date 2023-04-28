«Мы с мамой слишком разные». Почему Лидия Чистякова не любит гламур и просит не сравнивать ее с певицей ГлюкoZой
Дочка ГлюкoZы, 15-летняя Лидия Чистякова (известная как певица ray!), озвучила роль Принцессы Синеглазки в вышедшем вчера, 27 апреля, в российский прокат анимационном фильме «Яга и книга заклинаний». Она же записала к этому мультфильму и заглавную песню... Незадолго до своего 16-летия, которое девушка отмечает 8 мая, она поговорила с «Мослентой» о том, почему ее не стоит сравнивать со знаменитой мамой, о своих музыкальных вкусах, понимании любви, а также о своем отношении к деньгами, гламуру и экстриму. Далее — ее монолог.
О мультфильмах и работе
Я очень люблю мультфильмы! В детстве смотрела все подряд: от чудесных советских мультфильмов до «Времени приключений». Любовь к анимации привил папа. Я помню, как мы вместе смотрели разные мультики, когда в работе был наш первый мультфильм — «Савва. Сердце воина».
Уже тогда я поняла, что любой анимационный проект — это огромная и кропотливая работа по созданию отдельного мира. И «Яга и книга заклинаний» не исключение. Моя героиня в нем — часть такого мира. Она храбрая и очень целеустремленная, готовая на все ради близких, но при этом очень нежная и элегантная.
Песня к мультику, которую я записала, для меня очень ценный опыт, ведь времени на создание саундтрека было потрачено не меньше, чем на сам мультфильм.
О бунте и маме
Моя мама говорит, что во времена своей молодости делала куда более аморальные вещи, чем я сейчас. Но и меня некоторые называют бунтарем. Согласна ли я с этим? Думаю, в какой-то момент жизни так и было, но сейчас я максимально далека от всего этого и просто спокойненько живу, работаю, встречаю новых людей и плыву по течению.
А мама… Нас с ней сравнивают постоянно, с этим я уже смирилась, но все же мы очень разные, отличаемся восприятием мира, характерами, даже стилем музыки. По моему мнению, мы слишком разные, чтобы нас сравнивать.
О любви и отношениях
Любовь — невероятно сильная положительная эмоция. А отношения — уже немного другая история: они без боли могут существовать только у людей, которые работают над отношениями вместе, в команде, обсуждают все и разбирают косяки.
Отношения с близкими родственниками — это все же немного другое. Вот, скажем, мои бабушка и дедушка… Я общаюсь с ними регулярно и без особых проблем. Правда, куда чаще — так получается! — вижусь с бабушкой и дедушкой по маминой линии.
О Москве и любимых местах
Я бы не сказала, что я — коренная москвичка: папа у меня родился и вырос в Питере, сама я родилась в Испании. Но то, что я безумно влюблена в Москву, отрицать невозможно. Я обожаю этот город и трудно переношу долгосрочные отъезды.
Я выросла за городом, дальше Красногорска, ближе к Истре, но мой любимый район — Ленинградка. Я когда-то проводила там много времени с друзьями, и сам район спокойный и очень удобно расположен
Любимых мест у меня в Москве немало, но так как я, можно сказать, интроверт, поделиться ими, к сожалению, не смогу: мои места тихие, спокойные, и мне бы не хотелось видеть там кого-то лишнего.
О кино и музыке
В кино я хожу редко, предпочитаю смотреть фильмы дома. Но кинематограф люблю.
Мыслей стать актрисой у меня нет. Точнее, я бы, конечно, попробовала, но если в будущем меня что-то и свяжет с кинематографом, очень надеюсь, что это будут мои треки.
Я занимаюсь музыкой постоянно. В день, когда у меня репетиция, пою около 2-3 часов. А если нет, то просто пою для себя в машине.
Я слушаю очень разную музыку: от Grimes до «Дайте танк (!)». А из всех артистов мира мне бы больше всего хотелось выступить с Hozier, которого я считаю невероятно талантливым.
О гламуре и деньгах
Не люблю гламур от слова совсем. Одежду покупаю в секондах или на всяких интересных полуартовых рынках. Вечернее платье у меня есть, но вряд ли я скоро его надену.
При этом я понимаю, что деньги — это очень важно. Без них многое невозможно. Однако они далеко не самое важное, потому что свободу дают не деньги, а внутреннее состояние.
О времени и экстриме
Меня не тянет ни в прошлое, ни в будущее. Мне нравится, кто я сейчас, где я сейчас и кто со мной, так что я предпочитаю наслаждаться моментом.
Экстрим? Это чудесная вещь, но экстремальным спортом я не занимаюсь, предпочитая эмоциональный экстрим по типу хоррор квестов
А еще мне нравится участвовать в музыкальных шоу. Правда, с оговоркой: они интересны для меня в случае, если в них нет соперничества. Я считаю, что творчество оценивать не очень правильно, им нужно просто делиться, а на всех музыкальных конкурсах людям стоит быть добрее.