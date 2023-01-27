«Вернуться в Магадан было бы слишком просто». Известный певец — о Москве, страхах и Николае Баскове
Москва испугала Алекса Малиновского настолько, что, приземлившись в Домодедово, уже через полчаса он был готов развернуться и улететь в родной Магадан. Однако — остался. Столица приняла его не сразу, но певец был настойчив. Успех пришел к нему после случайной встречи с Николаем Басковым. О мистических совпадениях, общении со звездами шоу-бизнеса, возвращении к музыке, независимости и многом другом Алекс рассказал в беседе с «Мослентой». Ниже — его монолог.
О первом впечатлении от Москвы
Я впервые оказался в Москве после того, как получил свое первое высшее образование, юридическое. Тогда у меня в этом городе не было ни одного знакомого.
Мой самолет приземлился в аэропорту Домодедово. И моим первым впечатлением был какой-то невероятный, тотальный испуг, страх. Я не понимал, куда мне идти, что делать и где жить.
Я вырос в Магадане. Это маленький провинциальный городок, расположенный на другом конце страны. А Москва — огромный мегаполис с таким ритмом жизни, который невозможно даже вообразить. Я был совершенно не готов к этому.
Уже через полчаса после приземления я хотел купить билет обратно домой. Но потом вышел из аэропорта, посмотрел на шоссе, идущее от Домодедово в сторону города, и остался. Единственная мысль, которая меня тогда остановила: «Саша, ты справишься. Девочки молодые приезжают и справляются, а ты — взрослый парень. Оставайся!» Это был мой прыжок веры.
Международный аэропорт Домодедово имени Михаила Ломоносова
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
О том, что вернуться — это слишком просто
Страх оставил меня не сразу. Я позвонил знакомым моих родителей и попросил их приютить меня на неделю, пока я соображу, как действовать дальше. За семь дней я нашел съемную квартиру.
Пока я искал жилье, успел немного поостыть. Я смог походить по городу, съездить в музыкальный институт, в который я планировал поступить. Ради этого, собственно, я и приехал в Москву. Поступил. Окончил.
Постепенно я свыкся с мыслью, что в этом городе теперь мне предстоит жить очень долго. К тому же всегда лучше попробовать сделать что-то, потому что даже если не получится, ты не будешь потом всю жизнь считать себя трусом и страдать от мыслей, что твоя жизнь могла сложиться иначе
Вернуться домой всегда можно. Магадан — родное для меня место. Я знал, что в любую минуту могу просто развернуться и отправиться туда. Но это было слишком просто.
О жизни на московской окраине
Моя первая квартира была в Жулебино. Тогда понимания, что жизнь может выглядеть как-то иначе, у меня еще не было. В моей личной истории не было золотых унитазов и прочих атрибутов роскоши. Я всего добивался сам, что-то получал только за счет упорного труда.
Тогда, в Жулебино, я каждый день вставал в пять утра, чтобы добраться до института вовремя. Путь занимал два часа. Метро в том районе еще не построили. Ближайшей станцией было «Выхино», и мне сначала приходилось бежать на маршрутку, а потом ехать в переполненном в час пик метро.
Я тогда был просто провинциальным мальчишкой с горящими глазами, который приехал покорять столицу. До моих первых по-настоящему комфортных квартир было еще далеко.
О сомнительных компаниях и осторожности
Мне никогда не были интересны шумные компании, в которых люди употребляют алкоголь не зная меры. Я нигде не тусовался. Всю жизнь я был немного ботаником.
Певец Алекс Малиновский на международном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Я приехал в Москву с конкретными целями и задачами и сосредоточился на них. С другими жителями Жулебино я не особо пересекался. У меня был четкий маршрут — от дома до института и обратно. Только иногда я бывал в каких-то больших публичных местах, например, в крупных городских парках. Так что на сомнительные компании или просто молодых людей в спортивных костюмах со странными вопросами я не натыкался.
