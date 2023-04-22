«Пришлось уйти, но я не переживала…» Елена Цыплакова о нескучающих пенсионерках, своем новом фильме и жесткой Москве
В актрису Елену Цыплакову россияне влюбились в 1978-м, увидев ее трогательный поцелуй с не менее юным Михаилом Боярским в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». С тех пор она сыграла во множестве фильмов и уже как режиссер сняла собственные картины. Несколько дней назад на канале «Россия» начался показ премьеры многосерийной драмы Елены Цыплаковой «Дорога к счастью». О ней, о любви, отличиях Москвы и Петербурга и о многом другом Елена рассказала «Мосленте». Ниже — ее монолог.
О Москве
Я родилась и выросла в Петербурге, в Москву проехала, чтобы поступать в ГИТИС. Но привыкла к ней быстро. Здесь у меня началась очень активная жизнь: съемки, учеба, друзья. И другой ритм жизни...
Петербург — куда более спокойный город и для меня менее проблематичный хотя бы в силу того, что здесь я училась в школе, а в Москве — уже в вузе. Здесь жизнь была другая. Столица мне показалась более жестким городом. Я скучала по родному Ленинграду, по его архитектуре, дворцам, паркам и, разумеется, родным, друзьям. Каждые выходные старалась приезжать домой и просто гуляла по городу. Наслаждалась тем, что в центре нет двух одинаковых домов…
Я жила во многих московских районах, когда училась, потому что снимала разные комнаты и квартиры. Сейчас живу в Выхино, где мне очень нравится. Рядом много парков, зеленых зон. За нашим домом замечательный бульвар, где мы с мужем и собакой гуляем. И все очень и очень хорошо. Но я по-прежнему люблю Петербург, и часто там бываю. У меня там живут и родные люди, и друзья.
О себе
Сниматься в кино я начала просто из интереса. Динара Асанова вместе со своим мужем — художником-графиком — приехали к нам домой (мой папа — тоже художник) и увидели меня.
Асанова запускалась с первой картиной «Не болит голова у дятла». Предложила мне сниматься
Но уже давно я, скорее, режиссер. Было ли это осознанным выбором? Я все делаю осознанно. И актрисой стала осознанно, и режиссером — осознанно.
За съемки в фильме «Школьный вальс» меня исключили из ГИТИСа. В театральных вузах не любили, когда студенты снимались в кино, запрещали это делать, и мне пришлось уйти. Но я не переживала. Перевелась во ВГИК, на актерско-режиссерский курс в мастерскую Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой. Это было несложно, ведь Лев Кулиджанов, когда утвердил меня на роль Мэри в фильме «Карл Маркс. Молодые годы», сказал мне: «возьмем к себе, если в ГИТИСе возникнут проблемы».
О счастье
В моей «Дороге к счастью» рассказывается история нескольких семей. В картине происходит переплетение судеб... Главная линия — поиск счастья, любви. У каждого человека — свое представление о счастье, поэтому оно отличается всегда и у всех. Одинаковых людей и судеб нет. У всех разный жизненный опыт, образование, разные таланты. Профессия человека влияет на его характер и в итоге на представление о счастье. И место, где он родился и живет, влияет. Так что, думаю, следить за судьбами персонажей зрителю будет интересно.
О времени
Я в кино работаю 50 лет — этот год у меня юбилейный — и застала времена, когда норма съемок была — четыре минуты материала в день. А сейчас 15 минут и больше.
Поэтому сегодня съемочный процесс гораздо более напряженный. Большая загруженность и актеров, и всей группы. Что, кстати, не всегда плохо отражается на результате. Все зависит от собранности и готовности всей команды.
Об актерах
В выборе актеров очень много аспектов. Мне интересно работать с личностями. Мне всегда интересно, чтобы актер не просто текст играл, а… в общем, мне нужен человек, который мыслит на экране, доносит эту мысль, и у которого есть своя внутренняя жизнь.
Что же до детей-актеров… В моем фильме «На тебя уповаю» их было много, поэтому могу вот что сказать: с ними интересно
Дети не фальшивят, и в этом большая ценность. Сложность только в одном: дети сразу не могли играть большие сцены, поэтому нам приходилось снимать коротенькими кусочками. Я ставила задачу, и они делали.
О важном
Мой недавний фильм «Я на тебя уповаю» в российский прокат не взяли. Сказали: «Зачем нам такое грустное кино?» Зато эта картина попала на фестиваль в Великобритании и была названа «явлением в российском кино». В Швейцарии она получила спецприз жюри. С этим фильмом меня пригласили в США. Потом я получила главную награду на фестивале в Магнитогорске, где фильм единственный раз показали нашим зрителям...
С момента выхода «Я на тебя уповаю» и до его российской премьеры прошло четыре года. Жаль. Признаюсь, я очень люблю эту картину. На мой взгляд, она важная и актуальная. Зрители по сей день пишут о том, как она повлияла на их взаимоотношения с детьми. Запомнился отзыв: «После этого фильма я перестала кричать на детей».
О кино
Я продолжаю и сама сниматься в кино. Сейчас вот работаю в одном проекте вместе с Ириной Розановой. Мы играем нескучающих пенсионерок. Я — уволенного директора школы, она — сотрудника администрации, которого тоже попросили уйти. И мы, дамы активные, расследуем всякие дела. Восемь серий уже сняли. В начале лета еще будут снимать. Небольшие роли играю и в своих фильмах.