«Огонек от петарды залетел мне прямо в рот!» Как праздновали Новый год российские звезды

Мама достает праздничную клеенчатую скатерть, на которой были какие-то нелепые узоры. На праздничном столе стоят ее фирменная курица, приготовленная в духовке, оливье, другие салаты и торт «Наполеон». В обязательную программу вечера входил просмотр новогоднего «Огонька» по телевизору.

Новый год в Сибири — это всегда определенные ритуалы. Я помню, что папа каждый год приносил настоящую елку с мороза. Чаще всего ароматную пихту, которую мы сначала ставили в пятилитровую банку из-под маринованных огурцов. Потом мы эту банку водружали внутрь перевернутой табуретки, обвязывали бечевкой, чтобы все держалось, обкладывали со всех сторон ватой. Наряжали елку игрушками, некоторые из них до сих пор живы, хранятся у меня. Потом включали гирлянду и ставили под елку подарки. До сих пор вспоминаю это с большой теплотой.

Запили манты шампанским и завалились спать

Ляйсан Утяшева, гимнастка и телеведущая: