140-килограммовый москвич не смог подняться по лестнице домой и умер в такси

В Москве на улице Миклухо-Маклая 35-летний Сергей В. (имя изменено) скончался в машине такси после того, как не смог подняться в свою квартиру по лестнице. Об этом сообщает в пятницу, 16 октября, «Комсомольская правда».

Уточняется, что о смерти мужчины сообщили в полицию несколько дней назад. Инцидент произошел после того, как Сергей поздно вечером вернулся к себе домой вместе с другом Иваном. Товарищи находились в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем последний не смог довести Сергея до квартиры.

Мужчина обратился за помощью к соседу Николаю, который работает таксистом, однако даже совместными усилиями поднять 140-килограммового москвича наверх не удавалось. В связи с этим было решено оставить Сергея ночевать в машине Николая. Уложив его и накрыв одеялом, мужчины разошлись. Утром они нашли друга мертвым.

«Накануне мужчина выпивал и не смог самостоятельно добраться до квартиры. Сергей остался спать в машине знакомого, а утром его обнаружили мертвым. В ходе опроса матери погибшего было установлено, что какими-либо заболеваниями мужчина не страдал», — рассказали изданию в правоохранительных органах.

Позже было установлено, что двигатель машины не работал в течение ночи, а окно было приоткрыто: следовательно, смерть не могла наступить из-за выхлопных газов.

Проводится проверка. Согласно предварительному заключению врачей, Сергей умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Медики не исключили, что мужчина мог бы выжить, будь он дома, поскольку успел бы позвать на помощь.

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