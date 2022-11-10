«Считаю ли я себя эгоистом? Конечно!» Звезда «Универа» о юморе, звездной болезни, хейте и скандалах на съемках
Популярный актер ситкомов, участник проекта «Звезды в Африке» и бывший КВНщик Стас Ярушин известен широкой публике благодаря роли хамоватого мажора Антона Мартынова в сериале «Универ». В социальных сетях постоянно обсуждаются его неоднозначные поступки во время съемок разных проектов, но сам он уверен: хейт в его сторону никакого смысла не имеет. В беседе с «Мослентой» Стас признался: он просто умеет играть в комедиях, но сам даже не смотрит юмористические передачи, к тому же его экранные образы сильно отличаются от него в реальной жизни. Ниже — его монолог.
О Москве, КВН и съемных квартирах
Я родился и вырос в Челябинске, а в Москву переехал в 2007 году. У меня тогда был такой интересный период в жизни — нужно было рисковать.
Уже с 2000-го года я играл в московском КВН. Нам с командой часто приходилось приезжать в столицу и в один момент я понял, что такое московская жизнь. Понял, что абсолютно точно хочу быть здесь, расти именно здесь.
В Челябинске у меня была своя музыкальная группа, которая сильно удерживала меня от переезда. Однажды я предложил ребятам поехать со мной, но никто не согласился. У них были насиженные места в ресторане за 500 рублей в день. Видимо они слишком испугались выхода из зоны комфорта. Я же принял решение рискнуть. Как сейчас помню, я пришел к своей первой жене и говорю: «Я в Москву». Супруга спрашивает: «Как?! Когда?!». А я отвечаю: «Прямо завтра».
Слева направо: Александр Масляков-младший, президент России Владимир Путин и капитан челябинской команды "Луна" Стас Ярушин на открытии игры Высшей лиги сезона-2004 Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН)
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Мой совет всем, кто думает сегодня о переезде в Москву, — дерзайте. Да и в целом, если вам нужно принять какое-то решение, лучше долго не думать, а действовать. Резко, быстро, на адреналине.
Столица встретила меня съемной квартирой с кучей проблем, утомительным поиском работы и проблемами с деньгами. Тогда жизнь научила меня тому, что тебя быстро могут забыть. Еще вчера я был популярным квнщиком, а сегодня меня уже нет на телеэкранах. Было довольно сложно, но рядом оказались надежные друзья, которые не оставили в беде.
О звездной болезни
20-летний Стас получил быструю популярность и заработал звездную болезнь. Ну, представьте, после первого же эфира КВН с тобой на улице начинают фотографироваться прохожие. Конечно, мне снесло башню. Я не понимал, что происходит. Куча концертов, корпоративы, деньги, тусовки. Было время, когда у почти каждую ночь угощал весь ночной клуб алкоголем.
После КВН началась моя история в кино. Со временем появилась голова на плечах. Я сделал выводы, понял, что дальше так продолжаться не может, и переключился полностью на работу. Ко мне вдруг пришло осознание, что я не смогу быть вечно популярным Антоном Мартыновым. Нужны какие-то новые достижения, а для этого придется приложить усилия.
О роли Антона Мартынова и эгоизме
После роли Антона Мартынова в сериале «Универ» меня стали ассоциировать с каким-то наглецом, хамом и эгоистом. На самом деле у меня реального мало общего с этим персонажем.
Стас Ярушин (слева) в роли Антона Мартынова
Кадр: Сериал «Универ. Новая общага»
Мартынов очень тупой, невоспитанный, наивный человек, который сильно зависим от денег. Он часто переобувается, хитрит и подставляет людей. Я, наверное, тоже в какой-то степени зависим от денег, но не больше, чем остальные люди. Деньги просто помогают чувствовать себя свободнее. Считаю ли я себя эгоистом? Конечно, что-то есть во мне такое. Опять же, как и во всех людях.
О старой школе юмора, Петросяне и стэндапе
Я не считаю себя человеком юмора, хоть и играл много лет в КВН, и снимался в ситкомах. Я – человек хорошего настроения и просто знаю, как правильно играть в комедиях. Я даже никогда сам шутки не писал.
Сложно сказать, на каком сейчас уровне юмор в России. Все меняется, подача трансформируется. Многие говорят, что КВН уже не тот. Он тот, просто помимо КВН появилось еще множество других юмористических программ, пошел другой вектор юмора.
