«Женственность сейчас воспринимается как слабость». Оксана Федорова о стандартах красоты и кризисе телевидения
Известная телеведущая, в прошлом «Мисс Вселенная» и основательница благотворительного фонда Оксана Федорова когда-то планировала совсем другую карьеру. Она училась в Школе милиции и всерьез задумывалась о службе в органах. Но судьба распорядилась иначе. Девушка из Пскова стала одной из самых успешных моделей в мире, а затем начала вести программу «Спокойной ночи, малыши!». Когда Оксана оказалась в Москве? Сразу ли ее приняли на телевидении? И правда ли, что все беды из-за смещения гендерных ролей? Об этом и многом другом Оксана рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.
О Москве и москвичах
Я переехала в Москву в 2002 году после того, как меня пригласили вести программу «Спокойной ночи, малыши!». За то время, что я живу здесь, Москва сильно преобразилась. На сегодняшний день она по уровню комфорта, безопасности, эстетическому уровню и многим другим параметрам превосходит многие мировые столицы.
Я очень люблю Москву. Она по-настоящему вдохновляет своей историей и архитектурой. Здесь всегда кипит жизнь. Этот город объединяет талантливых, амбициозных, ярких людей с идеями, которые меняют этот мир, двигают вперед разные сферы нашей жизни.
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Я много путешествовала, посетила много стран и познакомилась с разными культурами. Могу сказать, что люди в Москве особенные. Москвичи – люди действия, они находятся в постоянном движении и развитии. Здесь все процессы идут очень быстро, так как жители ценят свое время и понимают, как важно реализовывать свои планы и проекты именно тогда, когда они актуальны и востребованы.
О программе «Спокойной ночи, малыши!»
Предложение стать ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» поступило мне как раз после того, как я вернулась в Россию, отказавшись от титула «Мисс Вселенная». На тот момент у меня не было никакого опыта работы на телевидении, но я согласилась, так как хотела попробовать свои силы. В мой первый рабочий день съемочная группа встретила меня неохотно.
Поддержал меня только наш художник, Александр Саушкин. К слову, это он первый сказал: «Она останется надолго». Через год, когда мы отмечали мой день рождения, съемочная группа поделилась со мной секретом. Выяснилось, что никто не думал, что мое пребывание в программе затянется.
Для меня «Спокойной ночи, малыши!» - символ чистого, доброго и светлого детства. И, конечно, когда я пришла работать в эту программу, мне очень хотелось внести что-то свое, чтобы привлечь внимание не только детей, но и родителей к тем вопросам, которые мы обсуждаем с героями: дружба, взаимопомощь, щедрость, честность.
Ведущая Оксана Федорова во время съемок телепередачи "Спокойной ночи, малыши".
Фото: Наталья Колесникова / ТАСС
О кризисе на телевидении
Будучи обычным советским ребенком, я обожала смотреть «Утреннюю почту», «Спокойной ночи, малыши!», «Утреннюю звезду». Когда подросла, стала наблюдать за КВН и «Что? Где? Когда?».
Конечно, со времен моего детства отечественное телевидение сильно изменилось. Сегодня оно находится в состоянии кризиса. Это можно заметить по тому контенту, который мы видим на экранах. В приоритете оказывается то, что вызывает у зрителя негативные эмоции. К сожалению, качественного, транслирующего правильные ценности контента на ТВ сейчас практически нет. Именно поэтому дети сидят в социальных сетях и практически не смотрят телевизор.
Об учебы в школе милиции и комплексах
До того, как стать моделью, я училась в Школе милиции и всерьез думала о службе в органах. Однако, судьба распорядилась иначе. И все-таки учеба в Школе милиции и Санкт-Петербургском университете МВД дали мне знания и навыки, которые позволяют четко планировать свое время, грамотно расставлять приоритеты, не впадать в панику в случае непредсказуемых ситуаций, а анализировать их с позиции независимого наблюдателя и принимать решения, которые соответствуют моим моральным принципам.
23.04.2001. Старший лейтенант внутренней службы, адъюнкт Санкт-Петербургского университета МВД России Оксана Федорова - "Мисс Россия-2001" - получила золотую медаль по итогам обучения на факультете руководителей городских и районных органов внутренних дел.
