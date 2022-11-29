«Я не вижу себя в проектах, где нужно кого-то унижать». Ляйсан Утяшева — о танцах, тиктокерах и первом свидании
Когда-то Майя Плесецкая, увидев Ляйсан Утяшеву, сказала ей: «Ты всегда должна возвращаться в танец». Знаменитая гимнастка, ведущая и мама двоих детей, Ляйсан последовала совету великой балерины. Сейчас она работает над танцевальным спектаклем «Кармен», который совсем скоро покажут в Москве. Она сумела стать успешной телеведущей, создать собственное YouTube-шоу, где зрители могут увидеть самых разных людей с неожиданных сторон, и понять: Москва для нее никогда не станет городом одиночества. Об этом и многом другом Ляйсан рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.
О шоу «Кармен», своем зрителе и переработке классики
Сейчас я целиком и полностью погружена в работу над шоу «Кармен». Однажды мне посчастливилось увидеть эту постановку в оригинале в исполнении Майи Плисецкой, и я влюбилась без памяти в сильную историю про своевольную женщину, которая отчаянно мечтает быть любимой.
Я ни в коем случае не хотела танцевать классическую версию. Ее уже много раз исполняли великие танцовщики. Нет, я не боялась. Просто зачем делать то, что уже было сделано шикарно? А вот продлить эту историю, вдохновиться и добавить что-то от себя — это мне показалось интересным. Поэтому мы копнули глубже и сделали акцент на Хосе. Эта история про мужчину, который влюбился в женщину, мимолетно появляющуюся в его жизни.
Фото с репетиции шоу Ляйсан Утяшевой "Кармен"
Фото: Предоставлено пресс-службой героини
Я делаю этот проект для людей, которые умеют понимать танец, чувствовать его. Иногда ведь танцем можно сказать гораздо больше, чем словами.
О Майе Плисецкой и ее важном напутствии
Вообще Майя Плисецкая — мой главный вдохновитель и мотиватор. Много же было талантливых балерин, именитых, красивых, но только в ней была какая-то особенная харизма. От нее невозможно было оторвать глаз, даже когда она танцевала в возрасте 75 лет. Это магия!
В юности у меня была с ней личная встреча. Я тогда ушла из гимнастики и танцевала болеро с Гидеминасом Тарандой. Майя Михайловна увидела меня и сказала: «Девочка, танцуй! Никогда не останавливайся. Тебя будет метать по жизни, но ты всегда должна возвращаться в танец. Всегда». Эти слова произвели на меня сильнейшее впечатление. И я уверена, что если бы она сейчас была жива, то оценила бы мою работу по достоинству.
О зарплате танцовщицы и возвращении к истокам
Танцами я в то время зарабатывала 15 тысяч рублей. Выжить было невозможно, поэтому я решила податься на телевидение. Да, это работа 24 на 7, но и деньги другие. Когда встала на ноги и вырастила детей, я вдруг поняла, что у меня появилось свободное время. Тогда я твердо решила, что пора вспомнить то, что я безумно любила. И вернулась в танцы!
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева выступает на генеральной репетиции шоу "Алексей Немов и легенды спорта" во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Люди почему-то считают, что гимнастки — априори хорошие танцовщицы. Это чушь, не заложено это в нас. Да, мы пластичны и гибки, но для качественного танца этого мало. Если говорить откровенно, то вы видели еще одну танцующую гимнастку на большой сцене? Думаю, нет. Но я уверена, что любая гимнастка может научиться танцу. Потому что есть хорошие данные, которые нужно только грамотно оформить.
О приезде в Москву, первом свидании с будущим мужем и продавщице из ларька
В Москву я впервые приехала в десять лет, так что мне есть что рассказать об этом городе. Вначале столица казалась мне огромной, необъятной. Я чувствовала себя здесь маленькой, неопытной, ничего не знающей девочкой. Приходила на тренировку по гимнастике и удивлялась этим огромным спортивным залам.
Помню, мы тогда квартиру снимали на Коломенской. Меня так потряс Коломенский парк! Это какое-то очарование. Кстати, в этом же парке мы впервые с Пашей (Павел Воля — артист, резидент и ведущий шоу Comedy Club, супруг Ляйсан Утяшевой — прим. «Мосленты») взялись за руки. Вот так символично получилось. Он меня все зазывал в рестораны да клубы, а мне хотелось простой романтики, и я сказала: «Нет, пойдем в парк».
Тогда еще ларьки повсюду стояли. Он припарковался около одного такого ларька, выходит из машины, я выхожу из своей, и играет песня: «Вечная любовь, верны мы были ей. Но время зло…» И Пашка говорит: «Ну что-ж, приглашаю вас на медленный танец». Из ларька там женщина чуть не вывалилась, такая любопытная была, что с открытым ртом наблюдала за нами. Это было очень забавно.
Телеведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева, получившая награду в номинации "Сила внутренней красоты", в "Особняке на Волхонке" на церемонии вручения премии Super Women по версии журнала GQ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
О депрессии и старте новой жизни
Иногда слышу мнение, что Москва — это город одиночества. На мой взгляд, это миф. В столице я нашлась, нашла себя после спорта. Свою постспортивную депрессию длиною в полтора года я тоже проводила в Москве. Да, я не стала олимпийской чемпионкой. Да, это было очень больно. Но именно в Москве я приняла решение начать новую жизнь. Ходила по тому самому Коломенскому парку, слушала в наушниках The Prodigy и Земфиру, размышляла о всяком.
