«Рисовал политические карикатуры и жег под революционные песни». Юрий Энтин — о Василии Ливанове, Москве и своих женах

Однажды я летел в самолете с диктором Игорем Кирилловым, и он рассказал, что его отец, военный, жил в том доме. Как ни странно, Игорь Кириллов руководил гаражным кооперативом в нашем доме…

Недавно наш дом восстановили, приведя в тот вид, в котором он был задуман. Сделали потрясающий ремонт. Правда, без потерь не обошлось. Раньше, когда я въехал в дом, в холле висела огромная люстра — как в Большом театре, и был старинный камин. Люстру украли в 90-е годы. На потолке были картины, которые тоже исчезли. Не стало и консьержа. Говорят, что старые жители дома — коммунисты — выступают против консьержа или консьержки.

О пенсии и обновлении

Я — за осовременивание города. Москва к концу 80-х уже напоминала полуразрушенный Вавилон. Так что я поддерживаю преобразования Сергея Собянина. Наша столица при нем, конечно, стала другой, и в ней все меньше и меньше той старины, у которой есть свои почитатели, но при этом она не только соответствует любой из столиц мира, но местами и более выигрышна.

Не могу не сказать, кстати, и о том, что благодарен Сергею Собянину за высокие пенсии, которые он установил для москвичей…