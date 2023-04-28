«Мы с мамой слишком разные». Почему Лидия Чистякова не любит гламур и просит не сравнивать ее с певицей ГлюкoZой

О мультфильмах и работе

Я очень люблю мультфильмы! В детстве смотрела все подряд: от чудесных советских мультфильмов до «Времени приключений». Любовь к анимации привил папа. Я помню, как мы вместе смотрели разные мультики, когда в работе был наш первый мультфильм — «Савва. Сердце воина».

Уже тогда я поняла, что любой анимационный проект — это огромная и кропотливая работа по созданию отдельного мира. И «Яга и книга заклинаний» не исключение. Моя героиня в нем — часть такого мира. Она храбрая и очень целеустремленная, готовая на все ради близких, но при этом очень нежная и элегантная.