Когда мы играли в КВН, не было интернета, все было в рамках телевидения, была цензура. И еще была альтернатива нам – Евгений Петросян. Конечно, при таком раскладе КВН был в топе. Потом появились интернет, социальные сети, камеди-клаб и стендап. Вот этот смелый юмор съел КВН. Я-по-прежнему люблю старую школу юмора и периодически пересматриваю некоторые выпуски. Да, не всегда бывает смешно, но в этом виновато наше время, в хорошем смысле этого слова. А вот современные юмористические передачи я вообще не смотрю. Мне веселья и так в жизни хватает.
Об поющих актерах и певцах, снимающихся в кино
Я всегда жил по принципу «не сотвори себе кумира», но все-таки есть человек, который является для меня не то, чтобы примером для подражания, а скорее мотивацией. Это Джастин Тимберлейк. Он классный музыкант и потрясающий актер. Очень жаль, у нас в стране иной раз не воспринимают такой формат работы. Часто вижу подобные комментарии: «Ты же актер! Какого черта ты начал песни записывать?», — или: «Ты же певец! Зачем в кино лезешь?» Это неправильно. Творческий человек очень силен.
Выступление Джастина Тимберлейка во Франклине, штат Теннеси, США в 2017 году
Фото: Amy Harris/Invision/AP
Мало кто знает, но тот же Даня Козловский очень круто поет. Я даже хочу его пригласить в свой YouTube-проект «МузLoft». Ну, почему актерам запрещают петь? Наоборот же приятнее видеть на сцене артиста, который может и спеть, и сыграть, и показать эмоцию. А есть топорные музыканты, которые выходят, поют с каменным лицом и на этом все. Да, поешь ты хорошо, а что дальше?
О гостях в шоу «МузLoft» и автотюне
Я очень тщательно отбираю гостей для моего шоу «МузLoft». Там мы беседуем с людьми, которые разбираются в музыке, поем, шутим и просто хорошо проводим время. Для меня важно, чтобы человек был профессионалом своего дела, а не просто красивой картинкой. Мы на съемках поем вживую, не используем автотюн от слова совсем, никто потом не будет тебе вытягивать нотки. Мы даже звоним некоторым артистам, которых хотели бы видеть в шоу, а они отказываются, когда узнают, что не будет коррекции голоса.
Есть люди, которые сами изъявляли желание попасть в шоу, но на данный момент я им отказал. Всему свое время. Есть парочка людей, которые никогда и не под каким предлогом не попадут в «МузLoft». Называть их имена не хочу, но это связано с их непорядочностью.
Стас Ярушин (справа) и Кирилл Туриченко (слева) на съемках проекта «МузLoft»
Фото: Из личного архива Станислава Ярушина
О «Звездах в Африке», хитрости и хейте
Сейчас в сети вижу много обсуждений моего участия в «Звездах в Африке». Это шоу, от которого я очень кайфанул в первом сезоне. Где-то на пятой серии я уже включился, понял, что надо хитрить, придумывать какие-то ходы. Многие зрители этого не поняли, из-за чего я получил большую дозу хейта. Поймите, я в жизни человек порядочный. Без косяков не обходится, это нормально. Но я все свои ошибки осознаю. При камерах то мне чего стесняться? Это игра! Вы же хотите победить, когда играете в мафию? Вы же тоже начинаете хитрить? Также и там. Если люди начнут относиться к этому шоу как к веселой игре, они по-другому будут воспринимать мое поведение.
Третий сезон шоу «Звезды в Африке» не очень подходил мне по формату. Я рад, что стал законодателем моды на разные «замутки» внутри команд. Рад, что там был классный коллектив. Но я, наверное, не командный игрок.
В жизни я себе ничего подобного не позволяю. Это уже как-то совсем по-скотски получается. Мне даже некоторые говорят, что я в жизни скучный. Однажды пришли из одной газеты, задали два вопроса и говорят: «О чем хоть с вами разговаривать? Вы вообще не скандальный».
Стас Ярушин с семьей
Фото: Из личного архива Станислава Ярушина
О мечтах и самореализации
В какой-то момент жизни я мечтал стоять у синей линии на льду и слушать гимн России. Хоккеиста из меня не получилось, и я стал мечтать реализоваться в творчестве. Эта мечта у меня сбылась.
Сегодня я уже не мечтаю, а ставлю цели. Есть в моей голове определенные желания, и они такие разные. Недавно думал уехать куда-нибудь подальше на две недели и сидеть писать музыку. Потом подумал, что хочу съездить в Тибет и научиться медитировать. Через минуту уже думаю о том, чтобы добиться каких-то результатов в гольфе. Какой-то глобальной мечты у меня сейчас нет.
Хочется просто прожить жизнь так, чтобы в 70 лет сидеть в своем доме со стаканом виски и пересматривать в интернете все сериалы, фильмы и шоу со своим участием.