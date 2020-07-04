16-летняя девочка уехала в Москву и пропала

16-летняя жительница Подмосковья пропала во время поездки в Москву. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала мать пропавшей девочки, несколько дней назад она вместе с подружкой уехала в Москву. Ее подруга вернулась обратно, а сама девочка осталась в столице с неким парнем. При этом сам молодой человек заявляет, что не видел ее два дня.

Поиском девочки занимается полиция.

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