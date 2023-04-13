«Жаль, что у меня не снялась Патрисия Каас». Режиссер фильма «Нюрнберг» о войне, звездах и исторической правде

Еще одна важная тема в фильме — тема искусства. Советский художник в неволе пишет в Нюрнберге картины… Зачем это вам?

Для меня было естественным, что человек, оказавшийся в аду, рвется к свету. В данных обстоятельствах единственная возможность выразить это свое стремление — обратиться к творчеству.

О суде, поцелуе и звере

Вы показываете в фильме самоубийство Германа Геринга, предлагая зрителям весьма романтическую версию этого суицида: якобы Геринг получил яд посредством прощального поцелуя его жены. Насколько вам важна историческая достоверность?