«Я глубоко несвободный человек». Актер Алексей Маклаков — о русских мужчинах, семейной жизни и ревности
Актер Алексей Маклаков вырос из прапорщика Шматко в популярном некогда сериале «Солдаты» в известного разнопланового артиста. В скетч-шоу «Истории большой страны» он уже второй сезон играет непривычную для себя роль — мужа-подкаблучника. При этом сам 62-летний актер много раз ходил в загс. Сейчас рядом с ним — 39-летняя Анна Романцева. А еще у актера шестеро детей… В разговоре с «Мослентой» Алексей рассказал о своей несвободе, детях, друзьях и мечте. Ниже — его монолог.
Об историях
Я больше всего люблю истории не рассказывать, а слушать. Рассказываю же только тогда, когда есть хорошее настроение. А оно зависит от компании.
О несвободе
Я сыграл много военных, много чиновников. То есть — людей несвободных, подчиняющихся приказам, даже если они сами эти приказы и издают. Кто из моих героев самый несвободный? Сложно сказать. Свобода ведь бывает разная. Зато скажу про себя: я — глубоко несвободный человек. Но… Русские мужчины — самые лучшие мужчины в мире. Сказал «женюсь» — значит, женюсь.
О ревности
Ревность — чувство неверия в своего партнера или партнершу. К сожалению, ревность — одна из сторон любви. Все мы в той или иной степени ревнивцы, и я — не исключение, потому что я — недоверчивый человек.
О друзьях
Отдых я обычно провожу со своими друзьями в Сочи. Это наша традиция. Обычно останавливаюсь в Красной Поляне.
С кем из актеров я дружу? С актерами вообще не дружу, хотя отношусь к ним с большим уважением.
О перерывах в работе
Увы, я не единственный актер, у которого так волнообразно строятся отношения с кино. Этому подвержены многие из тех, кого я знаю. Есть пословица: «Сегодня пусто — завтра густо».
Поэтому у меня есть мысль заняться режиссурой. Как раз сейчас я готовлюсь к тому, чтобы самому снять кино.
О чтении
В детстве и юности я много читал… Книга всегда помогает человеку, даже недочитанная до конца. Например, я читаю, чтобы сравнить свои поступки с поступками героев. У меня большая библиотека.
Но есть и другие хобби: я люблю играть в компьютерные игры. А особенно — в футбол.
О детях
У меня их шестеро. И все они еще не определились в своем выборе профессии. Однако я никогда на них не давлю и не предлагаю попробовать, к примеру, профессию актера. Это их решение, кем становиться в жизни.
О Москве
Москва всегда была для меня родной, потому что все мои родственники жили именно здесь. Любимые места? Воробьевы горы, Арбат, Патрики.