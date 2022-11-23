«Я мастер спорта по самобичеванию». Игорь Жижикин о Голливуде, отечественном кинематографе и мечте объездить весь мир

О детстве в Москве, казаках-разбойниках и спорте

Я родился и вырос в Москве. Почти все детство провел во дворах Ленинградского проспекта возле метро «Аэропорт», прямо напротив которого стоит стадион ЦСКА. Туда я ходил с пяти лет и занимался почти всеми существующими видами спорта. Для отца было крайне важно, чтобы моя жизнь была полна физической активности.

Свободного времени у меня практически не было. Я был занят тренировками. Да и с какими-то развлечениями в моем детстве было напряженно: ни парков аттракционов, ни электросамокатов, ничего подобного не существовало. Это сейчас в Москве всего навалом, а раньше нам были доступны только дворы, качели, казаки-разбойники и ящики, которые мы воровали возле винного магазина. Из них отлично получалось строить баррикады для игры в войнушку. Вот так и развлекались!