«Я глубоко несвободный человек». Актер Алексей Маклаков — о русских мужчинах, семейной жизни и ревности

Об историях

Я больше всего люблю истории не рассказывать, а слушать. Рассказываю же только тогда, когда есть хорошее настроение. А оно зависит от компании.

О несвободе

Я сыграл много военных, много чиновников. То есть — людей несвободных, подчиняющихся приказам, даже если они сами эти приказы и издают. Кто из моих героев самый несвободный? Сложно сказать. Свобода ведь бывает разная. Зато скажу про себя: я — глубоко несвободный человек. Но… Русские мужчины — самые лучшие мужчины в мире. Сказал «женюсь» — значит, женюсь.