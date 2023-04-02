«Сериалам стало гораздо сложнее обманывать зрителя». Известный сценарист о запросах публики, маньяках и мигрантском кино
Сценарист и продюсер Маруся Трубникова знакома российскому зрителю по работе над сериалами «The Телки», «Последний министр», «Топи» и «Пищеблок». По ее словам, за последние пять лет российские сериалы и их зрители сильно изменились. Первые качественно выросли, а вторые стали более искушенными. В беседе с «Мослентой» Маруся рассказала, почему очевидные темы могут пройти на ТВ, но вряд ли станут основой сериала для онлайн-платформ, чего сегодня ждут зрители, почему мигрантское кино обречено на провал и почему так мало современных фильмов посвящено Москве. Ниже — ее монолог.
О Москве как о герое кино и сериалов
Если начать с истории про Москву, то можно рассматривать этот город с разных сторон, в том числе говорить о нем как о потенциальном герое кино и сериалов. Тот же Вуди Аллен снял несколько фильмов, которые посвящены большим городам. В его картинах фигурируют и Париж, и Рим, и даже Барселона. Москве на такие фильмы, прямо скажем, везет не сильно. Почему? Да хотя бы потому, что у нас нет своего Вуди Аллена.
А вообще-то, Москва много где снимается. Просто не везде ее восхваляют. Хотя и такое есть, например фильм «Москва, я люблю тебя!». Далеко ходить не надо, вспомните тот же сериал «Беспринципные». Там отлично показана современная Москва во всей красе. Если не вся, то хотя бы Патрики, а это, можно сказать, визитная карточка современной столицы.
О разнице сериалов на телевидении и интернет-платформах
Открою вам секрет: сценаристы иногда вполне сознательно избегают простых и очевидных тем. Возьмем, к примеру, историю любви коренной москвички и дворника из Узбекистана. Просто? Просто. Очевидно? Очевидно. Вроде неплохой сериал можно было бы снять, но для кого? Я, например, не пишу сценарии для телевизора, хотя там что-то подобное, может, и было бы востребовано. Зрителям платформ, на которых специализируюсь я, такое не интересно. Они предпочитают что-то более хитро придуманное, более сложное. Люди сейчас хотят от сериалов чего-то более концептуального.
Пример выше – чистый жанр, мелодрама. На платформах такого не держится. Вот для «России 1» это вполне подходящая штука.
О табуированных темах в кино и сериалах
Российские сериалы за последние годы сильно шагнули вперед. В них начали подниматься ранее табуированные темы, например, те же наркотики. В сериалах «Капельник» и «Хэппи-энд» эта тема раскрыта во всей красе, причем очень натурально.
Я собственноручно делала сериал «The Телки», там тоже все отлично показано про наркотики. Но остались и темы, про которые писать и снимать пока по-прежнему не спешат. Я сейчас говорю, к примеру, про однополую любовь. Конечно, были осторожные попытки показать это в российском кино, но откровенно и в лоб — нет. Эту тему у нас сознательно обходили стороной, а с принятием закона о запрете пропаганды не только среди детей и подростков, но и среди взрослых тема перешла в число запретных уже на законодательном уровне.
О теме больной любви в российских сериалах
Излюбленная тема россиян — это, конечно, любовь. В последнее время нам всем особенно интересна любовь нестабильная, нездоровая. Нынешний зритель просто обожает сериалы, где есть измены, любовные интриги, любовные треугольники. Сегодня ведь все пересматривают свое отношение к условной норме. Как раз платформы подарили сценаристам возможность говорить о многих вещах честно, рассказывать, как жизнь устроена на самом деле. Хотя мне почему-то кажется, что скоро случится откат и зритель снова захочет смотреть на то, какой бы он сам хотел эту жизнь видеть. Опять нас ждет «мир-дружба-жвачка»...
