«С итальянцем я, наконец, почувствовала себя женщиной». Звезда «Реальных пацанов» — о любви «много за 30», Москве и юморе

Об опыте, который ни на что не променяешь

До переезда в Москву и успехов на телевидении я работала и проводницей, и продавщицей на рынке, и прачкой, и сортировщицей на овощной базе. Но я всегда мечтала быть на сцене.

Да, актрисой я стала не сразу, времена и обстоятельства были другие, приходилось зарабатывать деньги, браться за самую разную работу. Но я ни на что не променяю этот жизненный опыт, он закалил мой характер, научил меня радоваться простым вещам, с юмором смотреть на разные жизненные обстоятельства.

Многие мои героини списаны с бывших коллег, с тех людей, которые встречались на моем пути. Встретилась бы я с ними, если бы поступила в театральный институт в Москве с первого раза? Вряд ли.