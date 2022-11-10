«Считаю ли я себя эгоистом? Конечно!» Звезда «Универа» о юморе, звездной болезни, хейте и скандалах на съемках

О Москве, КВН и съемных квартирах

Я родился и вырос в Челябинске, а в Москву переехал в 2007 году. У меня тогда был такой интересный период в жизни — нужно было рисковать.

Уже с 2000-го года я играл в московском КВН. Нам с командой часто приходилось приезжать в столицу и в один момент я понял, что такое московская жизнь. Понял, что абсолютно точно хочу быть здесь, расти именно здесь.

В Челябинске у меня была своя музыкальная группа, которая сильно удерживала меня от переезда. Однажды я предложил ребятам поехать со мной, но никто не согласился. У них были насиженные места в ресторане за 500 рублей в день. Видимо они слишком испугались выхода из зоны комфорта. Я же принял решение рискнуть. Как сейчас помню, я пришел к своей первой жене и говорю: «Я в Москву». Супруга спрашивает: «Как?! Когда?!». А я отвечаю: «Прямо завтра».