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Как и у всех других людей у меня были комплексы, и в основном они были связаны с внутренней оценкой собственных возможностей. Так, например, после победы в конкурсе «Мисс Вселенная» я участвовала в различных мероприятиях, на которых нужно было выступать, произносить речи, много коммуницировать с людьми. Поначалу это давалось сложно, был определенный страх, но когда ты набираешься опыта, то все комплексы растворяются. В основе всех комплексов лежит неуверенность в себе. Именно те сферы, в которых вы чувствуете себя «не в своей тарелке» и надо прокачивать, выходить из зоны комфорта, постоянно учиться чему-то новому, чтобы стать лучшей версией себя.
Фото: Из личного архива Оксаны Федоровой
Об этичности конкурсов красоты
Я против намеренного раздувания негатива вокруг конкурсов красоты. Ведь главная идея подобных мероприятий заключается в том, чтобы продемонстрировать, какой разной может быть женская красота. Помимо физических данных также оцениваются интеллект, творческие способности, личность участницы в целом.
А победительницы конкурсов красоты вместе с титулом получают набор обязанностей, среди которых благотворительные миссии и инициативы. Это принцип «красота спасет мир» в действии, поскольку если королева красоты приезжает с благотворительной миссией, то это обязательно вызывает общественный резонанс.
Если моя дочь Лиза захочет принять участие в конкурсе красоты или стать моделью, то я не буду возражать. Это опыт, который позволяет девочке раскрыть себя и свои природные данные. К слову, в этом году я запустила свою собственную Медиашколу и сейчас там идет набор детей от 7 до 16 лет по самым актуальным направлениям: актерское мастерство, журналистика, модельное искусство, вокал. Вместе с профессиональными педагогами и наставниками дети раскроют свои таланты, освоят азы медиа-профессий и обретут те навыки, которые будут востребованы в современном мире и помогут им реализовать себя в творчестве.
Фото: Из личного архива Оксаны Федоровой
О стандартах красоты и пластических операциях
Сейчас не существует стандартов красоты как таковых. Если раньше мы все понимали, что Софи Лорен или Мерлин Монро – это символ женственности и привлекательности, то сегодня таких символов нет. На подиумах мы видим моделей–андрогинов, которые могут демонстрировать и женские, и мужские образы, моделей с особенностями внешности, которые сложно подвести под какие-то стандарты.
Несмотря на это, многие женщины по-прежнему пытаются подогнать себя под какие-то рамки, активно пользуются услугами пластических хирургов и косметологов. Это личное решение каждого. Если для того, чтобы почувствовать себя более счастливой и привлекательной, девушка прибегает к каким-то процедурам и операциям – это ее выбор. Мы не вправе осуждать ее.
Об утерянной женственности
Женщине всегда была хранительницей очага, мамой, женой, тем тылом, который давал мужчинам силы защищать свою семью и свою страну в неспокойные времена. Сейчас мы наблюдаем тенденции, когда женщины отказываются от своей сущности, своего естества в пользу «мужских» ролей и само понятие «женственности» воспринимается как слабость.
Но, если женщины и мужчины меняются ролями, они стирают границы между полами, а это разрушает основы основ нашего мира.
Miss Russia, Oxana Fedorova (L) is crowned Miss Universe 2002 by Miss Universe 2001 Denise Quinones in San Juan, Puerto Rico, May 29, 2002
Фото: Colin Braley / Reuters
О благотворительности и чувстве сострадания
Благотворительность вошла в мою жизнь вместе с победой в конкурсе «Мисс Вселенная». Участие в благотворительных миссиях было частью обязанностей победительницы конкурса, и я в течение четырех месяцев посещала беднейшие страны Азии и Африки вместе с волонтерами. Именно тогда я впервые осознала, насколько хрупка человеческая жизнь и как важно говорить о чужих бедах открыто, громко, привлекая внимание самой широкой аудитории.
Я думаю, что сострадание и милосердие заложены природой в каждом из нас. Помощь ближнему – это одна из форм проявления этих природных качеств. В ходе взросления, из-за особенностей воспитания и окружающей среды, у некоторых людей эти качества атрофируются. Однако для большинства помощь окружающим – это одна из форм самореализации. Сегодня мы с вами наблюдаем всплеск волонтерской активности. Это говорит о том, что людям важно реализовать свою потребность быть нужным, и тем самым развиваться как личность.