«Вы бы видели, как она умеет плакать!» Ваня Дмитриенко — о сериале «Плакса», дочери Сергея Жукова и любимой лавочке
Недавно завершились съемки сериала «Плакса», продюсером которого стал Сергей Жуков. Одну из главных ролей в сериале сыграл 17-летний Ваня Дмитриенко из Красноярска, которой не так давно заставил всю страну хором петь песню «Венера-Юпитер». Ваня себя фантастическим актером не считает, но был очень рад поучаствовать в проекте и попробовать свои силы. Как он познакомился с Сергеем Жуковым, сработался ли с его дочерью и как себя чувствует человек, который в 17 лет попал в список Forbes, — об этом и многом другом Ваня рассказал в интервью «Мосленте». Ниже — его монолог.
О знакомстве с Сергеем Жуковым и кастинге сериала «Плакса»
Об идее сериала я узнал еще за год до старта проекта. Мы с Сережей Жуковым случайно пересеклись в самолете. Это был невыносимо долгий десятичасовой перелет. Мы решили пообщаться, как-то разговорились, и в процессе диалога я узнал о его планах снимать сериал. До этого мы уже, к слову, встречались, общались, и с моим творчеством он был хорошо знаком. Я даже выступал как-то на его сольном концерте.
Меня идея «Плаксы» жутко зацепила. Я тогда летел на гастроли, и со мной в самолете был мой директор. Мы с ним все это обсудили и благополучно забыли на какое-то время. Проходит четыре месяца, и мне пишет Сережа, что стартуют кастинги и он хочет, чтобы я принял участие. Конечно, я согласился.
Я прошел кастинг, меня взяли, канал утвердил мою кандидатуру, и началась долгая работа. Я даже написал две песни для «Плаксы». Все сложилось максимально круто!
О работе с Никой Жуковой
Это уже не первым мой актерский опыт. Ранее я снимался в сериале «Родком». Но могу честно сказать, что гораздо комфортнее прошли мои вторые съемки. Мы как-то сразу поймали одну волну с актерами и съемочной группой. Все сдружились, и это создавало потрясающую атмосферу на площадке. Плюс ко всему у нас был потрясающий режиссер Андрей Силкин.
Мне очень нравилась моя роль, я в ней просто растворился. Когда читал сценарий, я ассоциировал себя со своим героем и понимал, что это абсолютно моя история. Сниматься в таком сериале — сплошное удовольствие.
Главную роль в сериале играет дочь Сережи Ника Жукова. С ней мы сразу нашли общий язык, прочувствовали друг друга и отлично сработались. Она очень комфортный человек, талантливая девчонка. Скажу по секрету, перед началом съемок Ника очень переживала и думала, что ее не будут воспринимать всерьез, потому что она дочка Жукова. Я ей сразу сказал, что нет смысла из-за этого переживать: она действительно талантлива и больше кого-либо подходит для этой роли. С первого же съемочного дня Ника начала показывать на площадке потрясающие вещи, убила всех своим профессионализмом. Вы бы видели, как она умеет плакать! Вообще, очень правильный настрой у нее был все время. Не то чтобы я какой-то фантастический актер, чтобы оценивать чужие актерские данные, но… Я был в шоке. Нет, я был в восторге!
О трудностях на съемках
Самое сложное в съемках кино и сериалов — найти на них время. Сопоставить графики всех актеров — задача со звездочкой. Но в итоге все получилось. Конечно, мы все дико уставали. Съемки длились долгие часы, после них я сразу летел на концерты.
Когда мы снимали в Сочи, то приходилось постоянно летать обратно в Москву на выступления. Перелеты, перелеты, перелеты… Все это было очень тяжело для организма. Не хватало времени на сон.
На съемках среди актеров принято друг друга постоянно подкалывать. Когда я только пришел сниматься, не сразу смог включиться. Например, мне нужно отыграть в серьезной сцене, где надо держать лицо, а мне коллеги за кадром рожи корчат и всячески веселят. Тяжело было не расколоться.
О социальных сетях и искренности
В некоторых СМИ меня до сих пор представляют как тиктокера. Я предпочитаю, когда меня называют артистом или музыкантом. Но я благодарен Тик-Току за то, что он помог в продвижении моей песни «Венера-Юпитер». Огромная часть аудитории пришла именно оттуда, и глупо это отрицать. Само собой, если бы песня не попала тогда в рекомендации, сейчас бы обо мне не знало столько людей.