Все же прекрасно понимают, что реальные отношения — это не только цветочки и обнимашки. Это и измены, и скандалы, и все остальные не самые приятные вещи. Чем больше мы на это смотрим, тем лучше понимаем, что все устроено гораздо сложнее, чем мы привыкли думать
С другой стороны, существует сериал «Постучись в мою дверь», который может похвастаться сумасшедшими просмотрами в России. Это же настоящий хит, хотя в нем нет ничего сложного. Абсолютно банальная история, мелодрама, каких много на «России 1». Но люди смотрят, люди счастливы. Секрет успеха этого сериала, на мой взгляд, заключается в попадании в какой-то идеальный образ, в то, чего люди на самом деле хотят. Условно, есть правда, которая не очень приятна, а есть идеальная картинка, которой хочется соответствовать. Таких сериалов в последнее время много, например «Эмили в Париже» или «Бриджертоны». Мы смотрим их, чтобы дождаться, когда герои поцелуются и у них все будет хорошо.
Наверное, люди просто устали от мрачности, сложности, напряженности. Им хочется посмотреть на что-то красивое и незамысловатое. Отключить голову. Сказочки хочется. «Постучись в мою дверь» — это настоящая современная сказка, такая «Золушка» XXI века. Я, кстати, честно пыталась посмотреть этот сериал, но ровно на третьей серии сломалась.
О том, почему популярны сериалы про маньяков
Продолжая тему неприятных вещей, которые нам могут подсветить сериалы, хочу отметить сериал «Псих» Федора Бондарчука. Вот там прямо такая изнанка жизни.
А бесконечные сериалы про маньяков? Я такое вообще смотреть не могу, но людям же нравится. Такие истории выпускаются в промышленных масштабах, потому что людям интересна природа больных людей. Интересно, откуда это все берется, из чего произрастает. Откуда берется абсолютное зло? Хочется же ненадолго заглянуть в голову безумного человека.
О том, как изменились сериалы и их зрители
Сейчас уже уверенно можно сказать: наконец-то, люди поняли, что в России умеют делать серьезный сериальный контент. Этот взлет виден невооруженным глазом. Наши сериалы на самом деле качественно изменились за последние пять лет.
Россияне, которые смотрели «Нетфликс» и всю жизнь были фанатами зарубежных сериалов, сейчас не брезгуют посмотреть что-то отечественное и нередко остаются довольны.
Я иногда захожу на киношные форумы, где обычные зрители обсуждают те или иные новинки из мира сериалов. Там видно, как люди стали хорошо разбираться в драматургии, они начали обсуждать героев профессионально, начали рассматривать сюжет под разными углами. Люди стали понимать, как устроена вся эта история
Создателям сериалов в этом плане тоже стало гораздо интереснее, потому что теперь надо придумывать еще более сложные штуки. Самое замечательное, что люди их считают, они все поймут. Это так классно!
Но есть и обратная сторона медали. Зрителя стало сложнее держать в напряжении и обманывать, потому что люди стали хорошо разбираться в жанрах и их тонкостях. Они отлично понимают, куда ты хочешь их увести. Зритель стал быстрее разгадывать твои загадки, приходится все больше и больше изворачиваться.
О феномене мигрантского кино
Многие талантливые люди, так или иначе связанные с киноиндустрией, уехали из России, но пытаются продолжать снимать за рубежом. В сети иногда вижу мысли в стиле: «Мигрантское кино — это новый жанр». Но я не верю, что настоящее подобное кино возможно. Да, я знаю людей, которые, уехав, пытаются что-то делать, но это настолько сложно, что почти невозможно.
Мигрантское кино само по себе некорректное и неподходящее здесь понятие. Либо ты делаешь кино, неважно, из какой точки мира, но для российского зрителя, либо не снимаешь ничего, потому что зарубежной публике российский продукт не интересен. Что бы это было заметно и востребовано — нет, не видела. Думаю, и не увижу.
Мигрантское кино может быть интересно очень узкому кругу людей. Собственно, только тем, кто уехал. У тех, кто остался, другая жизнь и другие проблемы. Им интересно смотреть про другое. А за рубежом есть свои авторы, которые понимают ту жизнь в сто раз лучше.