Вообще компании — штука непредсказуемая. Каждый из нас может оказаться под дурным влиянием, даже не заметив этого. Никто не застрахован. Но меня, благо, обошло.
О московской мистике
В Москве со мной произошло множество мистических историй. Так, когда я только приехал сюда, ко мне случайно подошла женщина и ни с того ни с сего сказала, чтобы я ничего не боялся. Потом, уже позже, я просто шел по улице, и снова ко мне подошла незнакомая женщина и заявила: «Ты скоро встретишь белого медведя с короной на голове». Это было совершенно неожиданно. Я думал: что за бред? Что вообще происходит? А женщина продолжала говорить: «Ты с ним пока не знаком, но познакомишься. Он многое тебе даст и многому научит». Договорила и спокойно ушла. Видели бы вы мое лицо…
Через некоторое время я познакомился с Николаем Басковым. И, как я понимаю, он и был «белым медведем с короной», потому что он блондин, который иногда называет себя императором. Мы уже закончили сотрудничество и разошлись в разные стороны, но Николай действительно очень многое дал мне, был настоящим наставником. И эту историю я запомню на всю жизнь.
О Николае Баскове и Диме Билане
Мне везло. Я всегда на своем пути встречал интересных, талантливых людей. В момент моего самого сильного отчаяния я встретил Николая Баскова.
Певец Николай Басков выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2021» в Сочи
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Я тогда пошел на съемки новогодней программы на телеканале «Россия». Там мы и познакомились. Это вышло абсолютно случайно. Я еще вообще ни с кем из артистов или продюсеров не был знаком. Встреча оказалась судьбоносной.
Наша работа с Николаем была самым приятным для меня опытом. Это мой самый большой учитель. Он дал мне многое в плане ощущения зрителя, энергетики, понимания себя на сцене, работы с аудиторией. Это все очень важно.
Амплуа Николая на сцене и его поведение в жизни — разные вещи. Мы привыкли видеть его на экране и в зале балагуром, настоящей звездой, сияющим человеком. Но в своей жизни это очень глубокий человек, занимающийся благотворительностью, философски настроенный
Он по-настоящему верит в Бога, соблюдает религиозные предписания. Например, держит все посты. И он по-настоящему помогает людям. Всего этого многие не знают, потому что он не кичится этим, никогда не выставляет это напоказ. Эту сторону его личности знают те, кто находится рядом с ним. И это бесценно.
Я работал с многими известными артистами. Наверное, самым сложным и тяжелым опытом для меня стало наше взаимодействие с Димой Биланом. Он очень непростой человек, интроверт. Опыт для меня лично был неприятен. Думаю, что Дима после того как он повернулся ко мне на «Голосе», сам немало расстроился. До сих пор, если мы встречаемся на каком-либо мероприятии, мы даже не здороваемся. Для меня это странно, я не понимаю, почему это происходит, но… Просто это Дима Билан. Для меня это малоинтересная фигура. Но это действительно был самый странный мой опыт. Больше таких людей в моей жизни нет и, признаться честно, я просто их в свое пространство не пускаю.
Певец Дима Билан выступает на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии-2022 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
О бизнесе и возвращении к балансу
Когда у нас закончился контракт с Николаем Басковым, я решил заняться бизнесом. Все же любой продюсер, каким бы хорошим он ни был, — это зависимость. Он будет говорить, что и как тебе петь, с каким музыкальным материалом работать. Он будет диктовать свои условия, потому что у любого продюсера, вкладывающего в тебя деньги, есть свое видение. И оно ключевое.
А мужчине важно быть независимым. Мне было уже за 30. Было сложно все менять, выходить из своей зоны комфорта и начинать что-то заново. Но я понимал: это необходимо.
В итоге появились несколько вполне земных бизнесов. Правда, некоторые из них мне сейчас совершенно не интересны. Но они дали мне принципиально новый опыт.