Вообще, Тик-Ток хорош тем, что там на каждого найдется зритель. Я всегда стремился к тому, чтобы делать только то, что самому в удовольствие. Хотел зарабатывать на том, к чему лежит душа. Мне кажется, что вот это рвение и нужно показывать и развивать в социальных сетях. Если люди увидят, что ты горишь своим делом, то сами притянутся.
Когда Тик-Ток приостановил свою работу на территории России, музыку стало продвигать гораздо труднее. Конечно, был страх, что прослушивания упадут. В итоге это не особо отразилось на нашей нынешней работе. Стараемся как-то выходить из ситуации. Человеку вообще свойственно привыкать к любым обстоятельствам, вот и мы уже привыкли без Тик-Тока справляться.
О каверах, песнях о любви и той, кому они посвящены
В моих песнях часто звучит тема любви. Я считаю, что можно написать хорошую, чувственную песню о любви, даже не будучи по-настоящему влюбленным. Были моменты, когда я писал песни, не испытывая на самом деле ни к кому чувств. Иногда пишешь об опыте, который сам пережил, а иногда просто анализируешь опыт других людей и переформировываешь в песни.
Но сейчас могу сказать, что большинство моих треков посвящены определенной особе.
Мне нравится перепевать известные песни. Однажды я делал перепевку «31-й весны» Дианы Арбениной. Диана очень положительно к этому отнеслась. Она была в восторге и сказала, что очень хочет, чтобы мы с командой это дело выпустили. Так, собственно, и случилось.
Филипп Киркоров тоже был приятно удивлен, когда услышал свою песню в моем исполнении. Я пел «Жестокую любовь» в рамках шоу «Моя Мелодия». Вообще, я думаю, вряд ли кто-то стал бы возмущаться из-за моих каверов. Я всегда стараюсь это сделать хорошо и с огромным уважением к творчеству артиста, чью песню я хочу перепеть.
О совершеннолетии
Осенью мне исполнится 18 лет. Если честно, то на данный момент никаких ограничений из-за возраста я не ощущаю. А изменится ли что-то? Не знаю. Я не считаю, что годы как-то сильно могут поменять человека. Единственное, что меня радует в совершеннолетии, — это то, что я смогу сесть за руль. Очень хочу водить! Даже две машины уже купил.
О том, как попал в список Forbes
Весной этого года я оказался в списке Forbs «30 до 30» в номинации «Музыка». Я такую цель себе никогда не ставил. Мне это казалось недостижимым. Тем радостнее было там оказаться! Все произошло органично, и я безумно этому рад.
Уважаю тех людей, кто разделил со мной эту номинацию. Среди них, например, Инстасамка, Ася Alizade, Глеб Три дня дождя. Со многими из них я знаком. Вообще, каждому юному артисту желаю оказаться в этой номинации.
О Москве, прогулках и любимой лавочке
Я родом из Красноярска, но уже несколько лет живу в Москве. За это время я обзавелся здесь любимыми местами. Обожаю Старый Арбат, очень люблю Парк Горького. Если пройти чуть дальше, до «Музеона», и повернуть направо, то можно увидеть красные здания. Это не многоэтажки, а такие уютные красивые дома. Там куча разных кафешек, маленьких двориков. Очень люблю там гулять.
А мое место силы — это лавочка возле храма Христа Спасителя, которая стоит на набережной. Там открывается потрясающий вид на «Красный Октябрь».
О любимом концерте и мечте объехать весь мир
Мой любимый московский концерт — это сольник в клубе «1930». Это было фееричное выступление! Запомню, наверное, на всю жизнь. Там даже пел детский хор. Было очень душевно.
Если бы я пришел туда как зритель, я бы остался под большим впечатлением. Это для меня самое главное. Я всегда хотел сделать концерт, который оставит внутри людей осознание того, что они все нужные и важные. Хотел донести, что нужно стремиться к своим мечтам.
Надеюсь сделать еще круче в следующем году. Уверен, так и будет! А вообще я мечтаю о туре по всему миру. Вот такие дела! Надеюсь, мы это сделаем когда-нибудь. Конечно, придется серьезно поработать, но если мне сейчас 17, то что будет потом?.. Справимся!