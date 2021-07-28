16-летний москвич за рулем Mercedes врезался в автобус

Автомобильная авария произошла на Центральном проспекте в Зеленограде, сообщается в среду, 28 июля, (https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/mass-media/news?item=64010223) на официальном сайте столичной прокуратуры.

16-летний подросток за рулем автомобиля Mercedes, переезжая пешеходный переход, врезался в рейсовый автобус, следовавший по 32-му маршруту.

В результате столкновения пострадала одна из пассажирок автобуса. Медики оказывают женщине помощь.

Уточняется, что на место происшествия выехал заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Дмитрий Панов. Проводится проверка соблюдения законодательства о несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что столичная полиция проводит следственные действия по уголовному делу против 17-летнего мошенника. Молодой человек, воспользовавшись фальшивыми документами о своей дееспособности и поддельной банковской выпиской, приобрел квартиру за 17,5 миллиона рублей.

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