«Я не вижу себя в проектах, где нужно кого-то унижать». Ляйсан Утяшева — о танцах, тиктокерах и первом свидании

О шоу «Кармен», своем зрителе и переработке классики

Сейчас я целиком и полностью погружена в работу над шоу «Кармен». Однажды мне посчастливилось увидеть эту постановку в оригинале в исполнении Майи Плисецкой, и я влюбилась без памяти в сильную историю про своевольную женщину, которая отчаянно мечтает быть любимой.

Я ни в коем случае не хотела танцевать классическую версию. Ее уже много раз исполняли великие танцовщики. Нет, я не боялась. Просто зачем делать то, что уже было сделано шикарно? А вот продлить эту историю, вдохновиться и добавить что-то от себя — это мне показалось интересным. Поэтому мы копнули глубже и сделали акцент на Хосе. Эта история про мужчину, который влюбился в женщину, мимолетно появляющуюся в его жизни.