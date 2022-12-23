«Я с опаской предлагал олимпийцам поучаствовать в елках». Илья Авербух о новогодних сказках и будущих звездах на льду

Я говорю, что эта история в первую очередь для детей, просто потому, что она очень прямая и понятная. Тут нет какого-то глубокого философского смысла. Костюмы яркие, реплики короткие и лаконичные, действия динамичные. Все придумано так, чтобы маленький зритель не терял концентрацию, и ему не становилось скучно.

О самом юном участнике постановки

Для роли Тотошки мы специально выбрали ребенка. Коля Колесников — очень талантливый юный фигурист, победитель проекта «Ледниковый период. Дети». В своем возрасте он уже владеет самыми сложными четверными прыжками. Я уверен, что в нем заложен потенциал олимпийского чемпиона. Конечно, конкуренция очень большая.