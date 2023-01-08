«Огонек от петарды залетел мне прямо в рот!» Как праздновали Новый год российские звезды
Новый год — самый волшебный, добрый и атмосферный праздник, который ждут и любят абсолютно все. И у каждого из нас есть в запасе смешная, странная или трогательная история, произошедшая в ночь на 1 января. Немало таких воспоминаний и у российских звезд. Певец Митя Фомин, гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, стилист Владислав Лисовец, рокер Найк Борзов и другие известные артисты поделились с «Мослентой» рассказами о самых запоминающихся ситуациях, в которых они оказались в новогоднюю ночь.
Елку ставили в банку, а потом — в табуретку
Митя Фомин, певец:
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Из детства мне четко запомнился новый 1985 год, тогда встречали год Быка. Мне 11 лет, мы живем в Новосибирске, в небольшой двухкомнатной квартире на улице Народная. Рядом мама, папа, сестра Света. Мы с ней вырезаем большого картонного быка из коробки от болгарской обуви, разрисовываем его гуашью и ставим под елку.
Мама достает праздничную клеенчатую скатерть, на которой были какие-то нелепые узоры. На праздничном столе стоят ее фирменная курица, приготовленная в духовке, оливье, другие салаты и торт «Наполеон». В обязательную программу вечера входил просмотр новогоднего «Огонька» по телевизору.
Новый год в Сибири — это всегда определенные ритуалы. Я помню, что папа каждый год приносил настоящую елку с мороза. Чаще всего ароматную пихту, которую мы сначала ставили в пятилитровую банку из-под маринованных огурцов. Потом мы эту банку водружали внутрь перевернутой табуретки, обвязывали бечевкой, чтобы все держалось, обкладывали со всех сторон ватой. Наряжали елку игрушками, некоторые из них до сих пор живы, хранятся у меня. Потом включали гирлянду и ставили под елку подарки. До сих пор вспоминаю это с большой теплотой.
Запили манты шампанским и завалились спать
Ляйсан Утяшева, гимнастка и телеведущая:
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Мой самый запоминающийся праздник — это последний новый год с моей мамой, когда она еще была жива. Наступал 2012 год. Как-то так случилось, что мы с ней вдвоем купили билеты и уехали. Приготовили наши фирменные манты, смачно запили их шампанским и… Очень классно прям после курантов завалились спать. Нам было так хорошо!
Первого января мы с мамой проснулись в пять утра и поехали гулять на Красную площадь. Это было так трогательно, наивно и по-доброму. Мы друг друга все время подбадривали и успокаивали, потому что она ждала звонка от одного мужчины, и я тоже.
Мой молодой человек, будущий муж, приглашал меня вместе отмечать новый год с его компанией, но я сразу сказала, что буду в этот день с матерью. Пойти с ними означало оставить маму одну. Нет! Я сразу обозначила, что так со мной не прокатит.
Разбудили салюты за окном
Юлия Савичева, певица:
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Самый яркий Новый год для меня — это тот, во время которого я была беременна Аней. Он запомнился мне навсегда, потому что в таком состоянии, в ожидании ребенка я была впервые.
Я спала, куранты уже пробили. Люди вышли на улицу, чтобы запустить салюты. Сквозь сон я услышала эту суматоху и проснулась. Я подошла к окну, посмотрела, как красиво было вокруг, поздравила домочадцев с наступлением Нового года и легла обратно спать.
Опасные огоньки
Владислав Лисовец, стилист:
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Мне вспомнился забавный случай, произошедший лет пять назад. Мы отмечали с друзьями Новый год и решили ночью выйти на веранду, чтобы поджечь бенгальские огни, взорвать хлопушки и запустить петарды.
Все было очень весело, задорно, все кричали «Ура-а-а!» В том числе кричал и я. Как раз в этот момент огонек от петарды залетел мне прямо в рот! Слава богу, я не сильно обжегся, и все быстро потухло. С того момента я больше не принимаю участия в поджигании петард.
День, когда происходит волшебство
Бьянка, певица:
Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com
Как можно вычислить, какой Новый год самый лучший? Это невозможно! Я всегда радуюсь, когда встречаю Новый год на сцене или с друзьями.
Был даже один раз, когда я встречала его одна. При этом в каждом случае были разные эмоции, и все равно это было прекрасно, потому как этот праздник — тот самый день, когда происходит волшебство. Я в это искренне верю, и все, что бы вы ни загадали, обязательно сбудется. Вот именно с таким настроением я хожу 31 декабря, улыбаюсь и чувствую, что это очень важное событие. Каждый Новый год — особенный!
Дед Мороз в телевизоре
Найк Борзов, рок-музыкант:
Фото: Михаил Патлис / РИА Новости
Как и любой ребенок, я очень любил Новый год и считал его самым волшебным праздником.
Помню, как отец доставал телевизор, у которого не было экрана и электроники внутри. Просто такой большой ящик. И вот внутри этого ящика мы с ним и с мамой делали инсталляцию: Дед Мороз, животные, какие-то лампочки, вата, которая имитировала снег. Сверху в этом ящике было специальное отверстие, куда вставлялась елка, которая тоже украшалась. И вся эта волшебная композиция стояла у нас на отдельном столе.
Вечером, когда готовили салаты и накрывали стол, я очень крепился и ждал Деда Мороза, но часов в 10 или 11 вырубался и просыпался уже 1 января, пропустив все веселье. Но это мне нравилось еще больше, потому что, когда я просыпался, на улице было ни души, дома все отдыхали, а стол был накрыт. И вот я садился за стол, один во всем мире, и сидел, уплетая новогодние салаты. Ощущения непередаваемые!
День больше рабочий, чем праздничный
Любовь Успенская, певица:
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Самый запоминающийся Новый год у меня был, наверное, во время карантина. Я тогда отмечала его в своем поселке. Сначала я отпраздновала со своими родными и близкими дома, а потом перешла дорогу и в соседнем доме даже успела поработать.
Знаете, у меня с какими-то забавными новогодними историями туго, так как для меня это день больше рабочий, чем праздничный.
Такая уж профессия! Зато в этом году я планирую отдохнуть по полной. Поеду в Сочи со своими самыми близкими людьми и встречу 2023 год там.