При этом я заметил, что постепенно становлюсь очень черствым, даже грубым, а мне это совершенно не свойственно. Это вообще не я. И стало ясно, что, если продолжать в том же духе, я просто потеряю себя. В какой-то момент я даже забыл, что у меня есть семья. Я не замечал ни брата, ни маму, потому что превратился в робота, единственной задачей которого было зарабатывание денег
Спасение от этого я снова нашел в музыке. Она дала мне чувство баланса. Мне нужна была эта тонкая связь с чем-то намного большим, чем я сам. Музыка снова привела меня в чувство, вернула тонкое ощущение реальности. А ведь в момент, когда я от нее отказался, у меня даже было желание пойти и сжечь свой рояль. Слава Богу, что я этого не сделал.
О занятиях спортом
Я много занимаюсь спортом. Он наполняет меня энергией и избавляет от любого негатива. Приходя в зал, я оставляю там все плохое и наполняюсь новыми силами. В здоровом теле — здоровый дух.
Спорт для меня очень важен. Если его нет, я сразу чувствую себя не очень хорошо, а то и начинаю болеть. Спорт всегда держит меня в форме.
Фото: Предоставлено героем материала
О сегодняшней Москве
Москва, в которую я когда-то прилетел из Магадана, и сегодняшняя столица — два абсолютно разных города. Я по-настоящему восхищаюсь тем, что сделал наш мэр. Все эти невероятные парки, реконструкции зданий, улицы… Люди знают, что делают.
Я помню все недовольство и возмущение, когда, например, перекладывали тротуар на Тверской. Но как же приятно сейчас по ней идти. Как приятно вообще гулять по центру города, откуда исчез самострой — все эти шашлычные и ларьки с шаурмой, исчезла вся грязь от станций метро.
Сегодня Москва, кстати, — мировая гастрономическая столица. У меня есть множество друзей иностранцев, которые приезжали к нам из той же Италии и говорили, что никогда не пробовали таких вкусных томатов.
О прогулках по городу и необходимости одиночества
Как бы там ни было, я редко гуляю по Москве. Это меня печалит и беспокоит. Иногда на улице ты просто чувствуешь себя неким экзотическим зверьком в зоопарке, потому что тебя постоянно пытаются сфотографировать, чтобы потом разметить твои фото в соцсетях. Конечно, я все равно выхожу гулять по городу, но делаю это не очень часто.
А место силы для меня — мой дом. И чтобы отдохнуть в нем, восстановиться, я должен быть там один. Мне вообще нравится иногда быть в одиночестве — гулять, выезжать в парк, чтобы не было никого вокруг. Я очень люблю тишину. Я по-настоящему восстанавливаюсь и восполняю свои силы, когда нахожусь в тишине и одиночестве.
Прохожие на Тверской улице в Москве
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
О недостатках москвичей и столичных звуках
Я много путешествую по миру. Все познается в сравнении. Москвичам немного не хватает широты мышления. Приезжаю я, к примеру, в Дубай, а там встречаю удивительных ребят. Одна девушка — из Канады, в свои 29 лет уже управляющая пиар-службой сети пятизвездочных отелей в ОАЭ. И таких там много. На мой взгляд, это от того, что у них нет границ в мышлении.
Я горжусь и своей историей, ведь она про мальчика из Магадана, который наперекор родителям приехал в Москву и стал тем, кем стал.
Если человек может видеть возможности вокруг себя и не боится, в Москве он сможет все. Вообще надо больше мечтать, и чем больше эти мечты кажутся нереальными, тем большего ты добиваешься. У нас достаточно историй, как люди поднимались высоко, хотя с самого начала в их успех практически никто не верил.
И мне всегда кажется, что самый главный звук Москвы — фанфары. Ей ни один другой настолько не подходит. Но чтобы их услышать, нужно очень любить ее. В противном случае здесь вообще ничего не услышишь, кроме белого шума.