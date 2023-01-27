«Вернуться в Магадан было бы слишком просто». Известный певец — о Москве, страхах и Николае Баскове

Я приехал в Москву с конкретными целями и задачами и сосредоточился на них. С другими жителями Жулебино я не особо пересекался. У меня был четкий маршрут — от дома до института и обратно. Только иногда я бывал в каких-то больших публичных местах, например, в крупных городских парках. Так что на сомнительные компании или просто молодых людей в спортивных костюмах со странными вопросами я не натыкался.

Вообще компании — штука непредсказуемая. Каждый из нас может оказаться под дурным влиянием, даже не заметив этого. Никто не застрахован. Но меня, благо, обошло.

О московской мистике

В Москве со мной произошло множество мистических историй. Так, когда я только приехал сюда, ко мне случайно подошла женщина и ни с того ни с сего сказала, чтобы я ничего не боялся. Потом, уже позже, я просто шел по улице, и снова ко мне подошла незнакомая женщина и заявила: «Ты скоро встретишь белого медведя с короной на голове». Это было совершенно неожиданно. Я думал: что за бред? Что вообще происходит? А женщина продолжала говорить: «Ты с ним пока не знаком, но познакомишься. Он многое тебе даст и многому научит». Договорила и спокойно ушла. Видели бы вы мое лицо…