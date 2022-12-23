«Я с опаской предлагал олимпийцам поучаствовать в елках». Илья Авербух о новогодних сказках и будущих звездах на льду
Илья Авербух - мастер сказок на льду. Сейчас он готовит для самых маленьких зрителей и их родителей новое масштабное шоу «Волшебник страны Оз» по мотивам всем известной истории. Программа стартует 29 декабря на арене ДС «Лужники». Главную роль сыграет Евгения Медведева, обладательница двух серебряных олимпийских медалей и двукратная чемпионка мира. Насколько непросто предлагать олимпийцам участие в новогодних елках, почему сказки сегодня особенно важны и как готовятся к Новому году в семье известного фигуриста — об этом и многом другом Илья рассказал в беседе с «Мослентой».
О сказке для самых маленьких
«Волшебник страны Оз» — это представление для самых маленьких. Это сказка о дружбе и о волшебстве, которому есть место в жизни каждого человека. Главный ее вывод таков: «Не надо надеяться на всемогущего волшебника, который решит все твои проблемы. Надейся на себя и верь в собственные силы». Сейчас этот посыл как никогда важен.
Предпремьерный показ шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ» в спортивном комплексе ЦСКА «Арена».
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»
Я говорю, что эта история в первую очередь для детей, просто потому, что она очень прямая и понятная. Тут нет какого-то глубокого философского смысла. Костюмы яркие, реплики короткие и лаконичные, действия динамичные. Все придумано так, чтобы маленький зритель не терял концентрацию, и ему не становилось скучно.
О самом юном участнике постановки
Для роли Тотошки мы специально выбрали ребенка. Коля Колесников — очень талантливый юный фигурист, победитель проекта «Ледниковый период. Дети». В своем возрасте он уже владеет самыми сложными четверными прыжками. Я уверен, что в нем заложен потенциал олимпийского чемпиона. Конечно, конкуренция очень большая.
Но, на мой взгляд, именно такие таланты, как Коля и еще некоторые его ровесники, могут вернуть Россию на тот золотой пьедестал, на котором она стояла, когда выступал Алексей Урманов, Илья Кулик, Алексей Ягудин и Женя Плющенко. Это наше будущее.
Важно отметить, что Коля недавно получил серьезную травму. Он был вынужден пропустить практически весь сезон. Только сейчас происходит восстановление. Наш спектакль для него — это некая мотивация к возвращению в боевой настрой.
О первом ледовом шоу и взрослении олимпийских чемпионов
Я делал много детских постановок: «Малыш и Карлосон», «Волшебник страны Оз», «Алиса в стране чудес», «Морозко», «Тайна острова сокровищ». Действительно, за моими плечами большое количество успешных новогодних представлений. Я чувствую себя в этом органично. Сейчас, конечно, большая конкуренция. В общем-то, ледовые шоу в последнее время стали хедлайнерами Нового года.
Предпремьерный показ шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ» в спортивном комплексе ЦСКА «Арена».
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»
Я начинал этим заниматься в далеком 2004-м году. Тогда я еще с опаской предлагал олимпийским чемпионам поучаствовать в новогодней елке, старался как-то бережно и аккуратно это делать. Ну, где олимпийские чемпионы, а где новогоднее представление? Вроде, не по статусу. Тогда получилось убедить ребят, что все будет на высшем уровне, качественно и достойно.
Первая елка как раз проходила в Лужниках — «Пока часы 12 бьют», по оригинальному сценарию. В этой программе еще катались мы с Ириной Лобачевой, также принимала участие Вика Синицына, которую сейчас знает вся страна. А тогда это совсем юная девочка была. То же можно сказать и про Марка Кондратюка, который буквально вырос на моих глазах. Он принимал участие в «Бременских музыкантах», в «Щелкунчике»... Так что с уверенностью можно сказать, что много чемпионов выросло в рамках этих ледовых шоу.
О том, как дети играют взрослых, а взрослые — детей
В нашей постановке роль Дороти играет Женя Медведева. Для кого-то может быть удивительно, что взрослая девушка изображает на льду маленькую девочку. В фигурном катании, к слову, обычно наоборот: маленькие девочки катают взрослые образы.
Важно, что у Жени получается впадать в это состояние, показывать легкость и беззаботность. Мне кажется, это лучше, чем когда совсем юные девочки примеряют на себя взрослые роли. Когда ты во взрослом возрасте впадаешь вдруг в состояние юности, то оно тебе понятно. А когда ты маленький, тебе еще непонятно состояние взрослого человека. Получается некий диссонанс. Нет нужного соответствия.
О подготовке к Новому году
При таком плотном графике сложно полноценно подготовиться к Новому году, но праздничное настроение у нас уже появилось. Несмотря на то, что работы в декабре действительно много, мы с супругой всегда вместе. Лиза часто приходит меня поддержать на репетиции, я также стараюсь поддерживать ее.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Мы решили, что 31 декабря и 1 января — это наши дни. Посвятим их семье, проведем в домашней обстановке.
Главное — не количество времени, проведенного вместе, а его качество. И с этим у нас никаких проблем нет.
У моего младшего сына это будет первый Новый год в жизни. Хочется, чтобы он прошел как-то по-особенному. Не знаю, дождется ли он боя курантов, так как у малыша есть режим — обычно в девять часов вечера Лев ложится спать. Возможно, сделаем небольшое исключение. Сын вообще очень быстро взрослеет. Уже говорит и «мама», и «папа», и даже ряд других слов. Думаю, и Новый год он уже как-то по-своему воспринимает.