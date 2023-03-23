«Я бы некоторых артистов по судам затаскал до смерти». Иосиф Пригожин — о хамстве, Николае Носкове и новом поколении
Иосиф Пригожин — не только топовый российский продюсер, но и мастер метких высказываний. Из-за его резких и порой довольно жестких реплик коллеги часто обижаются. По словам самого Пригожина, от затаивших обиду артистов достается даже его супруге Валерии. Несмотря на это, продюсер молчать не привык. В беседе с «Мослентой» он рассказал, о работе с какими звездами он откровенно жалеет, почему ему не нравится московская молодежь и что он думает об уехавших из страны знаменитостях. Ниже — монолог Иосифа Пригожина.
О привычке всех критиковать и московских порядках
Для меня странно, что мои коллеги хотят критиковать власть и обижаются, когда им не разрешают этого делать. А чего ж вы тогда обижаетесь, когда критикуют вас? Артисты — ранимые люди. Но без критики невозможно сложить реальную картину ни о ситуации, ни о себе самом. Понимаю, что все в шоу-бизнесе нашем хотят быть гладенькими и нетронутыми, все хотят быть девственниками. Но таковыми они не являются.
Поймите меня правильно, я же родился на Кавказе. У нас другие принципы, другие понятия. Я до сих пор не привык к московским порядкам. В Москве же принято быть удобным, всем улыбаться. А меня учили всегда говорить все прямо. Иногда слышу про себя что-то в стиле: «Ой, да ему больше всех надо». Но я же со стороны вижу какие-то вещи, меня о них спрашивают, а я отвечаю. Я не звоню своим коллегам или артистам и не говорю: «Здравствуйте, давайте я вас покритикую».
Возьмите всю мою критику, которая была на протяжении многих лет, и проанализируйте. Ну вот что Иосиф хоть раз сказал не по делу? Я что, где-то сказал неправду? Если вы найдете историю, где я беспричинно и безосновательно кого-то критикую, я готов на колени встать и публично извиниться перед теми людьми, про кого я плохо говорил.
У меня просто обостренное чувство справедливости. Такая вот у меня болезнь. Я ненавижу лицемерие, предательство и хамство
Валерия часто из-за этого страдает. Ей попадает за меня, коллеги на нее обижаются из-за моих слов. Вот это, конечно, неприятно. А то, что кто-то из звезд обижается на меня, мне наплевать. Пусть хоть тысячу раз на меня обижаются, но молчать я не намерен. Мне больно видеть, что в нынешних обстоятельствах наш, так сказать, творческий цех ведет себя предательским образом по отношению к своим же коллегам.
О своем непростом характере
Говорят: «А почему Йося такой злой?» А я не злой, и не то чтобы обиженный. Просто мир так устроен, что либо ты, либо тебя. К сожалению, я это понял недавно.
Это видно даже на примере сложившейся в мире ситуации. Любят только силу. Все! Только силой можно направить людей, так как у большинства просто отсутствуют какие-то внутренние понятия, принципы отсутствуют, культура отсутствует. Вы только посмотрите, как сегодня все разъехались, когда возникли трудности у нашей страны. Когда возникла необходимость в единении, многие повели себя как проститутки.
О нелюбви звезд к условиям контрактов
В современном отечественном шоу-бизнесе существует одна очень неприятная тенденция. Звезды не любят выполнять условия контрактов. Из-за этого довольно часто мы наблюдаем громкие судебные разбирательства. Это происходит, потому что в стране просто нет культуры работать согласно договору.
Я всегда говорю, куда артиста не целуй, кругом — ж-па. Ну понимаете, ж-пу любимой целовать — одно удовольствие, а ж-пу чужого человека — совсем другое
Я как менеджер, как продюсер — в большей степени все-таки пострадавший. Мне удалось поработать с огромным количеством артистов. Многие из них, став знаменитыми или богатыми, перестали быть людьми. С ними пришлось буквально заново знакомиться. У них едет чердак, они сразу же забывают, перед кем они гнулись. Не буду ходить вокруг да около, говорю сейчас про Колю Носкова. Я восемь лет жизни ему посвятил. Я что, должен их ему просто подарить, что ли?
Также восемь лет жизни я подарил когда-то Бубе Кикабидзе. Вы скажете: «Ну это же бизнес». Бизнес? А почему для артистов это должен быть бизнес, а для меня — испытание? При этом есть договоры. Сейчас я жалею, что потратил столько времени на этих людей.
В любых отношениях всегда существует двустороннее движение. Допустим, есть любовь между мужчиной и женщиной, возникает искра, рождаются дети, остаются отношения. Так у адекватных людей. Но есть же и люди неадекватные, которые бросают своих детей, разводятся, делят имущество и далее по списку. Все это сопровождается скандалами
Перекладываем это на бизнес. Многие люди, с которыми я работал, должны молиться на Валерию. Если бы не она и ее доброта, я бы их замучил в юридическом смысле. До смерти бы по судам затаскал. Благодаря Лере я какие-то вещи просто отпустил и забыл.
О разнице поколений
Если рассуждать о молодом поколении артистов, то, на мой взгляд, все очень печально. Вот предыдущее поколение — это одно, там были Кобзон и Хазанов, все эти великие люди. Они были более гибкими, более понятными, более практичными. У сегодняшнего поколения артистов все по-другому, да даже и не только у них. Посмотрите на обычных молодых москвичей — они живут одним днем. Просто сжигают время. Думают, что дальше ничего не будет. Они не про будущее, они про настоящее.
Мое поколение, наоборот, всегда держало фокус внимания на будущем. Мы думали, что передать нашим детям. Мы, можно сказать, стараемся некую эстафетную палочку сохранять между нами. Но разрыв этот все равно существует. Многие селебрити, к сожалению, показывают сейчас плохой пример. Вчера вместе пили, а сегодня уже друг друга хают. Вот такой у нас сейчас мир. Складывается ощущение, что у людей нет телефона, чтобы созвониться и выяснить друг с другом отношения, поставить точку.