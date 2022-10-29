«Женственность сейчас воспринимается как слабость». Оксана Федорова о стандартах красоты и кризисе телевидения

О Москве и москвичах

Я переехала в Москву в 2002 году после того, как меня пригласили вести программу «Спокойной ночи, малыши!». За то время, что я живу здесь, Москва сильно преобразилась. На сегодняшний день она по уровню комфорта, безопасности, эстетическому уровню и многим другим параметрам превосходит многие мировые столицы.

Я очень люблю Москву. Она по-настоящему вдохновляет своей историей и архитектурой. Здесь всегда кипит жизнь. Этот город объединяет талантливых, амбициозных, ярких людей с идеями, которые меняют этот мир, двигают вперед разные сферы нашей жизни.