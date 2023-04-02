«Сериалам стало гораздо сложнее обманывать зрителя». Известный сценарист о запросах публики, маньяках и мигрантском кино

О Москве как о герое кино и сериалов

Если начать с истории про Москву, то можно рассматривать этот город с разных сторон, в том числе говорить о нем как о потенциальном герое кино и сериалов. Тот же Вуди Аллен снял несколько фильмов, которые посвящены большим городам. В его картинах фигурируют и Париж, и Рим, и даже Барселона. Москве на такие фильмы, прямо скажем, везет не сильно. Почему? Да хотя бы потому, что у нас нет своего Вуди Аллена.

А вообще-то, Москва много где снимается. Просто не везде ее восхваляют. Хотя и такое есть, например фильм «Москва, я люблю тебя!». Далеко ходить не надо, вспомните тот же сериал «Беспринципные». Там отлично показана современная Москва во всей красе. Если не вся, то хотя бы Патрики, а это, можно сказать, визитная карточка современной столицы.

О разнице сериалов на телевидении и интернет-платформах

Открою вам секрет: сценаристы иногда вполне сознательно избегают простых и очевидных тем. Возьмем, к примеру, историю любви коренной москвички и дворника из Узбекистана. Просто? Просто. Очевидно? Очевидно. Вроде неплохой сериал можно было бы снять, но для кого? Я, например, не пишу сценарии для телевизора, хотя там что-то подобное, может, и было бы востребовано. Зрителям платформ, на которых специализируюсь я, такое не интересно. Они предпочитают что-то более хитро придуманное, более сложное. Люди сейчас хотят от сериалов чего-то более концептуального.