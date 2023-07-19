«Вы бы видели, как она умеет плакать!» Ваня Дмитриенко — о сериале «Плакса», дочери Сергея Жукова и любимой лавочке

О знакомстве с Сергеем Жуковым и кастинге сериала «Плакса»

Об идее сериала я узнал еще за год до старта проекта. Мы с Сережей Жуковым случайно пересеклись в самолете. Это был невыносимо долгий десятичасовой перелет. Мы решили пообщаться, как-то разговорились, и в процессе диалога я узнал о его планах снимать сериал. До этого мы уже, к слову, встречались, общались, и с моим творчеством он был хорошо знаком. Я даже выступал как-то на его сольном концерте.

Меня идея «Плаксы» жутко зацепила. Я тогда летел на гастроли, и со мной в самолете был мой директор. Мы с ним все это обсудили и благополучно забыли на какое-то время. Проходит четыре месяца, и мне пишет Сережа, что стартуют кастинги и он хочет, чтобы я принял участие. Конечно, я согласился.