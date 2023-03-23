«Я бы некоторых артистов по судам затаскал до смерти». Иосиф Пригожин — о хамстве, Николае Носкове и новом поколении

О привычке всех критиковать и московских порядках

Для меня странно, что мои коллеги хотят критиковать власть и обижаются, когда им не разрешают этого делать. А чего ж вы тогда обижаетесь, когда критикуют вас? Артисты — ранимые люди. Но без критики невозможно сложить реальную картину ни о ситуации, ни о себе самом. Понимаю, что все в шоу-бизнесе нашем хотят быть гладенькими и нетронутыми, все хотят быть девственниками. Но таковыми они не являются.

Поймите меня правильно, я же родился на Кавказе. У нас другие принципы, другие понятия. Я до сих пор не привык к московским порядкам. В Москве же принято быть удобным, всем улыбаться. А меня учили всегда говорить все прямо. Иногда слышу про себя что-то в стиле: «Ой, да ему больше всех надо». Но я же со стороны вижу какие-то вещи, меня о них спрашивают, а я отвечаю. Я не звоню своим коллегам или артистам и не говорю: «Здравствуйте, давайте я вас покритикую».