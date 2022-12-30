«Я ни подарков, ни платья на Новый год еще не купила!» Евгения Медведева — о новом шоу, старых прыжках и вечных мечтах

О репетициях, тренировках и сюрпризах

В шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» я дебютировала три года назад. Мне досталась главная роль в этом спектакле — Дороти.

В этом году я вернулась на лед, и мне потребовалось около десяти минут, чтобы вспомнить номер. В 2019-м, катая эту партию, я оказалась в неприятной ситуации: и с коньками были проблемы, и в целом вся постановка и подготовка к ней оказались для меня большим стрессом. Поэтому сейчас я очень рада, что у нас есть возможность все тщательно отрепетировать. В этот раз все как-то спокойнее. Мы провели восемь репетиций, а теперь прошла и премьера.