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16-летняя девочка уехала в Москву и пропала
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
16-летняя жительница Подмосковья пропала во время поездки в Москву. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как рассказала мать пропавшей девочки, несколько дней назад она вместе с подружкой уехала в Москву. Ее подруга вернулась обратно, а сама девочка осталась в столице с неким парнем. При этом сам молодой человек заявляет, что не видел ее два дня.
Поиском девочки занимается полиция.
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