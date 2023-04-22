«Пришлось уйти, но я не переживала…» Елена Цыплакова о нескучающих пенсионерках, своем новом фильме и жесткой Москве

О Москве

Я родилась и выросла в Петербурге, в Москву проехала, чтобы поступать в ГИТИС. Но привыкла к ней быстро. Здесь у меня началась очень активная жизнь: съемки, учеба, друзья. И другой ритм жизни...

Петербург — куда более спокойный город и для меня менее проблематичный хотя бы в силу того, что здесь я училась в школе, а в Москве — уже в вузе. Здесь жизнь была другая. Столица мне показалась более жестким городом. Я скучала по родному Ленинграду, по его архитектуре, дворцам, паркам и, разумеется, родным, друзьям. Каждые выходные старалась приезжать домой и просто гуляла по городу. Наслаждалась тем, что в центре нет двух одинаковых домов…