Тогда меня ребята из Comedy вытащили на свое выступление. Сказали, что в «Атриуме» после закрытия магазинов собираются комики и устраивают шоу. Предупредили, что будет жесткий юмор. И вот я пришла отвлечься от грусти и впервые увидела своего будущего мужа. Поженились мы тоже тут, в Москве. Так что для меня этот город одиночеством и не пахнет. Столица — это старт многих успешных карьер, классных романтических историй, старт тебя.
О московском снобизме, аплодисментах и поддержке
Честно признаюсь, я всегда жутко волнуюсь перед выступлениями в Москве. Не знаю, почему. Кажется, будто люди здесь избалованы. Море постановок, каждый день какие-то концерты. Люди кажутся снобами.
Но мне очень нравится топить этот лед на своих концертах. Мне хочется видеть в зрительном зале классных, живых москвичей или гостей столицы, которые обожают танцы, умеют мечтать и могут поддаться этому полету. Мне хочется, чтобы люди в зале не стеснялись аплодировать, кричать, улюлюкать. Не надо себя сдерживать! Это поддерживает артистов на сцене.
Многие считают, что хлопать в театре — дурной тон. Но в своей постановке я даю официальное разрешение на это.
О выборе проектов, начале карьеры на ТВ и стереотипах о спортсменах
Я очень тщательно подхожу к выбору проектов, в которых планирую принять участие. Соглашаюсь только на шоу, где я буду выглядеть органично, либо если чувствую, что это будет для меня некий вызов в профессиональном плане. Хотя меня уже трудно удивить.
Возможно, некоторые со мной познакомились благодаря шоу «Танцы», но до этого я была новостником на НТВ. Там мне было сложнее всего, потому что это было начало моей карьеры на телевидении.
Российский боксер Костя Цзю и телеведущая Ляйсан Утяшева во время выступления на тему "Жизнь после спорта. Как закончить спортивную карьеру и применить приобретенный опыт в бизнесе?" в рамках Московского предпринимательского форума Второй Московской недели предпринимательства на стадионе "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина"
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Путь женщины в шоу-бизнесе всегда был очень тернист, а путь бывшей спортсменки в шоу-бизнесе еще сложнее. Сегодня, благодаря мне в том числе, к спортсменам стали относиться лучше. Люди поняли, что мы не невежды. И вот когда телевидение наконец приняло спортсменов, когда шоу-бизнес развернулся в сторону женщин, стало, конечно, проще пробить себе дорогу. А я была тем самым первопроходцем.
Я не вижу себя в хайповых проектах. Мне не близки шоу, где нужно на кого-то набрасываться и унижать. Это не мое.
О женских трудностях, молодежи и балансе
Сейчас мне очень важно танцевать о женщинах, об их трудностях. Мне важно показать, что мы думающие, мы можем брать на себя ответственность, мы сильные.
Конечно, умные женщины не станут своего мужика дома душить, если они его любят. Но нас надо завоевать! Мы так просто не отдаемся. И мне очень нравится, что сейчас молодежь развивает этот вектор.
Они умнее и лучше нас, они учатся и видят быстрее. Мне крайне приятно, что моя аудитория в соцсетях — это в основном молодые люди. Значит, я с ними на одной волне. Значит, я нашла баланс.
Мне нравится ломать стереотипы. Почему вы думаете, что женщина, после того как родила и отдекретила, не может вернуться в любимое дело? Может! И обязана это делать.
Фото: Предоставлено пресс-службой героини
О тиктокерах, Даве и скандалах
Сейчас большую популярность набирает мое YouTube-шоу «Дерзкая готовка». Нет выпусков, которые я бы назвала провальными или неудачными. Есть выпуски, где мне было сложнее подстроиться под гостя. Я дико переживала за тиктокеров. Все-таки разница в возрасте играет свою роль, и я боялась, что мы не сможем найти общий язык. Но все сложилось наилучшим образом. Нам с ними было так классно вместе, так весело, легко и дружно. Я не выглядела рядом с ними как взрослая тетя, а, наоборот, поймала волну, а они меня дружественно приняли.
А еще я очень переживала, когда ко мне приходил Дава. Тогда как раз гремел их с Олей Бузовой скандал, и мне не хотелось в разговоре поднимать эти темы. Но когда мы начали готовить, а готовка очень расслабляет и раскрепощает, он сам начал откровенничать. Я увидела в нем хорошего, доброго, спокойного, основательного парня. Так много он оказывается в себе скрывает и не показывает публике. Мне потом подписчики писали сообщения с благодарностями за то, что я помогла им заново увидеть этого человека, познакомиться с ним.
Мне, если честно, порядком надоели эти скандалы, интервью в стиле следственного комитета и постоянные оскорбления. Все не святые, и я это отлично понимаю. Мне просто хочется показать лучшее, к чему стремится человек, а не топить его в грязи и собственных ошибках.