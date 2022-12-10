«Я — ковырялка, исследователь и офигевший человек!» Известный рокер — о публике, счастье, Бетховене и докторе Фаусте

Пока я работаю, никакого одиночества не ощущаю. Я нашел себя. Все. Вот для кого-то целый день в студии за работой — жуткое дело, а для меня — творческое счастье.

Единственное, что мне необходимо как любому творческому человеку, который не задействован в другой профессии, — средства к существованию.

О пользе одиночества и необходимости разобраться в себе

Люди, которые пытаются что-то понять, действительно бывают в одиночестве. Но они и должны в нем находиться. Единственный способ что-то понять по-настоящему — говорить с самим собой. Когда приходит другой человек, все, истины уже нет, она заканчивается. С появлением другого вы меняетесь — хотите ему понравиться, произвести впечатление, что-то для него сделать, быть правильно понятым. И у него — такая же тема. Это значит одно: вы друг другу врете или боитесь открыться. Замкнутый круг.

Это игра, которая, увы, закончится проигрышем. А выиграть можно только одни методом — оставаться самими собой, не врать и искать в себе счастье, находить ту самую путеводную звезду. Это единственный шанс выжить, потому что глупости и дури столько, что устанете вычерпывать эти отходы жизнедеятельности из кадушки, в которой сидите.

Не надо бояться оставаться одному. Это не одиночество, а самостоятельность. Человек не одинок. Во-первых, он находится с Богом. И я сейчас вообще не про религию, а про суть жизни. А во вторых, от теории еще никто не умирал! Удели себе время. Задай вопросы и найди ответы. Как поймать счастье? Да где же оно? Почему же я несчастлив? Вот сядь и разберись. Не помогло? Вопросы поставь другие. Кто ты? Что ты? И зачем вообще? Вот тогда все пойдет круто.

А — нет! Не пошло! Дурь в голове, нет времени, не морочьте мне голову! А что у вас получилось? Именно это я и хочу донести. Я не теоретик. Всю свою школу жизни я прочувствовал на своей шее. И пока я не отказался от этого бестолкового и жадного внешнего мира, пока я не нашел свой маленький остров, я был пуглив и зависим. Но у нас часто возможности на это нет. Мы постоянно находимся в цепях какого-то безумия, дьявольского идиотизма. Потому что так легче. И совершенно убийственный вопрос — а что подумают обо мне окружающие?