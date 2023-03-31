«Звезды — это люди в футляре». Известный фотограф — о знаменитостях, экспериментах и Москве

Бывало, что съемки шли, скажем так, неидеально. Но я люблю вызовы. Всю жизнь их стараюсь принимать, когда судьба подбрасывает. Даже когда кажется, что мне это не по плечу. Так интереснее жить, что ли. Всегда делаешь выводы, становишься опытнее и сильнее и идешь дальше.

О том, каково работать со звездами

Работа со звездами — мощный вызов. Это люди, время которых часто расписано по минутам. Тебя приглашают, потому что уверены в результате, твоей надежности и лояльности. Ты не допустишь утечки снимков, не будешь хулиганить на съемке, сделаешь все быстро и профессионально.