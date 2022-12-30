«Я ни подарков, ни платья на Новый год еще не купила!» Евгения Медведева — о новом шоу, старых прыжках и вечных мечтах
Евгения Медведева, одна из самых известных российских фигуристок, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских медалей, признается: подготовиться к Новому году почти не успевает. Не до того. Нужно возвращаться в форму, отрабатывать прыжки. А еще 29 декабря она откатала премьеру нового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». В этой сказке Евгения перевоплотилась в самую известную девочку Канзаса — Дороти. О работе над спектаклем, главных целях в наступающем году и отношении к новогодним ритуалам фигуристка рассказала в беседе с «Мослентой».
О репетициях, тренировках и сюрпризах
В шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» я дебютировала три года назад. Мне досталась главная роль в этом спектакле — Дороти.
В этом году я вернулась на лед, и мне потребовалось около десяти минут, чтобы вспомнить номер. В 2019-м, катая эту партию, я оказалась в неприятной ситуации: и с коньками были проблемы, и в целом вся постановка и подготовка к ней оказались для меня большим стрессом. Поэтому сейчас я очень рада, что у нас есть возможность все тщательно отрепетировать. В этот раз все как-то спокойнее. Мы провели восемь репетиций, а теперь прошла и премьера.
Репетиция ледового спектакля «Волшебник страны Оз» в Москве
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Когда мне предложили поучаствовать в спектакле, я не строила никаких ожиданий. Думала, меня уже ничем нельзя удивить. Но Илья Авербух все-таки смог это сделать. Спойлер: в шоу на несколько секунд станет целых две Жени Медведевых.
О подзабытых прыжках
Для меня самое главное — поднять один прыжок. Много времени было уделено «Ледниковому периоду», также было много дел вне льда.
Теперь мне нужно побольше внимания уделить технике исполнения. Несколько месяцев я не прыгала, немного подзабыла, каково это. Но я уверена, что буквально через две тренировки все будет идеально.
О предновогодней суете, желаниях и личных приоритетах
На вопрос «как все успевать?» у меня нет ответа. Я еще даже не купила ни одного новогоднего подарка. Просто ужасно! Хожу, думаю об этом… Друзья спрашивают, что мне подарить на Новый год, а я даже не знаю, чего хочу. Да что уж говорить, я даже платье на Новый год еще не купила.
Фото: Joosep Martinson - International Skating Union / Getty Images
С 2018 года я перестала загадывать желания на праздники. Ни на день рождения, ни на Новый год. Почему? Потому что это не действенно. Желание — это что-то вроде мечты, исполнение которой от меня практически не зависит.
Я просто живу со своими желаниями в голове, лишний раз их не озвучиваю. Знаете, когда говоришь о каких-то планах вслух, получается обычно наоборот. Предпочитаю ставить цели.
На 2023 год я уже составила целый список целей. Первый пункт — уделять больше времени своему здоровью, себе любимой и своим близким. Хочется свои личные приоритеты сместить в сторону семьи и друзей.